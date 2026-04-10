Arsenal cân nhắc bán bộ đôi tài năng 100 triệu bảng, Neymar đàm phán sang MLS Arsenal dự kiến thu lợi nhuận lớn từ các sao trẻ để tái đầu tư, trong khi FC Cincinnati và Inter Miami nỗ lực đưa Neymar cùng Casemiro sang Mỹ thi đấu.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá quốc tế đang chứng kiến những diễn biến bất ngờ khi các đội bóng lớn bắt đầu thực hiện lộ trình tái cấu trúc đội hình cho mùa giải mới. Đáng chú ý nhất là động thái từ London, nơi Arsenal sẵn sàng chia tay những viên ngọc quý từ học viện để đổi lấy nguồn ngân sách chuyển nhượng khổng lồ.

Arsenal và kế hoạch gây quỹ 100 triệu bảng từ tài năng trẻ

Đội chủ sân Emirates đang cân nhắc một quyết định táo bạo khi đưa Ethan Nwaneri và Myles Lewis-Skelly vào danh sách có thể rời đi. Dù mới 19 tuổi, bộ đôi này được định giá ít nhất 100 triệu bảng và được xem là khoản lợi nhuận thuần lý tưởng để giúp Arsenal tuân thủ các quy định tài chính và tăng cường lực lượng.

Bộ đôi Myles Lewis-Skelly và Ethan Nwaneri.

Sức hút của hai tài năng trẻ này không chỉ dừng lại ở biên giới nước Anh. Borussia Dortmund, CLB vốn nổi tiếng với khả năng mài giũa các tài năng từ Premier League, cùng nhiều đội bóng tại Ngoại hạng Anh đang đặc biệt quan tâm đến thương vụ này.

Làn sóng siêu sao đổ bộ giải Nhà nghề Mỹ (MLS)

Sau hiệu ứng mang tên Lionel Messi, MLS tiếp tục là điểm đến hấp dẫn cho các ngôi sao hàng đầu thế giới. FC Cincinnati đã chính thức bắt đầu quá trình đàm phán sơ bộ để tìm cách đưa siêu sao Neymar sang Mỹ thi đấu. Đội bóng này đang nỗ lực đánh giá mức độ quan tâm của chân sút người Brazil trước khi đưa ra đề nghị chính thức.

Neymar có thể cập bến MLS.

Bên cạnh Neymar, một ngôi sao khác của Manchester United là Casemiro cũng đang tiến gần đến việc gia nhập Inter Miami. Tiền vệ 34 tuổi người Brazil dự kiến sẽ ký hợp đồng sau khi rời Old Trafford vào mùa hè tới, tạo nên một đội hình đầy sao tại Florida cùng với Messi và những người đồng đội cũ tại Barcelona.

Biến động giá trị cầu thủ tại Premier League và La Liga

Tại miền trung nước Anh, Aston Villa đã đưa ra thông điệp cứng rắn về tương lai của Morgan Rogers. Tiền vệ 23 tuổi này chỉ được phép rời đi nếu có đội bóng nào chấp nhận chi ra con số 80 triệu bảng. Hiện tại, bốn ông lớn gồm Chelsea, Manchester United, Arsenal và Liverpool đều đang trong cuộc đua giành chữ ký của ngôi sao người Anh.

Trong khi đó, Barcelona đang gặp khó khăn trong việc thuyết phục Atletico Madrid nhượng lại Julian Alvarez. Bất chấp sự quan tâm nhiệt tình từ đội bóng xứ Catalan cũng như Paris Saint-Germain và Arsenal, Atletico khẳng định nhà vô địch World Cup là nhân tố không thể chuyển nhượng.

Những chuyển động đáng chú ý khác

Everton đang ấp ủ kế hoạch tái ngộ đầy cảm xúc với John Stones. Trung vệ người Anh nhiều khả năng sẽ rời Manchester City dưới dạng chuyển nhượng tự do vào cuối mùa giải 2026, và đội bóng vùng Merseyside đã sẵn sàng đưa ra một đề nghị hấp dẫn để đưa anh trở lại Goodison Park.

Tại Ý, AC Milan đang ráo riết tìm kiếm các phương án dự phòng cho hàng công trong bối cảnh Rafael Leao và Christian Pulisic liên tục lọt vào tầm ngắm của các đại gia châu Âu. Hai mục tiêu hàng đầu được ban lãnh đạo Rossoneri khoanh vùng là Moise Kean, tiền đạo đang đạt phong độ cao tại Fiorentina, và chân sút kỳ cựu Robert Lewandowski của Barcelona.