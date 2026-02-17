Arsenal cân nhắc chia tay Riccardo Calafiori sau một mùa giải đầy chấn thương Sự kiên nhẫn của huấn luyện viên Mikel Arteta đang đi tới giới hạn khi Riccardo Calafiori liên tục vắng mặt vì vấn đề thể lực, mở ra khả năng rời sân Emirates.

Tương lai của Riccardo Calafiori tại Arsenal đang trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết. Ban lãnh đạo đội bóng thành London được cho là đang xem xét nghiêm túc khả năng thanh lý hậu vệ người Ý ngay trong kỳ chuyển nhượng hè tới, do những lo ngại ngày càng tăng về hồ sơ y tế không mấy khả quan của cầu thủ này.

Bài toán thể lực và sự kiên nhẫn của Mikel Arteta

Dù mới gia nhập sân Emirates không lâu, Riccardo Calafiori đã nhanh chóng chứng minh được năng lực chuyên môn mỗi khi có cơ hội ra sân. Hậu vệ 23 tuổi này luôn là ưu tiên hàng đầu trong sơ đồ chiến thuật của Mikel Arteta nhờ khả năng chơi bóng thông minh và sự đa năng. Tuy nhiên, tần suất gặp chấn thương dày đặc của anh đang trở thành một trở ngại lớn cho tham vọng của câu lạc bộ.

Calafiori là cầu thủ khá mẫn cảm với chấn thương.

Theo phân tích từ cựu tuyển trạch viên Mick Brown trên Football Insider, Arsenal sẽ không ngần ngại để tuyển thủ Ý ra đi nếu nhận được một đề nghị hợp lý. Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên Pháo thủ mạnh tay với các trường hợp "người thủy tinh". Trước đó, đội bóng đã quyết đoán chấm dứt hợp đồng với Takehiro Tomiyasu cũng vì lý do tương tự, nhằm đảm bảo đội hình luôn ở trạng thái sẵn sàng cao nhất.

Chiến lược xây dựng đội hình bền bỉ

Mikel Arteta đang nỗ lực xây dựng một tập thể không chỉ có kỹ năng thượng thừa mà còn phải sở hữu độ bền bỉ đáng kinh ngạc. Để duy trì sức cạnh tranh khốc liệt tại bốn đấu trường lớn, đặc biệt là Ngoại hạng Anh và Champions League, Arsenal cần những quân bài có thể ra sân đều đặn hàng tuần. Việc một ngôi sao thi đấu ba trận rồi lại nghỉ bốn trận được xem là rủi ro quá lớn mà ban huấn luyện không muốn tiếp tục gánh vác.

Bên cạnh đó, việc Arsenal đang sở hữu những nhân tố dự phòng chất lượng có thể đảm nhiệm tốt vị trí của Calafiori giúp họ tự tin hơn trong việc đưa ra các quyết định nhân sự quan trọng. Trong chiến thắng mới đây trước Wigan tại FA Cup, Calafiori một lần nữa vắng mặt do một chấn thương mới phát sinh, buộc đội ngũ y tế phải tiến hành đánh giá lại toàn bộ cơ địa của hậu vệ này.

Những biến động khác tại sân Emirates

Ngoài trường hợp của Calafiori, Arsenal cũng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu vắng đội trưởng Martin Odegaard. Tiền vệ người Na Uy đã bỏ lỡ hơn một tháng thi đấu mùa này do chấn thương đầu gối và vai sau va chạm ở trận gặp Brentford. Dù cá nhân Odegaard khẳng định tình hình không quá nghiêm trọng, nhưng việc anh chưa tìm lại được phong độ đỉnh cao như hai mùa giải trước đang là nỗi lo không nhỏ cho người hâm mộ Pháo thủ.

Tuy nhiên, trong bối cảnh các trụ cột vắng mặt, Arsenal vẫn tìm thấy những điểm sáng từ băng ghế dự bị. Đáng lưu ý nhất là màn trình diễn của Eberechi Eze, người đã tận dụng tối đa cơ hội đá chính thay thế Odegaard để đóng góp hai pha kiến tạo ấn tượng trong trận đấu tại Emirates. Sự tỏa sáng kịp thời của các nhân tố mới đang giúp Arteta có thêm phương án xoay tua, đồng thời giảm bớt sự phụ thuộc vào những cầu thủ có tiền sử chấn thương phức tạp.