Arsenal cân nhắc chiêu mộ Marcus Rashford: Cú hích tiềm năng cho hàng công Pháo thủ Với 14 bàn thắng và 14 kiến tạo tại Barcelona, Marcus Rashford lọt vào tầm ngắm của Arsenal như một phương án then chốt để nâng tầm hàng công trong mùa giải mới.

Arsenal đang cân nhắc thực hiện một trong những thương vụ gây sốc nhất kỳ chuyển nhượng khi đưa tiền đạo Marcus Rashford của Manchester United vào danh sách mục tiêu hàng đầu. Sau giai đoạn bùng nổ trong màu áo Barcelona dưới dạng cho mượn, chân sút người Anh được kỳ vọng sẽ trở thành mảnh ghép quan trọng giúp huấn luyện viên Mikel Arteta củng cố sức mạnh tấn công cho đại diện Bắc London.

Marcus Rashford được cho là nằm trong tầm ngắm của Arsenal.

Sự hồi sinh ngoạn mục tại La Liga

Cơ sở lớn nhất cho sự quan tâm của Arsenal nằm ở phong độ chói sáng của Rashford tại Tây Ban Nha mùa trước. Rời xa áp lực tại Old Trafford, tiền đạo 28 tuổi đã tái khẳng định đẳng cấp trong màu áo Barcelona với 14 bàn thắng và 14 đường kiến tạo sau 49 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Những con số này minh chứng cho sự trở lại mạnh mẽ của chân sút sinh năm 1997 sau giai đoạn phong độ trồi sụt tại Manchester United. Việc trực tiếp góp dấu giày vào 28 bàn thắng cho thấy sự tự tin và bản năng sát thủ của Rashford đã được kích hoạt trở lại dưới một hệ thống chiến thuật phù hợp hơn.

Mảnh ghép đa năng trong hệ thống của Mikel Arteta

Về mặt chuyên môn, Rashford sở hữu những phẩm chất tương thích hoàn hảo với triết lý bóng đá hiện đại mà Arteta đang xây dựng. Tốc độ vượt trội của anh là vũ khí lợi hại trong các tình huống chuyển trạng thái nhanh, trong khi khả năng rê dắt giúp cầu thủ này dễ dàng tạo đột biến trong không gian hẹp.

Đáng chú ý nhất là sự đa năng của ngôi sao 28 tuổi. Anh có thể đảm nhận vai trò "số 9" hiện đại hoặc dạt cánh trái để thực hiện những pha cắt vào trung lộ dứt điểm uy lực. Với một hệ thống vận hành linh hoạt như Arsenal, sự hiện diện của Rashford sẽ mang đến nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương, tạo ra sự biến ảo khó lường cho hàng công Pháo thủ.

Marcus Rashford có thể mang đến nhiều điều cho Arsenal.

Thách thức từ hợp đồng và kình địch

Tuy nhiên, con đường đưa Rashford về sân Emirates không hề dễ dàng. Tiền đạo này hiện vẫn còn hợp đồng với Manchester United đến mùa hè năm 2028. Với vị thế là kình địch trực tiếp tại Ngoại hạng Anh, đội bóng chủ quản chắc chắn sẽ không để ngôi sao của mình ra đi với mức giá rẻ, đặc biệt là khi anh đang bước vào giai đoạn chín muồi nhất của sự nghiệp.

Dù vẫn còn những hoài nghi về tính khả thi, Rashford rõ ràng là một sự nâng cấp chất lượng. Kinh nghiệm dày dạn tại xứ sở sương mù giúp anh không mất thời gian thích nghi, điều này mang lại lợi thế cực lớn so với các bản hợp đồng ngoại binh. Nếu Mikel Arteta có thể khai thác tối đa tiềm năng của tiền đạo này, đây hứa hẹn sẽ là thương vụ giúp Arsenal cạnh tranh sòng phẳng trên mọi mặt trận từ quốc nội đến đấu trường châu Âu.