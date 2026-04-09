Arsenal cân nhắc đổi Gabriel Martinelli lấy Khvicha Kvaratskhelia: Bước đi chiến lược Để hiện thực hóa tham vọng vô địch, Mikel Arteta có thể hy sinh ngôi sao Gabriel Martinelli nhằm dọn đường đón 'bom tấn' Khvicha Kvaratskhelia từ Paris Saint-Germain.

Kế hoạch chuyển nhượng mùa hè năm 2026 của Arsenal đang dần trở nên rõ nét với mục tiêu trọng tâm mang tên Khvicha Kvaratskhelia. Ngôi sao chạy cánh 25 tuổi người Georgia được xem là mảnh ghép định đoạt khả năng xưng vương của thầy trò HLV Mikel Arteta tại Ngoại hạng Anh trong giai đoạn tới.

Khvicha Kvaratskhelia được liên kết chuyển nhượng tới Arsenal.

Màn trình diễn 'hủy diệt' trước Liverpool

Nếu có bất kỳ sự hoài nghi nào về khả năng thích nghi của Kvaratskhelia với cường độ bóng đá Anh, cầu thủ này đã tự mình xóa tan tất cả trong chiến thắng 2-0 của Paris Saint-Germain (PSG) trước Liverpool vào rạng sáng ngày 09/04. Trận đấu tại Champions League không khác nào một buổi thử việc hoàn hảo, nơi Kvaratskhelia thể hiện sức mạnh của một "mũi khoan" vĩ đại bên hành lang cánh.

Khvicha Kvaratskhelia chơi xuất sắc trước Liverpool.

Bên cạnh kỹ năng tấn công, điều khiến Mikel Arteta bị thuyết phục chính là ý thức chiến thuật và thái độ thi đấu lùi sâu. Tuyển thủ Georgia được đánh giá là một trong những ngôi sao chăm chỉ nhất, sẵn sàng tăng tốc lùi về hỗ trợ phòng ngự. Trong hệ thống pressing cường độ cao của Arsenal, một tiền đạo cánh có tư duy phòng thủ xuất sắc như Kvaratskhelia là tài sản vô cùng hiếm có.

Bài toán tài chính và vị thế của nhà vô địch

Kvaratskhelia gia nhập PSG từ Napoli vào đầu năm 2025 và nhanh chóng trở thành biểu tượng mới tại sân Công viên các Hoàng tử. Anh là nhân tố chủ chốt giúp đội bóng nước Pháp giành chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử. Mùa giải này, anh tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng với 13 bàn thắng và 10 đường kiến tạo trên mọi đấu trường.

Để sở hữu Khvicha Kvaratskhelia, Arsenal sẽ cần một con số khổng lồ.

Với lý lịch hoành tráng, mức giá để sở hữu ngôi sao này chắc chắn sẽ phá vỡ mọi kỷ lục ngân sách của Arsenal. Cựu giám đốc điều hành Keith Wyness nhận định trên Football Insider rằng "Pháo thủ" buộc phải đưa ra một mức phí khổng lồ để thuyết phục PSG nhả người. Điều này dẫn đến yêu cầu Arsenal phải chấp nhận những sự hy sinh nhân sự đau đớn để cân bằng tài chính.

Sử dụng Gabriel Martinelli làm 'vật tế thần'

Để dọn đường cho thương vụ này, tương lai của Gabriel Martinelli đang bị đặt dấu hỏi lớn nhất. Dù chân sút người Brazil vẫn nỗ lực cống hiến với 11 bàn thắng và 6 pha kiến tạo mùa này, nhưng những con số đó vẫn lép vế hoàn toàn khi đặt cạnh hiệu suất của Kvaratskhelia.

Gabriel Martinelli có dấu hiệu chững lại ở mùa giải năm nay.

Việc giữ lại một cầu thủ đang có dấu hiệu chững lại như Martinelli thay vì thu về khoản tiền lớn để đầu tư vào một ngôi sao đẳng cấp thế giới được xem là nước đi thiếu khôn ngoan. Nghệ thuật đàm phán mà Arteta có thể áp dụng là đưa Martinelli vào một thỏa thuận hoán đổi trực tiếp với PSG. Chiến lược này giúp Arsenal vừa thanh lý được nhân sự không còn phù hợp, vừa sở hữu mũi tấn công đủ tầm thách thức mọi danh hiệu trong mùa giải 2026-27.