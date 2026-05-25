Arsenal cần sự lạnh lùng với Gabriel Jesus: Cuộc chia tay tất yếu sau mùa giải bế tắc Dù ghi bàn trước Crystal Palace, Gabriel Jesus khó lòng giữ chỗ tại Emirates. Arsenal cần bán tiền đạo Brazil để tái đầu tư đội hình nhằm bảo vệ ngôi vương.

Trong bóng đá đỉnh cao, ranh giới giữa một người hùng và một người thừa thường rất mong manh. Gabriel Jesus, người từng được kỳ vọng là mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện hàng công của Mikel Arteta, giờ đây đang đứng trước ngã ba đường. Trận đấu với Crystal Palace không chỉ là một màn so tài thông thường, mà nó giống như một bản tóm tắt đầy cay đắng về thực trạng của tiền đạo người Brazil tại Emirates.

Jesus có thể đã chơi trận cuối cùng trong màu áo Arsenal.

Bản năng sát thủ bị bào mòn

Dù có tên trên bảng tỷ số trước giờ nghỉ, nhưng 45 phút đầu tiên trước Crystal Palace lại là minh chứng cho sự sa sút của Jesus. Ngay phút thứ 4, cú dứt điểm tìm đến cột dọc đã báo hiệu một ngày làm việc đầy trắc trở. Sau đó là hai cơ hội đối mặt mười mươi bị bỏ lỡ một cách cẩu thả, điều khó chấp nhận ở một đội bóng đang cạnh tranh những danh hiệu lớn nhất.

Số liệu từ Sofascore đã lột tả sự bế tắc của tiền đạo này: chỉ thắng 2 trong 8 pha tranh chấp và phạm lỗi tới 3 lần. Kể từ sau ca phẫu thuật đầu gối nghiêm trọng vào tháng 1 năm ngoái, Jesus dường như đã đánh mất sự nhạy bén và tốc độ trong các pha xử lý quyết định. Sự miễn cưỡng của HLV Mikel Arteta trong việc sử dụng anh ở giai đoạn then chốt của Ngoại hạng Anh là lời khẳng định rõ ràng nhất cho việc Jesus không còn là lựa chọn ưu tiên.

Bài toán kinh tế và tham vọng của nhà vô địch

Việc Arsenal lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh đã nâng tầm vị thế của câu lạc bộ, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi sự tàn nhẫn trong khâu nhân sự. Với việc hợp đồng chỉ còn thời hạn đến tháng 6 năm sau và sắp bước sang tuổi 29, Jesus trở thành cái tên lý tưởng để thanh lý nhằm cân bằng ngân sách chuyển nhượng.

Giám đốc điều hành Josh Kroenke đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ về sự đổi mới liên tục: "Công việc kinh doanh không bao giờ dừng lại. Ngay lúc này, các đối thủ khác đã bắt đầu tăng cường lực lượng với mục tiêu hạ bệ chúng tôi ở mùa giải tới." Lời khẳng định này cho thấy Arsenal sẽ không ngủ quên trên chiến thắng và sẵn sàng thực hiện những cuộc thanh lọc đội hình quy mô lớn.

Arsenal cần bán người để tái đầu tư.

Tìm kiếm sự thay thế xứng tầm

Sau khi đã chi ra hơn 200 triệu bảng ở kỳ chuyển nhượng trước, Pháo thủ buộc phải tính toán kỹ lưỡng để tuân thủ các quy định tài chính. AC Milan và Juventus đang theo sát động thái của Jesus, điều này mở ra cơ hội để Arsenal thu về một khoản phí chuyển nhượng đáng kể. Ở chiều ngược lại, ban lãnh đạo đội bóng đã bắt đầu liên hệ với Julian Alvarez – một mẫu tiền đạo đa năng và sắc bén hơn.

Ngoài ra, những cái tên như Nicolo Tresoldi của Club Brugge cũng đã lọt vào tầm ngắm của giám đốc thể thao Andrea Berta. Rõ ràng, để duy trì chu kỳ chiến thắng và bảo vệ ngôi vương, Arsenal cần những phương án tấn công ổn định và hiệu quả hơn là một Gabriel Jesus đang vật lộn tìm lại chính mình. Sự chia tay, dù nuối tiếc, có lẽ là quyết định dứt khoát cần thiết nhất vào lúc này.