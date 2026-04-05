Arsenal cần thức tỉnh: Bản lĩnh nhà vô địch bị thử thách sau cú sốc tại FA Cup Thất bại 1-2 trước Southampton không chỉ loại Arsenal khỏi FA Cup mà còn là lời cảnh báo đanh thép về bản lĩnh của thầy trò Mikel Arteta trong giai đoạn then chốt.

Thất bại 1-2 rạng sáng nay trước Southampton tại FA Cup là một hồi chuông cảnh báo về bản lĩnh của Arsenal trong giai đoạn then chốt của mùa giải, khi giấc mơ "cú ăn bốn" bỗng chốc tan biến chỉ trong một thời gian ngắn.

Chỉ trong vài tuần, bầu trời tại Emirates đã thay đổi sắc thái một cách chóng mặt. Từ vị thế ứng viên cho mọi danh hiệu, đoàn quân của Mikel Arteta liên tiếp nhận gáo nước lạnh: thất bại tại chung kết EFL Cup và mới nhất là việc bị loại khỏi FA Cup bởi một đối thủ dưới tầm như Southampton. Đây không đơn thuần là một trận thua, mà là sự phơi bày những lỗ hổng chí mạng trong hệ thống vận hành của "Pháo thủ".

Điểm yếu lộ diện sau thất bại tại FA Cup

Dù tiền đạo Viktor Gyokeres đã nỗ lực thắp lại hy vọng bằng bàn gỡ hòa, nhưng những sai lầm cá nhân khó tha thứ ở hàng phòng ngự đã khiến mọi công sức đổ sông đổ biển. Đối với một tập thể đang khao khát danh hiệu lớn đầu tiên kể từ mùa giải 2019/2020, việc gục ngã trước Southampton là kịch bản khó có thể chấp nhận.

Dưới thời Mikel Arteta, Arsenal đã tiến bộ vượt bậc về mặt lối chơi. Tuy nhiên, bóng ma về ba mùa giải liên tiếp về nhì tại Ngoại hạng Anh vẫn đang ám ảnh đội bóng này. Dường như cứ đến thời điểm quyết định, "cỗ máy" của nhà cầm quân 44 tuổi lại có dấu hiệu hụt hơi về cả thể lực lẫn tinh thần.

Áp lực từ Manchester City và bóng ma quá khứ

Hiện tại, Arsenal vẫn đang nắm quyền tự quyết tại Ngoại hạng Anh với khoảng cách 9 điểm so với Manchester City. Tuy nhiên, những con số thống kê chuyên sâu không hề biết nói dối. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) cho thấy hiệu suất thi đấu của Arsenal đã sụt giảm đáng kể trong vài tuần qua, cho thấy họ không còn duy trì được sự áp đảo như giai đoạn đầu mùa.

Sự vắng mặt của các trụ cột do chấn thương đã làm suy yếu nghiêm trọng chiều sâu đội hình. Dù Martin Odegaard đã trở lại sân cỏ, nhưng một mình người thủ quân tài hoa này là không đủ để khỏa lấp những khoảng trống mênh mông mà các đồng đội để lại. Khi đội hình chính bị bào mòn, các phương án dự phòng của Arteta vẫn chưa cho thấy sự tin cậy cần thiết.

Thử thách Champions League và bài toán nhân sự

Tuần tới sẽ là thử thách cực đại cho bản lĩnh của đại diện Bắc London khi họ bước vào trận tứ kết Champions League đối đầu với Sporting CP. Trên lý thuyết, Arsenal được đánh giá cao hơn, nhưng bài học từ trận thua Southampton vẫn còn nóng hổi: trong bóng đá đỉnh cao, sự chủ quan luôn đi kèm với cái giá rất đắt.

Đáng lo ngại hơn, Pep Guardiola và Manchester City vẫn đang lừng lững bám đuổi phía sau. Cuộc đối đầu trực tiếp vào ngày 19/4 tới được dự báo sẽ là trận "chung kết" định đoạt cả mùa giải. Nếu không nhanh chóng xốc lại tinh thần và cải thiện phong độ, khoảng cách 9 điểm hoàn toàn có thể bị san lấp bởi sức mạnh khủng khiếp từ phía nửa xanh thành Manchester.

Arsenal sẽ phải sớm trở lại nếu không muốn tình hình tồi tệ thêm.

Arsenal đang đứng trước một ngã ba đường định mệnh. Họ có thể đứng dậy từ thất bại để khẳng định vị thế quân vương, hoặc lại đi vào vết xe đổ của chính mình – hình ảnh những "kẻ về nhì vĩ đại". Người hâm mộ Emirates đã quá mệt mỏi với những lời khen ngợi về lối chơi đẹp mắt; cái họ cần lúc này là những chiếc cúp để chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài. Mùa giải này sẽ là thiên đường hay vực thẳm, tất cả phụ thuộc vào cách Arteta chèo lái con tàu qua cơn bão áp lực trong những ngày sắp tới.