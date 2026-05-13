Arsenal chạm tay vào ngôi vương, West Ham bên bờ vực rớt hạng tại Ngoại hạng Anh Arsenal đứng trước cơ hội chấm dứt 22 năm chờ đợi chức vô địch ngay tại vòng 37, trong khi cuộc chiến trụ hạng và vé châu Âu chứng kiến những kịch bản nghẹt thở.

Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26 đang tiến tới hồi kết kịch tính với hàng loạt kịch bản chưa có lời giải. Từ ngôi vương, cuộc chiến trụ hạng cho đến các suất dự cúp châu Âu, tất cả đang chờ đợi những khoảnh khắc bùng nổ tại các vòng đấu then chốt. Khi mùa giải chỉ còn 21 trận đấu tổng lực, mỗi kết quả hòa hiện nay cũng đủ sức xoay chuyển toàn bộ cục diện bảng xếp hạng.

Arsenal và cơ hội chấm dứt cơn khát danh hiệu 22 năm

Ở nhóm dẫn đầu, Arsenal đang nắm giữ lợi thế rõ rệt nhất. Chiến thắng kịch tính trước West Ham đã giúp thầy trò HLV Mikel Arteta nới rộng khoảng cách lên 5 điểm so với Man City. Áp lực hiện tại dồn hoàn toàn lên vai Pep Guardiola, khi đội bóng thành Manchester buộc phải đạt kết quả hoàn hảo trong phần còn lại của mùa giải.

Trận đấu với Crystal Palace được xem là ngã rẽ định mệnh đầu tiên. Nếu Man City đánh rơi điểm số, Arsenal chỉ cần đánh bại Burnley tại sân Emirates để chính thức đăng quang. Ngay cả khi đối thủ giành chiến thắng, quyền tự quyết vẫn nằm trong tay Pháo thủ. Chỉ cần hai chiến thắng trước Burnley và Crystal Palace, lễ ăn mừng chức vô địch sẽ chính thức bắt đầu tại bắc London mà không cần quan tâm đến kết quả của các đối thủ bám đuổi.

Cuộc chiến sinh tồn và nỗi lo rớt hạng của West Ham

Trái ngược với không khí lễ hội tại Arsenal, khu vực cuối bảng xếp hạng chứng kiến cuộc đua trụ hạng nghẹt thở giữa Tottenham và West Ham. Burnley và Wolves đã chính thức xuống chơi tại Championship, trong khi Crystal Palace, Leeds United và Nottingham Forest đã an toàn thoát khỏi vùng nguy hiểm.

Hiện tại, Tottenham đang hơn West Ham 2 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại vượt trội. Điều này khiến West Ham buộc phải giành chiến thắng trước Newcastle để nuôi hy vọng kéo dài cuộc đua đến vòng đấu cuối cùng. Tuy nhiên, áp lực tâm lý sau những thất bại liên tiếp trước Brentford và Arsenal đang khiến đội bóng Đông London rơi vào tình thế cực kỳ báo động.

Ma trận suất dự cúp châu Âu mùa giải 2026/27

Cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu năm nay được đánh giá là phức tạp nhất trong lịch sử giải đấu. Mặc dù top 5 đã chắc suất Champions League, nhưng vị trí thứ 6 vẫn đang bỏ ngỏ tùy thuộc vào thành tích của Aston Villa tại Europa League. Trận đối đầu trực tiếp giữa Aston Villa và Liverpool mang ý nghĩa then chốt, khi đội giành chiến thắng không chỉ củng cố vị trí trong top 5 mà còn có cơ hội khóa chặt vị trí thứ 4.

Ở nhóm bám đuổi, Bournemouth hiện đứng thứ 6 nhưng phải đối mặt với thử thách cực đại mang tên Man City. Brighton, dù kém 2 điểm, vẫn sở hữu hiệu số tốt và lịch thi đấu còn lại trước Leeds và Man Utd. Ngoài ra, các suất dự cúp còn phụ thuộc đáng kể vào kết quả trận chung kết FA Cup và Conference League, nơi Crystal Palace có thể tìm đường tới Europa League nếu đánh bại Rayo Vallecano.

Nhìn chung, Ngoại hạng Anh đang đi đến đoạn kết không thể dự đoán. Những kịch bản khó tin nhất vẫn có thể xảy ra, biến ngày hạ màn trở thành một trong những cột mốc đáng nhớ nhất của bóng đá Anh trong nhiều năm qua.