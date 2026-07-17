Arsenal chấp nhận canh bạc 175 triệu USD: Morgan Rogers là lời giải cho hàng công của Mikel Arteta? Đội chủ sân Emirates đang đẩy mạnh đàm phán chiêu mộ Morgan Rogers từ Aston Villa. Với mức định giá kỷ lục, ngôi sao 23 tuổi được xem là mảnh ghép chiến thuật quan trọng để Arsenal nâng cấp hành lang cánh trái.

Arsenal đang cho thấy quyết tâm mãnh liệt trong việc hoàn thiện đội hình khi chính thức đẩy nhanh tiến độ chiêu mộ Morgan Rogers. Tuy nhiên, tham vọng của đội chủ sân Emirates đang vấp phải một rào cản tài chính khổng lồ từ phía đối tác.

Cuộc đàm phán kỷ lục và con số 175 triệu USD

Theo chuyên gia tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, Arsenal đã bắt đầu thực hiện những bước tiếp cận chính thức đối với Morgan Rogers. Đáng chú ý, ban lãnh đạo Aston Villa đã đưa ra một mức định giá gây sốc: 175 triệu USD cho ngôi sao sáng giá nhất của mình. Động thái này được xem là thông điệp cứng rắn từ phía đội chủ sân Villa Park, khẳng định họ sẽ không để trụ cột ra đi trừ khi nhận được một con số không tưởng.

Rogers đang là mục tiêu hàng đầu của Arsenal. Ảnh: Getty Images.

Mức giá này nếu được chấp thuận không chỉ biến Rogers trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Arsenal mà còn là một trong những thương vụ lớn nhất mọi thời đại tại Ngoại hạng Anh. Nó phản ánh giá trị thực tế của một cầu thủ đang ở độ chín sự nghiệp và vừa có màn trình diễn ấn tượng trong màu áo đội tuyển Anh tại World Cup 2026.

Mảnh ghép đa năng trong hệ thống của Mikel Arteta

Tại sao Arsenal lại sẵn sàng theo đuổi một thương vụ tốn kém đến vậy? Câu trả lời nằm ở tư duy chiến thuật của Mikel Arteta. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đánh giá cực cao sự đa năng của Rogers – mẫu cầu thủ có thể đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau trên hàng công.

Arteta kỳ vọng Rogers sẽ mang lại sự đột biến tương tự cách ông đã thành công với Kai Havertz hay Mikel Merino. Nếu cập bến Emirates, tuyển thủ người Anh dự kiến sẽ được ưu tiên xếp đá ở hành lang cánh trái. Khả năng rê dắt lắt léo, thể chất mạnh mẽ và đặc biệt là tư duy chơi bóng hiện đại của Rogers được đánh giá là sự bổ sung hoàn hảo cho hệ thống kiểm soát bóng mà Arsenal đang xây dựng.

Hành trình khẳng định đẳng cấp

Ở tuổi 23, Morgan Rogers đã tích lũy được vốn kinh nghiệm đáng nể. Trưởng thành từ lò đào tạo West Brom và từng có thời gian thuộc biên chế Manchester City, Rogers đã trải qua nhiều thử thách tại các CLB khác nhau trước khi thực sự bùng nổ tại Aston Villa vào năm 2024. Giai đoạn thi đấu tại Middlesbrough trước đó cũng là bước đệm quan trọng giúp anh rèn giũa bản lĩnh chiến đấu.

Kế hoạch dự phòng và những biến động tại Villa Park

Dù Rogers là ưu tiên số một, Arsenal vẫn giữ thái độ tỉnh táo trên bàn đàm phán. Trong trường hợp không thể thuyết phục Aston Villa hạ mức phí chuyển nhượng, "Pháo thủ" đã chuẩn bị sẵn phương án dự phòng mang tên Bradley Barcola từ Paris Saint-Germain.

Ở chiều ngược lại, Aston Villa cũng đang chuẩn bị cho một cuộc thay máu nhân sự quy mô lớn. Đội bóng của Unai Emery đã bắt đầu tìm kiếm người thay thế Rogers trên hàng công, đồng thời nỗ lực hoàn tất thương vụ chiêu mộ hậu vệ trái Pervis Estupinan. Trước đó, họ đã dứt điểm xong các hợp đồng với Johan Manzambi và Joao Gomes để củng cố chiều sâu đội hình.

Diễn biến tiếp theo của cuộc đàm phán giữa Andrea Berta và phía Aston Villa dự kiến sẽ sớm lộ diện trong những ngày tới. Nếu thành công, đây sẽ là cú hích cực lớn cho tham vọng chinh phục các danh hiệu cao quý của Arsenal trong mùa giải mới.