Arsenal chi 174,5 triệu USD mua Julian Alvarez, PSG nẫng tay trên Liverpool Arsenal sẵn sàng phá kỷ lục chuyển nhượng cho Julian Alvarez, trong khi PSG vượt mặt các đại gia Ngoại hạng Anh để chiêu mộ những tài năng trẻ hàng đầu thế giới.

Thị trường chuyển nhượng tối 3/6 chứng kiến những biến động lớn khi Arsenal thể hiện tham vọng cực đại với lời đề nghị kỷ lục dành cho Julian Alvarez. Cùng lúc đó, Paris Saint-Germain (PSG) liên tiếp giành ưu thế trước các đại gia Ngoại hạng Anh trong việc chiêu mộ các tài năng trẻ tiềm năng nhất châu Âu.

Arsenal và thương vụ kỷ lục cho Julian Alvarez

Đội bóng thành London sẵn sàng đặt lên bàn đàm phán con số 174,5 triệu USD để thuyết phục Atletico Madrid nhượng lại tiền đạo Julian Alvarez. Động thái này cho thấy quyết tâm của Pháo thủ trong việc nâng cấp hàng công, vượt xa lời đề nghị ban đầu trị giá 116,3 triệu USD từ phía Barcelona.

Alvarez là một trong những mục tiêu được Arsenal nhắm đến.

Khả năng chân sút người Argentina tiếp tục gắn bó với La Liga đang trở nên thấp hơn bao giờ hết. Việc Arsenal sẵn sàng chi đậm có thể biến Alvarez trở thành một trong những bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử câu lạc bộ.

PSG khuấy đảo thị trường: Yan Diomande và Junior Kroupi

Liverpool vừa nhận một cú sốc khi mục tiêu hàng đầu Yan Diomande quyết định từ chối sân Anfield để chuẩn bị gia nhập PSG ngay trong mùa hè này. Tiền đạo trẻ này vốn được xem là phương án ưu tiên để thay thế vị trí của Mohamed Salah. Tuy nhiên, việc Liverpool chưa ổn định bộ máy huấn luyện đã khiến họ gặp khó khăn trong việc thuyết phục cầu thủ này.

Bên cạnh đó, Junior Kroupi của Bournemouth cũng ưu tiên đầu quân cho PSG. Dù Arsenal thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ, chân sút trẻ này vẫn dành sự ưu ái cho đội bóng nước Pháp. Bournemouth hiện yêu cầu mức giá lên tới 116,3 triệu USD cho bất kỳ câu lạc bộ nào muốn sở hữu ngôi sao của họ.

Chiến lược của Manchester City và Manchester United

Tại thành Manchester, cả hai đội bóng lớn đều đang tích cực thúc đẩy các thương vụ đắt giá. Manchester City sẵn sàng chi 90 triệu Euro để chiêu mộ tiền vệ Federico Valverde từ Real Madrid. Ngôi sao người Uruguay được xem là bước đi chiến lược nhằm làm mới khu trung tuyến cho những mục tiêu tham vọng mùa tới.

Valverde nhận được sự quan tâm từ Man City.

Trong khi đó, Manchester United đang nhắm tới hậu vệ trái Lewis Hall của Newcastle United. Đội chủ sân Old Trafford dự kiến phải chi khoảng 67,3 triệu USD để gia cố hàng phòng ngự trong bối cảnh nhân sự hành lang trái đang mỏng.

Cuộc đua giành Victor Osimhen và tương lai Federico Chiesa

Atletico Madrid dự kiến sẽ tái đầu tư ngân quỹ từ việc bán Alvarez vào thương vụ Victor Osimhen, chân sút được định giá khoảng 87,3 triệu USD. Tuy nhiên, họ sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh từ Manchester United, đội bóng cũng đang tìm kiếm một tiền đạo đẳng cấp thế giới.

Ở một diễn biến khác, tiền đạo Federico Chiesa đang được liên hệ chuyển đến khoác áo câu lạc bộ Como, đội bóng đã giành suất dự Champions League mùa tới. Tương lai của chân sút người Italia tại Liverpool đang dần đi đến hồi kết, và Serie A có thể là nơi giúp anh tìm lại vị thế sau quãng thời gian không thực sự thành công tại Ngoại hạng Anh.