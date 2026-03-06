Arsenal chi 314 triệu bảng nâng cấp đội hình: 4 bản hợp đồng để thống trị châu Âu Sau chức vô địch Ngoại hạng Anh đầy cảm xúc, Mikel Arteta sẵn sàng thực hiện cuộc cách mạng nhân sự trị giá 314 triệu bảng nhằm hiện thực hóa tham vọng thống trị đấu trường quốc tế.

Chiến tích đăng quang Ngoại hạng Anh sau 22 năm chờ đợi dù rất ngọt ngào nhưng vẫn chưa thể khỏa lấp hoàn toàn nỗi đau tại đấu trường châu lục của Arsenal. Thất bại cay đắng trước Paris Saint-Germain trên chấm luân lưu tại Champions League đã kéo dài kỷ lục buồn của Pháo thủ: CLB thi đấu nhiều trận nhất giải châu Âu mà chưa từng lên ngôi vô địch. Để bảo vệ ngôi vương quốc nội và phá dớp tại sân chơi châu lục, huấn luyện viên Mikel Arteta đang lên kế hoạch cho một cuộc nâng cấp đội hình quy mô lớn trị giá 314 triệu bảng.

Arsenal sẽ bước vào mùa hè với quyết tâm rất cao trên bàn đàm phán.

Mateus Fernandes: Động lực mới cho tuyến giữa

Tuyên bố đanh thép cho tham vọng của Arsenal bắt đầu từ khu trung tuyến với cái tên Mateus Fernandes. Trong bối cảnh West Ham United xuống hạng và cần huy động 100 triệu bảng, tiền vệ 21 tuổi người Bồ Đào Nha đã trở thành mục tiêu tranh chấp gay gắt của Arsenal với các đối thủ lớn như Man United và PSG.

Sở hữu 8 bàn thắng và kiến tạo sau 38 trận, Fernandes được đánh giá là mảnh ghép hoàn hảo để đá cặp cùng Declan Rice trong sơ đồ 4-2-3-1. Sự góp mặt của ngôi sao trẻ này không chỉ tăng cường chất thép mà còn tạo ra sự cạnh tranh cực lớn cho các tiền vệ hiện tại của đội bóng Bắc London.

Morgan Rogers: Luồng gió mới từ Aston Villa

Mặt trận tấn công của Pháo thủ dự kiến sẽ được tiếp thêm hỏa lực hạng nặng với chữ ký của Morgan Rogers. Ngôi sao 23 tuổi vừa trải qua một mùa giải rực rỡ khi ghi 14 bàn và 12 lần kiến tạo, góp công lớn đưa Aston Villa vô địch Europa League và lọt vào tốp 4 Ngoại hạng Anh.

Với phong độ xuất sắc giúp anh kiếm một suất lên tuyển Anh đá World Cup, Rogers đang khiến Arsenal sẵn sàng chi tới 100 triệu bảng để đánh bại Chelsea trong cuộc đua giành chữ ký. Sự đa năng của Rogers được dự báo có thể đe dọa trực tiếp đến vị trí của thủ quân Martin Odegaard tại Emirates.

Marcus Rashford: Kinh nghiệm và sự đột biến

Ở hành lang cánh, Marcus Rashford xuất hiện như một phương án đột biến đầy kinh nghiệm. Tiền đạo 28 tuổi vừa hồi sinh mạnh mẽ dưới dạng cho mượn tại Barcelona với 14 bàn thắng và 14 kiến tạo, giúp CLB bảo vệ ngôi vương La Liga.

Do Barcelona đang gặp bế tắc trong việc mua đứt vì vừa chiêu mộ Anthony Gordon, Arsenal hoàn toàn có cơ hội nhảy vào cuộc đua. Với kinh nghiệm của một cầu thủ sắp chạm mốc 300 trận tại Ngoại hạng Anh, Rashford sẽ là sự bổ sung quý giá cho chiều sâu đội hình của Arteta.

Julian Alvarez: Lời giải cho bài toán chân sút chủ lực

Mảnh ghép cuối cùng và cũng là quan trọng nhất nhằm giải quyết sự hoài nghi về vị trí tiền đạo cắm chính là Julian Alvarez. Dù Viktor Gyokeres đã ghi 21 bàn, Arsenal vẫn khát khao đẳng cấp của ngôi sao người Argentina - người đã ghi 20 bàn mùa qua, trong đó một nửa đến từ sân chơi Champions League.

Alvarez là chữ ký mà Arsenal đang rất muốn có.

Nếu chấp nhận chi vượt mức 104 triệu bảng theo yêu cầu của Atletico Madrid, Arsenal sẽ sở hữu một nhà vô địch World Cup trong đội hình. Sự hiện diện của Alvarez không chỉ mang lại hiệu suất ghi bàn ổn định mà còn giúp Arsenal hiện thực hóa tham vọng chinh phục mọi đấu trường trong mùa giải khốc liệt sắp tới.