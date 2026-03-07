Arsenal chi 60 triệu bảng săn 'lá chắn thép' Ezri Konsa của Aston Villa Mikel Arteta nhắm tới hậu vệ đa năng Ezri Konsa nhằm gia cố sức mạnh hàng thủ Arsenal. Với mức giá 60 triệu bảng, đây là nước đi chiến lược cho mục tiêu bảo vệ ngôi vương.

Trong bối cảnh lịch thi đấu ngày càng dày đặc và áp lực bảo vệ ngôi vị tại Ngoại hạng Anh, Arsenal đang ráo riết tìm kiếm những nhân tố mới để nâng cấp chiều sâu đội hình. Mục tiêu hàng đầu của HLV Mikel Arteta hiện nay chính là Ezri Konsa, "hòn đá tảng" đang rực sáng trong màu áo Aston Villa.

Mảnh ghép đa năng cho triết lý của Mikel Arteta

Kể từ khi cập bến Villa Park từ Brentford vào năm 2019, Ezri Konsa đã không ngừng tiến bộ để trở thành một trong những trung vệ ổn định nhất xứ sở sương mù. Dưới bàn tay nhào nặn của Unai Emery, hậu vệ sinh năm 1997 không chỉ cải thiện khả năng đọc tình huống mà còn bộc lộ tố chất lãnh đạo bẩm sinh.

Konsa lọt vào tầm ngắm của Arsenal. (Yahoo Sports)

Điều khiến Arteta đặc biệt khao khát Konsa chính là sự linh hoạt. Hậu vệ này có thể chơi tốt ở cả vị trí trung vệ lẫn hậu vệ phải, một yêu cầu tiên quyết trong hệ thống phòng ngự biến ảo mà chiến lược gia người Tây Ban Nha đang xây dựng tại Emirates. Tốc độ và sức mạnh thể chất tuyệt vời giúp Konsa luôn chiếm ưu thế trong các pha tranh chấp tay đôi, đồng thời đảm bảo khả năng bọc lót hiệu quả cho các đồng đội.

Rào cản 60 triệu bảng và lập trường của Aston Villa

Dù Arsenal rất quyết tâm, thương vụ này dự báo sẽ gặp không ít khó khăn. Aston Villa coi Konsa là trụ cột không thể thay thế và không có ý định để anh ra đi dễ dàng, nhất là khi hợp đồng giữa đôi bên vẫn còn thời hạn đến tháng 6/2028. Theo các báo cáo từ The Telegraph, đội bóng thành Birmingham chỉ sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán nếu nhận được lời đề nghị tối thiểu 60 triệu bảng.

Đây là con số vượt quá mức định giá ban đầu của Arsenal cho một vị trí ở hàng thủ. Tuy nhiên, với việc "Pháo thủ" cũng đang để mắt tới Morgan Rogers – một ngôi sao khác của Villa – giới chuyên môn nhận định Arsenal có thể thực hiện một cuộc "tổng tấn công" vào đội hình của HLV Unai Emery để mang về những nhân tố chất lượng nhất cho tham vọng dài hơi.

Khẳng định đẳng cấp tại World Cup 2026

Giá trị của Ezri Konsa càng được khẳng định thông qua màn trình diễn thuyết phục tại World Cup 2026. Trong màu áo đội tuyển Anh, cầu thủ 27 tuổi đã đá chính cả 4 trận đấu vừa qua, góp công lớn giúp "Tam Sư" duy trì sự chắc chắn nơi hậu phương. Phong độ ổn định và sự điềm tĩnh của Konsa trên sân khấu lớn nhất thế giới chính là minh chứng rõ nét nhất cho đẳng cấp của một ngôi sao hàng đầu.

Hiện tại, cả Konsa và Morgan Rogers đều đang tập trung tối đa cùng các đồng đội chuẩn bị cho trận đấu quan trọng tại vòng 1/16 gặp Mexico. Kết quả của giải đấu này chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến giá trị chuyển nhượng cũng như tốc độ đàm phán giữa Arsenal và Aston Villa trong kỳ chuyển nhượng sắp tới.