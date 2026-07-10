Arsenal chi đậm cho Christos Tzolis, Mason Greenwood chuẩn bị gia nhập Fenerbahce Arsenal sẵn sàng chi 35 triệu bảng cho Christos Tzolis để củng cố hành lang biên, trong khi Mason Greenwood đang ở rất gần bến đỗ mới tại Thổ Nhĩ Kỳ dưới màu áo Fenerbahce.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến những bước đi quyết đoán từ các ông lớn Premier League. Trong nỗ lực nâng cấp đội hình để cạnh tranh danh hiệu, Arsenal đang tiến rất gần đến việc sở hữu một trong những tài năng chạy cánh sáng giá nhất châu Âu hiện nay.

Arsenal áp sát thương vụ Christos Tzolis

Đội bóng thành London đã xác định Christos Tzolis là mục tiêu ưu tiên để gia cố sức mạnh cho hành lang biên. Theo các nguồn tin từ Anh, Arsenal sẵn sàng đặt lên bàn đàm phán 35 triệu bảng để thuyết phục Club Brugge nhả người. Tuyển thủ Hy Lạp được đánh giá cao nhờ tốc độ và khả năng tạo đột biến, yếu tố mà HLV Mikel Arteta đang rất cần để chia lửa cho các trụ cột.

Christos Tzolis là mục tiêu hàng đầu của Arsenal nhằm gia cố hành lang cánh.

Hiện tại, Arsenal và Club Brugge đang ở những bước thảo luận cuối cùng về cấu trúc thanh toán. Nếu không có biến động lớn, thương vụ này có thể sớm được công bố trong vài ngày tới.

Mason Greenwood tìm đường sang Thổ Nhĩ Kỳ

Tương lai của Mason Greenwood đang dần trở nên rõ ràng khi Fenerbahce đẩy mạnh quá trình đàm phán với Marseille. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi lời đề nghị chính thức đến cả câu lạc bộ chủ quản lẫn người đại diện của tiền đạo 24 tuổi.

Mason Greenwood đang ở rất gần thỏa thuận gia nhập Fenerbahce.

Việc chuyển đến Serie A hay ở lại Ligue 1 dường như không còn là ưu tiên hàng đầu của Greenwood khi sức hút từ dự án tại Thổ Nhĩ Kỳ đang tỏ ra vượt trội. Các bên liên quan đang tích cực làm việc để hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết.

Tottenham và Barcelona chạy đua vũ trang

Bên cạnh Arsenal, Tottenham cũng đang hoạt động năng nổ khi gửi lời đề nghị chính thức cho Randal Kolo Muani của Paris Saint-Germain. Tuy nhiên, Spurs sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gắt gao từ Juventus, đội bóng đang nắm lợi thế trong việc thuyết phục chân sút người Pháp chuyển đến Turin.

Tại Tây Ban Nha, Barcelona đã bắt đầu các cuộc thảo luận với Borussia Dortmund về trường hợp của Karim Adeyemi. Sự xuất hiện của ngôi sao trẻ người Đức tại sân Nou Camp được dự báo sẽ tạo ra cuộc cạnh tranh vị trí khốc liệt, đặc biệt là với Marcus Rashford khi cầu thủ này kết thúc thời hạn cho mượn.

Những cam kết quan trọng tại Real Madrid và Aston Villa

Trái ngược với những đồn đoán về việc chuyển đến Manchester United, Aurelien Tchouameni đã quyết định gắn bó lâu dài với Real Madrid. Tiền vệ người Pháp chuẩn bị ký bản gia hạn hợp đồng thêm 5 năm, khẳng định vị thế trụ cột tại Bernabeu. Ban lãnh đạo "Kền kền trắng" coi đây là thông điệp đanh thép gửi đến Quỷ đỏ.

Tại Birmingham, Aston Villa cũng khẳng định lập trường cứng rắn đối với Emiliano Martinez. Trước sự quan tâm từ Juventus, Villa tuyên bố thủ thành người Argentina là nhân tố không thể thay thế và sẽ không chấp nhận bất kỳ lời đề nghị nào trong kỳ chuyển nhượng này.

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