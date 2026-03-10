Arsenal chi tỷ bảng lật đổ Man City: Bức tranh tài chính kỷ lục và tham vọng thống trị Với doanh thu kỷ lục 691 triệu bảng và sự hậu thuẫn từ nhà Kroenke, Arsenal đang thực hiện cuộc lật đổ ngoạn mục để thách thức Man City cả về chuyên môn lẫn tiềm lực kinh tế.

Arsenal đang trải qua giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ nhất trong lịch sử hiện đại, không chỉ thể hiện qua vị thế dẫn đầu trên sân cỏ mà còn ở những báo cáo tài chính kỷ lục. Sự phục hưng của "Pháo thủ" là kết quả của một chiến lược dài hạn, biến một câu lạc bộ từng chìm trong nợ nần xây sân vận động thành một cỗ máy in tiền thực thụ, sẵn sàng thách thức sự thống trị của Manchester City.

Arsenal đang tăng trưởng mạnh mẽ và hướng đến thành công cả mặt tài chính lẫn sân cỏ.

Sức mạnh từ kỷ lục doanh thu 691 triệu bảng

Câu chuyện của Arsenal trong nửa thập kỷ qua là một cuộc tái thiết ngoạn mục. Sau giai đoạn 2018-2021 đầy khó khăn khi văng khỏi top 10 doanh thu thế giới, đội chủ sân Emirates đã trở lại vị thế của một gã khổng lồ. Doanh thu của câu lạc bộ đã chạm mức kỷ lục 691 triệu bảng, tăng 12% chỉ trong một năm và gần như gấp đôi sau ba mùa giải.

Đáng chú ý, con số này đưa Arsenal lên vị trí thứ 3 về doanh thu tại Anh và thứ 7 trên toàn cầu. Sự bùng nổ này không đến từ may mắn, mà là hệ quả từ việc trở lại đấu trường Champions League và sự tăng trưởng phi mã ở mọi mảng kinh doanh cốt lõi.

Vai trò của nhà Kroenke và chiến lược chuyển nhượng

Kể từ khi Kroenke Sports & Entertainment (KSE) nắm quyền kiểm soát toàn bộ câu lạc bộ vào năm 2018, dòng vốn từ chủ sở hữu đã chảy vào đều đặn để phục vụ tham vọng vô địch. Tổng cộng 335,5 triệu bảng đã được KSE cung cấp, đóng vai trò như một "ngân hàng" giúp Arsenal thực hiện các thương vụ bom tấn.

Nhà Kroenke đã đổ rất nhiều tiền vào Arsenal.

Bên cạnh đó, Arsenal hiện đã chuyển dịch sang trạng thái "win now" (thắng ngay lập tức). Tính đến tháng 5/2025, họ sở hữu đội hình đắt giá thứ 4 thế giới với chi phí lắp ghép lên tới 926,1 triệu bảng. Trong mùa hè 2025, cú áp phe lịch sử với mức chi ròng 268 triệu bảng đã đưa giá trị đội hình vượt ngưỡng 1 tỷ bảng, khẳng định quyết tâm lật đổ Man City.

Cỗ máy in tiền từ thương mại và sân Emirates

Nguồn thu thương mại của Arsenal đã tăng trưởng 146% kể từ mùa giải 2017-2018. Với 263,2 triệu bảng, thu nhập thương mại của Arsenal còn cao hơn tổng doanh thu của 12 câu lạc bộ Premier League khác cộng lại. Nhân tố then chốt chính là hợp đồng với Adidas, khi doanh thu từ bán lẻ và hàng hóa đạt mức 127 triệu bảng – đứng thứ 5 tại châu Âu, vượt qua cả Liverpool.

Thành tích sân cỏ góp phần giúp Arsenal tăng trưởng mạnh mẽ doanh thu thương mại.

Đặc biệt, pháo đài Emirates đang trở thành mỏ vàng thực sự. Doanh thu từ ngày thi đấu đạt 153,9 triệu bảng vào mùa trước. Theo phân tích, mỗi trận đấu tại sân nhà mang về cho Arsenal hơn 5 triệu bảng, mức cao thứ 3 tại châu Âu, chỉ sau Real Madrid và PSG.

Sân Emirates là động lực cho Arsenal cả phương diện tinh thần lẫn tài chính.

Thách thức về quỹ lương và những bí ẩn tài chính

Tuy nhiên, sự tăng trưởng này cũng đi kèm với áp lực chi phí. Quỹ lương của Arsenal đã tăng lên 346,8 triệu bảng, cao thứ 4 tại Anh. Dù tỷ lệ lương trên doanh thu ở mức an toàn 50,1%, nhưng khoảng cách với Man City vẫn còn rất lớn khi quỹ lương của đối thủ cao hơn Arsenal từ 121 triệu đến 247 triệu bảng.

Một điểm đáng lưu ý khác là sự gia tăng 36% của "chi phí vận hành khác", vượt mức 200 triệu bảng. Khoản này đã tăng 171% chỉ sau 3 năm, đi kèm với sự tồn tại của công ty con AOH-USA, LLC tại bang Delaware (Mỹ) – nơi nổi tiếng về bảo mật tài chính, khiến các nhà phân tích đặt dấu hỏi về tính minh bạch trong các khoản chi phí khổng lồ này.

Arsenal đang có lợi thế lớn ở cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này.

Triển vọng và Quy tắc Công bằng Tài chính

Về mặt quy định, Arsenal hiện vẫn nằm trong giới hạn cho phép của Premier League. Tuy nhiên, Quy tắc chi phí đội hình (SCR) của UEFA là một mối lo thực sự. Arsenal được dự báo đang ở mức 68%, rất gần với giới hạn 70% của UEFA. Điều này đồng nghĩa với việc câu lạc bộ có thể cần thực hiện một vài thương vụ bán cầu thủ lớn vào năm 2026 để duy trì sự cân bằng.

Nhìn chung, dưới sự dẫn dắt của Mikel Arteta và sự hậu thuẫn tuyệt đối từ KSE, Arsenal đang ở trạng thái sung sức nhất sau nhiều thập kỷ. Thành công hiện đã ở rất gần, và nếu một danh hiệu lớn như Premier League hoặc Champions League cập bến Emirates, mọi con số lỗ ròng hay chi phí vận hành bí ẩn sẽ chỉ còn là những chi tiết nhỏ trong một hành trình đại thắng.