Arsenal chia điểm đáng tiếc tại Molineux sau bàn phản lưới nhà phút 90+4 Dẫn trước hai bàn nhờ công của Saka và Hincapie, Arsenal bất ngờ để Wolves cầm hòa 2-2 sau sai lầm phòng ngự ở phút bù giờ, đe dọa vị thế trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.

Arsenal đã phải nhận một gáo nước lạnh trong chuyến làm khách tới sân Molineux tại vòng 27 Ngoại hạng Anh. Dù sớm thiết lập lợi thế dẫn trước hai bàn, đoàn quân của Mikel Arteta đã để Wolves lội ngược dòng giành lại 1 điểm đầy kịch tính sau bàn phản lưới nhà của Riccardo Calafiori ở phút 90+4.

Saka bùng nổ trong vai trò mới

Bước vào trận đấu với áp lực buộc phải thắng để duy trì khoảng cách trong cuộc đua vô địch, Huấn luyện viên Mikel Arteta đã đưa ra quyết định táo bạo khi xếp Bukayo Saka chơi ở vai trò số 10. Sự thay đổi này ngay lập tức phát huy tác dụng ở phút thứ 5.

Đội hình ra sân của 2 đội. Ảnh: BongDa.com.vn.

Từ quả tạt chính xác của Declan Rice, Saka băng vào đánh đầu hiểm hóc đánh bại thủ thành Jose Sa, chấm dứt chuỗi 15 trận tịt ngòi liên tiếp. Bàn thắng sớm giúp "Pháo thủ" hoàn toàn kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng lên tới 68% trong hiệp một, khiến Wolves không thể tung ra bất kỳ cú dứt điểm trúng đích nào.

VAR và bàn thắng lịch sử của Piero Hincapie

Arsenal tiếp tục cụ thể hóa sự áp đảo ở phút 56 của hiệp hai. Trung vệ Gabriel thực hiện đường chuyền xé toang hàng phòng ngự đối phương, tạo điều kiện cho Piero Hincapie dứt điểm quyết đoán nhân đôi cách biệt. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài xác nhận bàn thắng hợp lệ, đánh dấu pha lập công đầu tiên của hậu vệ người Ecuador cho đội bóng London.

Arsenal bị Wolves cầm hòa 2-2 trên sân khách.

Tuy nhiên, hy vọng của chủ nhà Wolves bùng lên ở phút 61 khi Hugo Bueno thực hiện cú cứa lòng chân trái đẳng cấp vào góc cao khung thành David Raya. Đây là bàn thắng đầu tiên của Bueno tại đấu trường Ngoại hạng Anh, giúp tinh thần của "Bầy sói" dâng cao rõ rệt.

Bước ngoặt chấn thương và thảm họa phút bù giờ

Khó khăn ập đến với Arsenal khi Bukayo Saka phải rời sân vì chấn thương ở phút 73. Mất đi ngòi nổ quan trọng nhất, lối chơi của đội khách trở nên rời rạc và thiếu tính liên kết trong các tình huống phản công.

Kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm ở phút bù giờ thứ tư. Thủ thành David Raya lúng túng trong việc xử lý quả tạt từ cánh trái, tạo cơ hội cho Tom Edozie dứt điểm. Bóng đập trúng người hậu vệ vào sân thay người Riccardo Calafiori đi thẳng vào lưới, ấn định tỷ số hòa 2-2 trong sự ngỡ ngàng của ban huấn luyện Arsenal.

Lỗi sơ đẳng khiến Arsenal đánh rơi 2 điểm.

Thống kê trận đấu Wolves vs Arsenal

Thông số Wolves Arsenal Tỷ số 2 2 Kiểm soát bóng 32% 68% Bàn thắng H. Bueno (61'), R. Calafiori (90+4' - OG) B. Saka (5'), P. Hincapie (56')

Trận hòa này khiến Arsenal đứng trước nguy cơ bị Manchester City thu hẹp khoảng cách trên bảng xếp hạng. Việc đánh rơi 2 điểm ở những giây cuối cùng là một bài học đắt giá cho hệ thống phòng ngự của Mikel Arteta trong giai đoạn nước rút của mùa giải.