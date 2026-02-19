Arsenal chia điểm đầy kịch tính tại Molineux: Sai lầm nghiệt ngã phút 90+4 Dẫn trước 2-0 nhờ công Saka và Hincapie, Arsenal bất ngờ đánh rơi chiến thắng trước Wolves sau sai lầm của David Raya và bàn phản lưới nhà ở phút bù giờ cuối cùng.

Arsenal vừa trải qua một trong những kịch bản nghiệt ngã nhất tại Ngoại hạng Anh mùa này khi đánh rơi 2 điểm quý giá trong chuyến làm khách tới sân Molineux của Wolves. Dù đã tạo ra một thế trận áp đảo và dẫn trước đối thủ hai bàn, sự thiếu tập trung ở những phút bù giờ cuối cùng đã khiến thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta phải rời sân với chỉ 1 điểm trong tay.

Arsenal bị Wolves cầm hòa 2-2 trên sân khách.

Thử nghiệm táo bạo với Bukayo Saka trong vai trò số 10

Bước vào trận đấu sớm tại vòng 27, huấn luyện viên Mikel Arteta đã gây bất ngờ lớn cho giới chuyên môn khi thay đổi sơ đồ vận hành. Bukayo Saka, thay vì bám biên phải như thường lệ, đã được kéo vào trung lộ chơi như một tiền vệ hộ công (số 10). Ý đồ này nhanh chóng phát huy tác dụng khi Arsenal kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến ngay từ tiếng còi khai cuộc.

Chỉ mất 5 phút để toan tính của Arteta thành hiện thực. Từ một tình huống dàn xếp tấn công bên cánh, Declan Rice thực hiện quả tạt chuẩn xác để Saka băng vào đánh đầu hiểm hóc, bóng đi qua hai chân thủ môn Jose Sa trước khi lăn vào lưới. Bàn thắng không chỉ mở tỷ số mà còn giải tỏa áp lực cực lớn cho ngôi sao người Anh sau chuỗi 15 trận liên tiếp không ghi bàn trên mọi đấu trường.

Trong suốt hiệp thi đấu thứ nhất, Arsenal duy trì tỷ lệ kiểm soát bóng ấn tượng lên tới 68%. Các chỉ số thống kê cho thấy sự vượt trội hoàn toàn của đội khách khi Wolves không thể tung ra bất kỳ cú dứt điểm trúng đích nào về phía khung thành của David Raya. Lối chơi pressing tầm cao của "Pháo thủ" đã bóp nghẹt mọi ý đồ lên bóng của đội chủ nhà.

VAR can thiệp và bàn thắng lịch sử của Piero Hincapie

Tiếp đà hưng phấn, Arsenal bước vào hiệp hai với mục tiêu kết liễu trận đấu. Phút 56, trung vệ Gabriel thực hiện đường chuyền xé toang hàng phòng ngự Wolves, tạo điều kiện cho Piero Hincapie dứt điểm quyết đoán hạ gục Jose Sa, nâng tỷ số lên 2-0. Ban đầu, trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị khiến niềm vui của các cầu thủ khách bị gián đoạn.

Tuy nhiên, sau khi công nghệ VAR vào cuộc và kẻ vạch kỹ thuật, bàn thắng đã được công nhận. Đây là pha lập công đầu tiên của hậu vệ người Ecuador tại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của anh tại Emirates. Tại thời điểm đó, hầu hết người hâm mộ đều tin rằng 3 điểm đã nằm chắc trong túi của Arsenal.

Bước ngoặt từ siêu phẩm của Hugo Bueno và chấn thương của Saka

Giữa lúc thế trận đang hoàn toàn thuộc về Arsenal, Wolves bất ngờ tìm được bàn rút ngắn tỷ số ở phút 61. Hugo Bueno có tình huống xử lý cá nhân xuất sắc bên hành lang cánh, anh ngoặt bóng loại bỏ hậu vệ đối phương trước khi tung cú cứa lòng bằng chân trái đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành. Siêu phẩm này đã thắp lại hy vọng cho hàng vạn khán giả tại sân Molineux.

Khó khăn thực sự đến với Arsenal ở phút 73 khi Bukayo Saka buộc phải rời sân do gặp vấn đề về sức khỏe. Việc thiếu vắng ngòi nổ quan trọng nhất trên hàng công khiến đội khách không còn duy trì được áp lực lên phần sân đối phương. Arsenal bắt đầu lùi sâu phòng ngự để bảo toàn tỷ số, nhưng chính điều này đã tạo cơ hội cho Wolves dồn toàn lực tấn công trong những phút cuối.

Bi kịch phút 90+4 và sai lầm của David Raya

Kịch tính được đẩy lên cao trào ở phút bù giờ thứ tư. Từ một quả tạt khó chịu bên cánh trái của Wolves, thủ thành David Raya đã có tình huống xử lý thiếu an toàn khi không thể ôm gọn trái bóng. Trong nỗ lực cản phá cú dứt điểm của tài năng trẻ Tom Edozie, bóng đã đập trúng người Riccardo Calafiori – cầu thủ vừa vào sân thay người – và đi thẳng vào lưới nhà.

Lỗi sơ đẳng khiến Arsenal đánh rơi 2 điểm.

Bàn thua ở những giây cuối cùng khiến Arsenal đánh rơi chiến thắng một cách đầy cay đắng. Trận hòa này có thể coi là một bước lùi lớn trong cuộc đua vô địch, khi Manchester City đang bám đuổi gắt gao phía sau. Dù vẫn tạm giữ ngôi đầu, nhưng khoảng cách về mặt tâm lý và điểm số của Arsenal đã bị ảnh hưởng đáng kể sau trận đấu này.

Thông số Wolves Arsenal Tỷ số 2 2 Kiểm soát bóng 38% 62% Ghi bàn H. Bueno (61'), Calafiori (90+4' OG) B. Saka (5'), P. Hincapie (56')

Đội hình ra sân của 2 đội. Ảnh: BongDa.com.vn.

Kết quả hòa 2-2 buộc Mikel Arteta phải xem lại khả năng tập trung của hàng thủ trong những thời điểm quyết định. Arsenal sẽ cần nhanh chóng lấy lại tinh thần trước khi bước vào những vòng đấu khốc liệt tiếp theo của mùa giải.