Arsenal chia điểm kịch tính với Atletico Madrid trong đêm VAR tranh cãi tại Champions League Pháo thủ đánh rơi lợi thế tại bán kết lượt đi sau những quyết định thổi phạt đền thiếu nhất quán của trọng tài Danny Makkelie và sự can thiệp gây tranh cãi từ tổ VAR.

Trận bán kết lượt đi Champions League giữa Atletico Madrid và Arsenal tại Madrid đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1 đầy kịch tính, nhưng dư âm để lại là sự phẫn nộ từ phía đại diện nước Anh. Trọng tài người Hà Lan Danny Makkelie cùng phòng VAR đã trở thành những nhân vật chính trong một "vở kịch" xoay quanh ba quả phạt đền, nơi những quyết định bước ngoặt dường như đều ngoảnh mặt với thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta.

Arsenal ghi bàn trước nhưng không thể có chiến thắng.

Bản lĩnh sân khách của Arsenal

Hiệp thi đấu thứ nhất là màn trình diễn chuẩn mực về mặt chiến thuật của đoàn quân Mikel Arteta. Bất chấp những nỗ lực quấy rối tâm lý từ cổ động viên chủ nhà và sự phàn nàn về mặt cỏ từ phía Atletico Madrid, Arsenal vẫn duy trì được sự tập trung cao độ. Họ thành công trong việc kiểm soát nhịp độ trận đấu và làm câm lặng bầu không khí cuồng nhiệt trên các khán đài tại Madrid.

Declan Rice tiếp tục chứng minh giá trị của một tiền vệ hàng đầu châu Âu. Anh thi đấu thấp nhất hàng tiền vệ, tạo thành một tam giác phòng ngự vững chãi cùng William Saliba và Gabriel Magalhaes. Chính sự chắc chắn này đã tạo nền tảng để Martin Zubimendi thực hiện đường chuyền xé toang hàng thủ đối phương, mở ra cơ hội cho Viktor Gyokeres. Tiền đạo này bị David Hancko đốn ngã trong vòng cấm, và trên chấm 11 mét, Gyokeres đã không mắc sai lầm nào để mở tỷ số trận đấu.

Tranh cãi từ những phán quyết của VAR

Sau giờ nghỉ, Atletico Madrid đẩy cao đội hình dưới sự thúc giục đầy máu lửa của Diego Simeone. Bước ngoặt đầu tiên đến khi cú sút của Marcos Llorente đập trúng chân Ben White rồi nảy lên tay hậu vệ này. Dù ban đầu trọng tài Makkelie bỏ qua, nhưng sau khi tham khảo VAR ngoài đường biên, ông đã thay đổi quyết định. Julian Alvarez tận dụng cơ hội để gỡ hòa 1-1.

Đáng chú ý, đây là tình huống bóng đập cơ thể rồi mới chạm tay ở cự ly gần – một pha bóng thường không bị thổi phạt tại Ngoại hạng Anh. Việc áp dụng luật bóng chạm tay thiếu nhất quán tại đấu trường châu lục một lần nữa khiến các đội bóng Anh phải chịu thiệt thòi.

Trọng tài tước một quả phạt đền trông thấy của Arsenal.

Đỉnh điểm của sự bất công

Kịch tính được đẩy lên cao trào ở những phút cuối trận. Eberechi Eze thực hiện pha bứt tốc vượt qua David Hancko và rõ ràng đã bị hậu vệ này đạp trúng chân trong khu vực cấm địa. Trọng tài Makkelie một lần nữa ra xem màn hình VAR. Tuy nhiên, thay vì một quả phạt đền cho Arsenal, ông lại quyết định tước bỏ lỗi của hậu vệ Atletico Madrid trong sự ngỡ ngàng của tất cả cầu thủ khách.

Phía bên ngoài đường biên, Diego Simeone ăn mừng quyết định này một cách cuồng nhiệt, thậm chí ông còn chạy thẳng vào sân tát mạnh vào lưng Hancko như một lời động viên sau tình huống thoát hiểm. Hành động này càng làm tăng thêm sự ức chế cho phía Arsenal.

Arsenal rời Madrid với kết quả hòa, nhưng họ có quyền cảm thấy bị tước đoạt một chiến thắng rõ ràng. Sự bất công tại xứ bò tót chắc chắn sẽ là liều thuốc tinh thần cực mạnh để Pháo thủ quyết tâm giải quyết đối thủ trong trận lượt về tại thánh địa Emirates vào tuần tới.