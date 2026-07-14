Arsenal chia tay Leandro Trossard: Thương vụ 20 triệu euro và bước ngoặt tái thiết của Mikel Arteta Sau kỳ World Cup 2026, Leandro Trossard chính thức đạt thỏa thuận gia nhập Besiktas. Arsenal thu về 20 triệu euro và lập tức kích hoạt kế hoạch săn tìm những tài năng trẻ thay thế.

Thị trường chuyển nhượng hè 2026 vừa chứng kiến một bước đi đầy toan tính của Arsenal. Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, tiền đạo cánh Leandro Trossard đã chính thức đạt thỏa thuận rời sân Emirates để đầu quân cho đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, Besiktas.

Trossard chuẩn bị cập bến Besiktas. Ảnh: Getty Images.

Thương vụ hợp lý và bài toán kinh tế của Pháo thủ

Quyết định của ngôi sao người Bỉ được đưa ra ngay sau khi chiến dịch World Cup 2026 khép lại. Ở tuổi 31, Trossard hiểu rằng thời gian thi đấu đỉnh cao tại Premier League không còn nhiều. Việc Besiktas chấp nhận chi ra 20 triệu euro cho một cầu thủ chỉ còn 12 tháng hợp đồng được xem là một thắng lợi lớn của Arsenal trên bàn đàm phán.

Mức phí này không chỉ giúp Arsenal thu hồi một phần vốn mà còn giải phóng đáng kể quỹ lương. Trong bối cảnh luật công bằng tài chính ngày càng siết chặt, việc chia tay những lão tướng không còn ở đỉnh cao phong độ là bước đi cần thiết để Mikel Arteta tái đầu tư vào những mục tiêu trẻ trung và giàu khát khao hơn.

Kế hoạch thay thế: Từ Christos Tzolis đến tham vọng trẻ hóa

Không để khoảng trống của Trossard tồn tại quá lâu, Arsenal đã lập tức triển khai kế hoạch tìm kiếm nhân sự thay thế. Mục tiêu hàng đầu hiện nay là Christos Tzolis của Club Brugge. Tiền đạo 24 tuổi người Hy Lạp, với mức giá ước tính khoảng 34 triệu bảng, đang là cái tên khiến ban lãnh đạo Pháo thủ đặc biệt quan tâm nhờ sự cơ động và khả năng bùng nổ.

Bên cạnh Tzolis, danh sách mua sắm của Arteta còn xuất hiện những cái tên chất lượng khác nhằm gia tăng chiều sâu đội hình:

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Sự ra đi của Trossard được dự báo sẽ kích hoạt chuỗi mua sắm rầm rộ trong phần còn lại của phiên chợ hè 2026. Với Mikel Arteta, đây là thời điểm then chốt để thanh lọc lực lượng, xây dựng một Arsenal phiên bản mới mạnh mẽ hơn để chinh phục ngôi vương Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27.