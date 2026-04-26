Arsenal chiếm ngôi đầu Ngoại hạng Anh: Nỗi lo từ bản hợp đồng 50 triệu bảng Noni Madueke Arsenal vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau trận thắng Newcastle 1-0, nhưng phong độ thảm họa của Noni Madueke và chấn thương của Kai Havertz đang khiến HLV Mikel Arteta đau đầu.

Chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước Newcastle United đã chính thức đưa Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh, tạo ra khoảng cách mong manh với Manchester City. Bàn thắng duy nhất của Eberechi Eze từ pha dàn xếp đá phạt góc thông minh là minh chứng cho dấu ấn chiến thuật của Mikel Arteta và Nicolas Jover. Tuy nhiên, đằng sau ba điểm trọn vẹn là bài toán nhân sự nan giải khi hàng công đang bộc lộ những lỗ hổng lớn.

Biến số mang tên Kai Havertz

Quyết định để Kai Havertz đá chính thay vì Viktor Gyokeres là một sự thử nghiệm táo bạo của Arteta nhằm tận dụng khả năng kết nối lối chơi của tiền đạo người Đức. Tuy nhiên, rủi ro đã ập đến ở phút 30 khi Havertz đổ gục xuống sân dù không va chạm với ai. Đây là tín hiệu cực kỳ đáng lo ngại về một chấn thương dài hạn. Khi Gyokeres vào sân thay thế, anh lại trình diễn một bộ mặt lóng ngóng, thiếu sắc bén và hoàn toàn lạc nhịp trong vai trò điểm tựa hàng công.

Noni Madueke: Nỗi thất vọng 50 triệu bảng

Madueke có một ngày thi đấu thất vọng.

Nếu sự chệch choạc của Gyokeres có thể được châm chước vì anh vẫn là chân sút chủ lực của đội mùa này, thì màn trình diễn của Noni Madueke lại là một thảm họa thực sự. Chuyển đến từ Chelsea với mức phí 50 triệu bảng vào mùa hè năm ngoái, Madueke liên tục được trao cơ hội nhưng chưa bao giờ cho thấy anh xứng đáng với kỳ vọng khổng lồ từ ban lãnh đạo Arsenal.

Trong 81 phút góp mặt trên sân trước Newcastle, Madueke chỉ có 38 lần chạm bóng và tung ra 2 cú sút. Cựu sao Chelsea thất bại hoàn toàn trong cả 2 nỗ lực qua người, tạt bóng hỏng 3 lần và bị đối thủ rê bóng qua mặt 2 lần. Đáng báo động nhất là tỷ lệ thắng tranh chấp 0% khi anh thua trong toàn bộ 7 tình huống đối đầu trực tiếp, cho thấy sự yếu kém rõ rệt về mặt thể chất và khả năng thích nghi.

Tác động từ Bukayo Saka và bài toán vô địch

Madueke là bản hợp đồng thất bại của Arsenal.

Sự tương phản trở nên rõ rệt khi Bukayo Saka vào sân thay Madueke ở phút 80. Chỉ trong ít phút ngắn ngủi, "Starboy" của Emirates đã lập tức tạo ra một cơ hội ngon ăn và một cú dứt điểm nguy hiểm. Sự trở lại của Saka mang ý nghĩa sống còn đối với hỏa lực của Pháo thủ trong giai đoạn nước rút.

Nhìn lại cả mùa giải, Madueke mới chỉ có vỏn vẹn 2 bàn thắng và 1 kiến tạo sau 23 trận tại Ngoại hạng Anh. Những con số này quá khiêm tốn đối với một cầu thủ chạy cánh ở một đội bóng đua vô địch. Để duy trì vị thế dẫn đầu, Mikel Arteta có lẽ cần đưa ra quyết định dứt khoát: loại bỏ Madueke khỏi đội hình xuất phát để nhường chỗ cho những nhân tố hiệu quả hơn, thay vì tiếp tục kiên nhẫn với một bản hợp đồng đang dần trở thành "bom xịt".