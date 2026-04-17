Arsenal chiếm ưu thế vụ Anthony Gordon, Liverpool thanh lý 9 ngôi sao Arsenal dẫn đầu cuộc đua giành Anthony Gordon nhờ ưu tiên cá nhân của cầu thủ. Liverpool chuẩn bị cuộc thanh lọc lực lượng rầm rộ với 9 cái tên có thể phải rời Anfield.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến những chuyển động chiến lược từ các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu. Trong khi Arsenal đang nắm lợi thế lớn trong việc sở hữu chữ ký của Anthony Gordon, Liverpool cũng sẵn sàng cho một cuộc cải tổ nhân sự sâu rộng nhằm tái thiết đội hình.

Arsenal dẫn đầu cuộc đua giành Anthony Gordon

Tiền đạo cánh Anthony Gordon của Newcastle United đang cân nhắc nghiêm túc các lựa chọn rời sân St James' Park vào mùa hè tới. Theo nguồn tin từ Telegraph và Sun, ngôi sao người Anh ưu tiên việc trở lại thi đấu tại London hơn bất kỳ khu vực nào khác.

Động thái này trực tiếp giúp Arsenal chiếm ưu thế vượt trội so với Bayern Munich. Đội bóng của HLV Mikel Arteta đánh giá cao khả năng đột phá của cựu sao Everton và sẵn sàng đưa ra lời đề nghị chính thức khi thị trường mở cửa.

Liverpool chuẩn bị làn sóng thanh lý hàng loạt

Tại sân Anfield, ban lãnh đạo Liverpool dự kiến thực hiện cuộc thanh lọc lực lượng quy mô lớn với khoảng 9 cầu thủ phải ra đi. Đáng chú ý nhất là trường hợp của tiền vệ Alexis Mac Allister. Ngôi sao 27 tuổi người Argentina đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ nhiều đại gia châu Âu sau chuỗi phong độ ổn định.

Bên cạnh đó, hậu vệ Joe Gomez cũng đang nằm trong tầm ngắm của một loạt câu lạc bộ bao gồm Crystal Palace, Brighton và AC Milan. Việc giải phóng quỹ lương từ những cái tên này được kỳ vọng sẽ giúp The Kop có thêm ngân sách cho các bản hợp đồng mới.

Man City và Barcelona đối đầu vì thần đồng Brazil

Manchester City và Barcelona hiện là hai ứng viên nặng ký nhất trong cuộc đua giành chữ ký của Eduardo Conceicao từ Palmeiras. Tiền đạo 16 tuổi này được đánh giá là một trong những tài năng triển vọng nhất của bóng đá Nam Mỹ đương đại. Cả hai ông lớn đều sẵn sàng chi đậm để thuyết phục Palmeiras nhả người sớm nhằm tránh sự cạnh tranh từ các đối thủ khác.

Biến động tại Real Madrid và tương lai của Conor Gallagher

Tại Tây Ban Nha, Real Madrid đang cân nhắc các phương án thay thế trên băng ghế huấn luyện. Jurgen Klopp và Mauricio Pochettino được xem là những ứng viên hàng đầu nếu đội bóng quyết định sa thải Alvaro Arbeloa do thành tích không đạt kỳ vọng.

Trong khi đó, Tottenham Hotspur sẵn sàng lắng nghe các đề nghị dành cho Conor Gallagher. Mặc dù mới gia nhập vào kỳ chuyển nhượng tháng Giêng, tương lai của tiền vệ người Anh tại London vẫn không được đảm bảo khi Spurs muốn cơ cấu lại đội hình theo định hướng mới của ban huấn luyện.

