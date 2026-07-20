Arsenal chiêu mộ Christos Tzolis: Bản hợp đồng 40 triệu euro và tham vọng nâng cấp hàng công Arsenal tiến gần việc hoàn tất thương vụ Christos Tzolis từ Club Brugge với giá 40 triệu euro, mang về ngôi sao sở hữu 51 lần in dấu giày vào bàn thắng mùa trước.

Arsenal đang thực hiện một bước đi quyết đoán trên thị trường chuyển nhượng khi tiến sát việc sở hữu chữ ký của Christos Tzolis. Theo những thông tin mới nhất, đội chủ sân Emirates đã hành động cực kỳ nhanh chóng để vượt qua các đối thủ cạnh tranh, đưa ngôi sao chạy cánh người Hy Lạp về London nhằm tăng cường hỏa lực cho tham vọng chinh phục danh hiệu.

Tzolis đã ở rất gần với Arsenal. Ảnh: Getty.

Thương vụ kỷ lục và cuộc kiểm tra y tế tại London

Nguồn tin từ tờ Het Laatste Nieuws xác nhận, Arsenal đã đạt được thỏa thuận trị giá 40 triệu euro với Club Brugge để chiêu mộ Christos Tzolis. Đây không chỉ là một con số ấn tượng mà còn xác lập kỷ lục mới về mức giá bán cầu thủ trong lịch sử đội bóng nước Bỉ. Hiện tại, mọi điều khoản cá nhân đã được thông qua và tuyển thủ Hy Lạp chuẩn bị tiến hành kiểm tra y tế tại London trước khi chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng dài hạn.

Đáng chú ý, để có được cái gật đầu của Tzolis, Giám đốc thể thao Andrea Berta của Arsenal đã phải làm việc trực tiếp với Giám đốc điều hành Bob Madou bên phía Club Brugge. Sự quyết liệt của Pháo thủ được thể hiện rõ qua tốc độ đàm phán, đặc biệt là ngay sau khi đội bóng hoàn tất việc bán đứt Leandro Trossard cho Beşiktaş.

Sức mạnh từ những con số thống kê ấn tượng

Quyết định chi đậm cho một cầu thủ 24 tuổi từ giải VĐQG Bỉ không phải là sự mạo hiểm thiếu cơ sở. Christos Tzolis vừa trải qua một mùa giải bùng nổ nhất trong sự nghiệp. Khả năng tạo đột biến và tính hiệu quả của cầu thủ này được minh chứng qua những số liệu thống kê vượt trội:

Tổng số lần in dấu giày vào bàn thắng: 51 lần trên mọi đấu trường.

51 lần trên mọi đấu trường. Bàn thắng: 22 pha lập công.

22 pha lập công. Kiến tạo: 29 đường chuyền dọn cỗ cho đồng đội.

Phong độ này biến Tzolis thành một trong những mũi khoan lợi hại nhất châu Âu mùa vừa qua. Với khả năng chơi tốt ở cả hai hành lang cánh, anh được kỳ vọng sẽ mang lại sự linh hoạt tối đa cho sơ đồ chiến thuật của Arsenal, đồng thời chia lửa trực tiếp với các trụ cột hiện tại.

Vượt mặt đối thủ tại Ngoại hạng Anh

Trước khi Arsenal xuất hiện, Crystal Palace từng là đội bóng dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của chân sút người Hy Lạp. Đội bóng khu vực phía Nam London đã đưa ra lời đề nghị trị giá 32 triệu euro và suýt chút nữa đã có được cái gật đầu từ CLB Bỉ. Tuy nhiên, tầm nhìn và sự thuyết phục từ Giám đốc thể thao Dévy Rigaux của Club Brugge, kết hợp với sức hút từ đấu trường Champions League của Pháo thủ, đã khiến cục diện thay đổi hoàn toàn.

Việc cập bến Emirates đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Tzolis. Từ một tài năng trẻ đầy triển vọng tại Hy Lạp và Bỉ, anh giờ đây đứng trước cơ hội chứng tỏ năng lực tại giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh. Với Arsenal, đây là mảnh ghép quan trọng để hoàn thiện đội hình, sẵn sàng cho những mục tiêu cao hơn trong mùa giải mới.