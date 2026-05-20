Arsenal chính thức vô địch Ngoại hạng Anh sau 22 năm chờ đợi Trận hòa 1-1 đầy kịch tính trước Bournemouth đã chính thức biến Manchester City thành cựu vương, đồng thời đưa Arsenal lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh sau hơn hai thập kỷ mòn mỏi.

Kỷ nguyên thống trị của Manchester City tại Ngoại hạng Anh đã chính thức khép lại theo cách không thể kịch tính hơn. Trận hòa 1-1 trên sân Vitality của Bournemouth vào rạng sáng nay không chỉ khiến thầy trò Pep Guardiola đánh mất cơ hội bảo vệ ngôi vương mà còn trực tiếp đưa Arsenal lên đỉnh vinh quang sau 22 năm chờ đợi.

Bournemouth và hệ thống phòng ngự kỷ luật

Manchester City hành quân đến sân của Bournemouth với áp lực buộc phải giành trọn 3 điểm để duy trì sự bám đuổi với Arsenal. Tuy nhiên, đội bóng của Pep Guardiola đã vấp phải một hệ thống phòng ngự vô cùng kỷ luật và lỳ lợm. Bournemouth, với mục tiêu giành vé dự cúp châu Âu, đã chơi một trận đấu sòng phẳng và đầy quyết tâm.

Phút 39, cú sốc thực sự đã xảy ra. Từ một pha dàn xếp tấn công bên cánh trái, Adrien Truffert có đường kiến tạo thuận lợi để Eli Junior Kroupi thực hiện pha dứt điểm đẳng cấp. Cú cứa lòng của tiền đạo này không cho thủ thành Gianluigi Donnarumma bất kỳ cơ hội cản phá nào, mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà.

Eli Junior Kroupi ghi bàn giúp Bournemouth dẫn Manchester City 1-0.

Sự bế tắc của nhà đương kim vô địch

Bước sang hiệp hai, Manchester City dồn toàn lực lên phần sân đối phương. Tỷ lệ kiểm soát bóng của đội khách có lúc lên tới hơn 70%, nhưng sự sáng tạo là điều mà các học trò của Pep Guardiola còn thiếu. Các phương án tấn công trung lộ bị bẻ gãy, trong khi những quả tạt từ hai biên đều không tìm thấy địa chỉ chính xác.

Nico O'Reilly và các cầu thủ trẻ được trao cơ hội nhưng không thể chiến thắng được sự xuất sắc của thủ thành Djordje Petrovic. Ở phía bên kia chiến tuyến, Bournemouth thậm chí đã có thể kết liễu trận đấu sớm hơn nếu David Brooks không đưa bóng tìm đến đúng cột dọc trong một tình huống phản công sắc lẹm.

Phút bù giờ nghiệt ngã và vinh quang cho Arsenal

Kịch tính được đẩy lên cao độ ở phút 90+5. Trong nỗ lực cuối cùng, Erling Haaland đã chọn vị trí thông minh để dứt điểm tung lưới Bournemouth, mang về bàn gỡ hòa 1-1. Tuy nhiên, niềm vui của các cầu thủ Manchester City vụt tắt rất nhanh vì họ hiểu rằng một điểm là không đủ. Với việc Arsenal đã đánh bại Burnley 1-0 trước đó, khoảng cách điểm số hiện tại đã chính thức biến "Pháo thủ" thành tân vương của giải đấu.

Bàn gỡ hòa của Erling Haaland là không đủ dành cho Manchester City.

Đây là chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên của Arsenal kể từ mùa giải bất bại 2003-2004. Một hành trình dài đầy gian truân của đội bóng phía Bắc London đã được đền đáp xứng đáng. Ngược lại, với Manchester City, trận hòa này có thể là dấu chấm hết cho một kỷ nguyên thành công, nhất là khi những tin đồn về việc Pep Guardiola rời đi đang ngày càng dày đặc.

Thống kê trận đấu Bournemouth 1-1 Manchester City

Thông số Bournemouth Manchester City Bàn thắng 1 (Kroupi 39') 1 (Haaland 90+5') Kiểm soát bóng 35% 65% Dứt điểm 8 15 Phạt góc 3 9

Nhìn chung, Bournemouth đã có một mùa giải thành công ngoài mong đợi với chuỗi 17 trận bất bại, trong khi Arsenal đã chứng minh bản lĩnh của một nhà vô địch thực thụ bằng sự ổn định xuyên suốt mùa giải.