Arsenal chốt bán Leandro Trossard, Real Madrid lên kế hoạch chiêu mộ Kobbie Mainoo Pháo thủ đồng ý để Trossard sang Thổ Nhĩ Kỳ với giá 17 triệu bảng, trong khi Real Madrid đang theo sát tiền vệ trẻ Kobbie Mainoo của Manchester United.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến những bước đi đầy toan tính từ các ông lớn châu Âu. Trong khi Arsenal quyết định thanh lọc lực lượng bằng việc chia tay Leandro Trossard, Real Madrid lại đang hướng tầm ngắm đến Old Trafford để tìm kiếm nhân tố kế thừa cho tuyến giữa.

Arsenal chia tay Leandro Trossard

Arsenal đã chính thức đạt được thỏa thuận bán tiền đạo Leandro Trossard cho câu lạc bộ Besiktas của Thổ Nhĩ Kỳ. Cầu thủ tấn công 31 tuổi người Bỉ sẽ rời sân Emirates với mức phí chuyển nhượng được xác định là 20 triệu euro (tương đương 17 triệu bảng).

Dù đóng vai trò là quân bài dự bị chiến lược quan trọng trong sơ đồ của Mikel Arteta, nhưng ở tuổi 31, Trossard được cho là không còn nằm trong kế hoạch dài hạn của Pháo thủ. Thương vụ này hiện đang bước vào giai đoạn hoàn tất các thủ tục cuối cùng trước khi công bố chính thức.

Arsenal quyết định bán đứt Leandro Trossard sang Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Getty Images)

Real Madrid theo sát "thần đồng" Kobbie Mainoo

Tại Tây Ban Nha, Real Madrid đang bắt đầu chiến dịch củng cố hàng tiền vệ bằng việc đưa Kobbie Mainoo vào danh sách mục tiêu hàng đầu. Tuyển thủ Anh 21 tuổi đã có một mùa giải bùng nổ trong màu áo Manchester United, thể hiện sự điềm tĩnh và tư duy chơi bóng vượt xa độ tuổi.

Đội chủ sân Bernabeu vốn nổi tiếng với chiến lược chiêu mộ các tài năng trẻ xuất sắc nhất thế giới. Việc theo dõi sát sao Mainoo cho thấy tham vọng của Real Madrid trong việc xây dựng một tuyến giữa thống trị châu Âu trong thập kỷ tới.

Real Madrid đang theo đuổi sát sao tiền vệ Kobbie Mainoo. (Ảnh: Getty Images)

Cuộc đua giành chữ ký Alex Scott tại Premier League

Một cuộc chiến nội bộ tại Anh đang nóng dần lên khi cả bốn "ông lớn" gồm Arsenal, Manchester United, Manchester City và Chelsea đều đánh tiếng chiêu mộ Alex Scott từ Bournemouth. Tiền vệ 22 tuổi người Anh đang là hạt nhân quan trọng trong lối chơi của đội bóng chủ quản, và một cuộc đấu giá kịch tính được dự báo sẽ diễn ra trong những tuần tới.

Các động thái đáng chú ý khác tại châu Âu

Trong khi các đội bóng tích cực mua sắm, Manchester City lại khẳng định lập trường cứng rắn khi từ chối mọi đề nghị dành cho Ruben Dias. Trung vệ 29 tuổi người Bồ Đào Nha được xem là cột trụ không thể thay thế trong hệ thống phòng ngự của Pep Guardiola, trực tiếp dập tắt hy vọng của Real Madrid.

Tại Italy và Pháp, các thương vụ bom tấn cũng đang dần lộ diện:

PSG: Đội bóng thủ đô nước Pháp đang đối mặt với yêu cầu về một mức phí chuyển nhượng kỷ lục để sở hữu Julian Alvarez từ Atletico Madrid.

Đội bóng thủ đô nước Pháp đang đối mặt với yêu cầu về một mức phí chuyển nhượng kỷ lục để sở hữu Julian Alvarez từ Atletico Madrid. Roma: Đội bóng của Serie A đang đẩy nhanh đàm phán để đưa Mason Greenwood về từ Marseille với mức giá khoảng 45 triệu euro (38,5 triệu bảng).

Đội bóng của Serie A đang đẩy nhanh đàm phán để đưa Mason Greenwood về từ Marseille với mức giá khoảng 45 triệu euro (38,5 triệu bảng). Como: Tân binh Serie A sẵn sàng chi 30 triệu bảng để thuyết phục Chelsea nhả hậu vệ Trevoh Chalobah.

Ở những diễn biến cuối cùng, hậu vệ kỳ cựu Daley Blind đang tiến rất gần đến ngày trở lại khoác áo Ajax sau khi chia tay Girona. Ở tuổi 36, kinh nghiệm của cựu cầu thủ Man Utd được kỳ vọng sẽ giúp ích cho đội bóng Hà Lan trong quá trình tái thiết.