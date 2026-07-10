Arsenal chốt giá 35 triệu bảng cho Christos Tzolis: Đòn giáng mạnh vào tham vọng của MU Arsenal đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng để chiêu mộ Christos Tzolis với giá 35 triệu bảng, vượt mặt Manchester United trong cuộc đua giành chữ ký của ngôi sao chạy cánh người Hy Lạp.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến một bước ngoặt đáng chú ý khi Arsenal chuẩn bị hoàn tất thương vụ chiêu mộ Christos Tzolis, mục tiêu hàng đầu mà Manchester United từng theo đuổi sát sao. Đội bóng phía Bắc London đã nhanh chóng đặt lên bàn đàm phán con số 35 triệu bảng Anh để thuyết phục Club Brugge nhả người.

Tzolis tiến gần đến ngày gia nhập Arsenal. (Ảnh: Getty Images)

Arsenal và kế hoạch thay thế Leandro Trossard

Việc Arsenal đẩy mạnh thương vụ Christos Tzolis không phải là một quyết định ngẫu hứng. Pháo thủ đang chuẩn bị cho sự ra đi của Leandro Trossard, người đang tiến rất gần đến thỏa thuận gia nhập Besiktas. Sự xuất hiện của Tzolis được kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho hành lang cánh trái của huấn luyện viên Mikel Arteta.

Số liệu thống kê của tuyển thủ Hy Lạp tại giải vô địch quốc gia Bỉ mùa trước thực sự ấn tượng. Tzolis đã ghi tới 22 bàn thắng và đóng góp 29 đường kiến tạo cho Club Brugge trên mọi đấu trường. Khả năng tạo đột biến và hiệu suất đầu ra bàn thắng cực cao chính là yếu tố then chốt khiến Arsenal quyết tâm chi đậm để đánh bại các đối thủ cạnh tranh.

Manchester United và bài toán nan giải mang tên Marcus Rashford

Trong khi Arsenal đang tăng tốc, Manchester United lại tỏ ra khá dè dặt dù đã có những liên hệ ban đầu với Tzolis từ đầu tháng Sáu. Nguyên nhân chính khiến Quỷ đỏ chững lại nằm ở tương lai chưa rõ ràng của Marcus Rashford. Sau một mùa giải cho mượn tương đối thành công tại Barcelona với 28 lần góp dấu giày vào bàn thắng, Rashford chuẩn bị trở lại Old Trafford.

Tuy nhiên, mức lương khổng lồ lên tới 17,5 triệu bảng mỗi năm của ngôi sao người Anh đang là gánh nặng tài chính lớn đối với đội bóng. Ban lãnh đạo Manchester United đang cân nhắc khả năng bán Rashford để giải phóng quỹ lương trước khi nghĩ đến việc bổ sung một tiền đạo cánh trái mới. Chính sự do dự này đã khiến họ đánh mất lợi thế vào tay Arsenal.

Ưu tiên hàng tiền vệ của Michael Carrick

Bên cạnh vấn đề của Rashford, huấn luyện viên Michael Carrick đang ưu tiên củng cố trục giữa của đội hình. Quỷ đỏ đã đạt được những thỏa thuận miệng quan trọng với Ederson và Andrey Santos. Trong đó, thương vụ Andrey Santos dự kiến sẽ được công bố chính thức trong vòng 24 giờ tới.

Ở mùa giải trước, Matheus Cunha là lựa chọn thường xuyên bên hành lang cánh trái của Manchester United, trong khi Patrick Dorgu cũng thể hiện phong độ ổn định khi được trao cơ hội. Với việc ưu tiên ngân sách cho hàng tiền vệ, việc Quỷ đỏ rút lui khỏi thương vụ Tzolis là một bước đi mang tính toán chiến thuật về mặt tài chính.

Cục diện thương vụ

Hiện tại, Arsenal đã bước vào giai đoạn đàm phán nâng cao với Club Brugge. Các điều khoản cá nhân giữa Pháo thủ và Tzolis cũng được cho là đã đạt được sự đồng thuận sơ bộ. Thương vụ này nhiều khả năng sẽ được kích hoạt ngay khi Leandro Trossard hoàn tất các thủ tục chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Đối với Manchester United, việc vồ hụt Tzolis có thể là một sự tiếc nuối lớn nếu Rashford không thể lấy lại phong độ đỉnh cao hoặc rời đi vào phút chót. Tuy nhiên, với chiến lược tập trung vào sức mạnh tuyến giữa dưới thời Michael Carrick, Quỷ đỏ đang đặt cược vào một sự thay đổi mang tính hệ thống hơn là phụ thuộc vào những cá nhân đơn lẻ trên hàng công.