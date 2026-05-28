Arsenal chốt giá bán Gabriel Jesus, Manchester City nhắm nhân tố lạ Elliot Anderson Thị trường chuyển nhượng hè nóng lên khi Arsenal định giá 20 triệu bảng cho Gabriel Jesus. Man City bất ngờ ưu tiên Elliot Anderson, trong khi Liverpool quyết giữ chân Alisson Becker.

Thị trường chuyển nhượng Ngoại hạng Anh đang chứng kiến những diễn biến bất ngờ khi các đội bóng lớn bắt đầu thanh lọc đội hình và tìm kiếm nhân tố mới. Tâm điểm chú ý đổ dồn về London và Manchester với những quyết định nhân sự mang tính chiến lược cho mùa giải tới.

Arsenal sẵn sàng chia tay Gabriel Jesus với giá 20 triệu bảng

Đội bóng Bắc London đã đưa ra mức định giá chính thức cho tiền đạo Gabriel Jesus. Theo đó, Arsenal yêu cầu con số 20 triệu bảng cho chân sút người Brazil trong kỳ chuyển nhượng hè này. Dù hợp đồng của Jesus vẫn còn thời hạn đến tháng 6/2027, "Pháo thủ" dường như đã sẵn sàng cho một sự thay đổi trên hàng công.

Bất chấp việc Jesus vừa trải qua giai đoạn khó khăn do chấn thương đầu gối dai dẳng, ban lãnh đạo Arsenal vẫn kiên quyết giữ mức giá trên thay vì để anh ra đi với giá rẻ. Bên cạnh đó, HLV Mikel Arteta cũng đang lên kế hoạch bổ sung tuyến giữa với mục tiêu Morgan Rogers từ Aston Villa. Ngôi sao trẻ người Anh được đánh giá cao sau chuỗi phong độ bùng nổ tại Villa Park và được coi là mảnh ghép chất lượng cho đội hình Arsenal mùa tới.

Manchester City gây bất ngờ với Elliot Anderson

Trong một động thái chuẩn bị cho kỷ nguyên hậu Pep Guardiola, Manchester City đã đặt tiền vệ Elliot Anderson của Nottingham Forest làm mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm tái cấu trúc đội hình với những tài năng trẻ giàu tiềm năng phát triển dài hạn.

Ngược lại với sự quan tâm dành cho Anderson, Man City đã sớm rút lui khỏi các cuộc đàm phán với Enzo Fernandez của Chelsea. Tiền vệ người Argentina dù muốn rời Stamford Bridge nhưng không nằm trong kế hoạch của đội bóng chủ sân Etihad. Ngoài ra, Man City có thể phải đối mặt với sự ra đi của Savinho, khi cầu thủ này đang để ngỏ khả năng chuyển đến Tottenham để tìm kiếm cơ hội đá chính thường xuyên hơn.

Liverpool quyết giữ chân trụ cột Alisson Becker

Trước sự chèo kéo mạnh mẽ từ Juventus, Liverpool đã khẳng định lập trường giữ chân thủ thành Alisson Becker thêm ít nhất một mùa giải. Ngôi sao người Brazil vẫn được xem là chốt chặn không thể thay thế trong hệ thống phòng ngự của "The Kop". Sự cứng rắn của Liverpool khiến kế hoạch của đội bóng Italy rơi vào bế tắc.

Ở một diễn biến khác, tương lai của tiền vệ Curtis Jones đang là dấu hỏi lớn. Các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Liverpool và Inter Milan đã diễn ra. Đội bóng thành phố cảng sẵn sàng lắng nghe những đề nghị hợp lý nếu Curtis Jones thực sự muốn sang Serie A để được ra sân thường xuyên hơn.

Các diễn biến đáng chú ý khác tại châu Âu

Quyết tâm giữ chân tài năng trẻ Yan Diomande trước sự quan tâm từ Liverpool nhờ nguồn tài chính ổn định sau khi giành vé dự Champions League. Bayer Leverkusen: Đang nỗ lực thuyết phục HLV Andoni Iraola từ Ngoại hạng Anh về dẫn dắt đội bóng nhằm thay đổi triết lý chơi bóng trong mùa giải mới.

Thị trường chuyển nhượng vẫn còn nhiều biến số, đặc biệt khi các câu lạc bộ đang phải cân đối giữa tham vọng danh hiệu và các quy định về công bằng tài chính.