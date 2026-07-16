Arsenal chốt thỏa thuận cá nhân với Christos Tzolis: Bom tấn 35 triệu bảng cập bến Emirates Arsenal đạt thỏa thuận cá nhân với Christos Tzolis từ Club Brugge. Ngôi sao Hy Lạp sở hữu 40 G/A mùa trước, dự kiến gia nhập Emirates với giá 35 triệu bảng.

Arsenal đang tiến rất gần đến việc hoàn tất chữ ký thứ ba trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Theo các báo cáo uy tín, đội chủ sân Emirates đã đạt được thỏa thuận quan trọng về các điều khoản cá nhân với ngôi sao Christos Tzolis của Club Brugge, đánh dấu bước tiến lớn trong kế hoạch nâng cấp hỏa lực cho hàng công của HLV Mikel Arteta.

Christos Tzolis được cho đạt thỏa thuận cá nhân với Arsenal. Ảnh: Football365.

Mảnh ghép đột biến cho hàng công Pháo thủ

Sau khi hoàn tất hai thương vụ mua đứt Piero Hincapie và Illan Meslier, Arsenal đã nhanh chóng chuyển trọng tâm sang việc tăng cường sức mạnh tấn công. Quyết định bán Leandro Trossard trước đó không chỉ giúp đội bóng thu về một khoản ngân sách đáng kể mà còn mở ra khoảng trống cho những nhân tố trẻ trung và bùng nổ hơn.

Christos Tzolis nổi lên như một mục tiêu hàng đầu nhờ phong độ hủy diệt tại giải VĐQG Bỉ. Thống kê cho thấy, cầu thủ người Hy Lạp đã có tới 40 lần in dấu giày vào bàn thắng (bao gồm ghi bàn và kiến tạo) chỉ sau 36 trận ra sân cho Club Brugge mùa vừa qua. Hiệu suất đáng kinh ngạc này là lý do khiến bộ phận tuyển trạch của Arsenal đã theo sát anh từ tháng Hai.

Chi tiết hợp đồng và mức phí chuyển nhượng

Theo chuyên gia tin chuyển nhượng Nicolo Schira, Christos Tzolis đã đồng ý với bản hợp đồng dài hạn có thời hạn đến năm 2031. Mức lương của cầu thủ chạy cánh này dự kiến rơi vào khoảng 3 triệu Euro mỗi năm. Đây được xem là mức đãi ngộ hợp lý, phù hợp với cấu trúc lương mà Arsenal đang xây dựng cho các tài năng trẻ.

Về phía các câu lạc bộ, nhà báo Ben Jacobs tiết lộ rằng cuộc đàm phán giữa Arsenal và Club Brugge đang được đẩy nhanh. Mức giá cuối cùng để hoàn tất thương vụ dự kiến dao động từ 30 triệu đến 35 triệu bảng, tùy thuộc vào cấu trúc các điều khoản phụ phí. Club Brugge được cho là sẵn sàng chia tay ngôi sao của mình ngay trong mùa hè này để tối ưu hóa lợi nhuận.

Tầm nhìn chiến lược của Mikel Arteta

Việc chiêu mộ Tzolis nằm trong kế hoạch đại tu toàn diện đội hình của Arsenal với tổng giá trị đầu tư có thể lên tới 366 triệu bảng. Bên cạnh cầu thủ người Hy Lạp, Pháo thủ vẫn đang nỗ lực theo đuổi những cái tên chất lượng khác như Morgan Rogers, Bruno Guimaraes và Julian Alvarez.

Phóng viên Konstantinos Lianos nhận định, thương vụ Tzolis có thể được công bố chính thức vào đầu tuần tới, trùng với thời điểm giai đoạn tiền mùa giải bắt đầu. Sự xuất hiện sớm của tân binh sẽ giúp Mikel Arteta có thêm thời gian để lắp ghép đội hình, đặc biệt là khi các trụ cột trở lại sau kỳ nghỉ.

Với lối chơi tốc độ, khả năng dứt điểm đa dạng và tư duy chiến thuật hiện đại, Christos Tzolis được kỳ vọng sẽ mang lại luồng gió mới cho hành lang cánh của Arsenal, giúp đội bóng duy trì vị thế cạnh tranh sòng phẳng tại Ngoại hạng Anh và đấu trường châu lục trong mùa giải tới.