Arsenal chuẩn bị cho chung kết Champions League: Đặc quyền xoay tua của Mikel Arteta Chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace là màn tổng duyệt quan trọng, giúp Arsenal bảo toàn lực lượng và đón các trụ cột trở lại trước trận chung kết với PSG.

Chiến dịch Ngoại hạng Anh lịch sử của Arsenal đã khép lại bằng chiến thắng nhẹ nhàng 2-1 trên sân của Crystal Palace. Tuy nhiên, thay vì những màn ăn mừng rầm rộ cho ngôi vương đã được định đoạt, tâm điểm chú ý lại dồn vào băng ghế chỉ đạo. Mikel Arteta đã tận dụng tối đa "đặc quyền" hiếm hoi để thực hiện một cuộc thay máu đội hình quy mô lớn, chuẩn bị cho trận chung kết Champions League với Paris Saint-Germain tại Budapest vào tuần tới.

Sự thay đổi mang tính lịch sử và màn trình diễn của những nhân tố mới

Quyết định của chiến lược gia người Tây Ban Nha được đưa ra một cách đanh thép với 9 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với vòng đấu trước. Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của Max Dowman, tiền vệ trẻ này đã chính thức đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ ít tuổi nhất từng đá chính tại đấu trường Ngoại hạng Anh.

Dù có nhiều xáo trộn về nhân sự, cấu trúc chơi bóng của Pháo thủ vẫn duy trì được sự ổn định cần thiết. Các pha lập công của Gabriel Jesus và Noni Madueke giúp đại diện Bắc London vươn lên dẫn trước. Dù Crystal Palace có bàn rút ngắn tỷ số do công của Jean Philippe-Mateta và một tình huống bị VAR khước từ của Yeremy Pino, kết quả chung cuộc 2-1 vẫn phản ánh đúng cục diện trên sân.

Bài toán thể lực: Arsenal đang ở thế bất lợi so với PSG

Việc xoay tua lực lượng tại Ngoại hạng Anh vốn là một điều xa xỉ đối với Arteta trong suốt mùa giải căng thẳng vừa qua. Nhìn sang đối thủ Paris Saint-Germain, Luis Enrique đã tận dụng triệt để lợi thế tại giải quốc nội để giữ sức cho các trụ cột. Điển hình là việc PSG từng thay đổi tới 9 vị trí trong trận đấu với Lorient xen giữa hai lượt trận bán kết với Bayern Munich.

Các con số thống kê chuyên sâu cho thấy sự chênh lệch rõ rệt về cường độ cày ải giữa hai đội bóng:

Có tới 9 cầu thủ đã thi đấu từ 2.000 phút trở lên tại Ngoại hạng Anh mùa này. PSG: Chỉ có vỏn vẹn 3 cầu thủ chạm mốc thời gian thi đấu tương tự tại Ligue 1.

Ngoại trừ David Raya, Declan Rice và Martin Zubimendi vẫn duy trì được sự bền bỉ, 6 trụ cột còn lại của Arsenal đều đã phải đối mặt với các vấn đề chấn thương khác nhau do quá tải. Trong khi đó, những ngôi sao như Ousmane Dembele hay Khvicha Kvaratskhelia bên phía PSG thường xuyên được rút ra nghỉ hoặc chỉ đá trọn vẹn 90 phút trong một số ít trận đấu quan trọng.

Sau tất cả, Arteta cũng có thể để các trụ cột nghỉ ngơi.

Tín hiệu tích cực từ sự trở lại của các trụ cột

Vượt xa mục đích giữ sức, trận đấu cuối cùng tại giải quốc nội còn mang lại giá trị chiến thuật to lớn khi đón chào sự trở lại của những nhân tố quan trọng. Mikel Merino đã chính thức tái xuất sau 5 tháng điều trị gãy xương bàn chân, mang lại sự đa năng cần thiết cho tuyến giữa.

Bên cạnh đó, Kai Havertz cũng đã được tung vào sân từ đầu hiệp hai để tìm lại nhịp độ thi đấu sau chấn thương cơ bắp. Sự trở lại kịp thời của những cái tên này, cùng với nền tảng thể lực vừa được tái tạo của các trụ cột, sẽ tạo ra một "cơn đau đầu dễ chịu" cho Arteta trong việc lựa chọn đội hình tối ưu cho trận chiến lớn nhất lịch sử câu lạc bộ tại châu Âu.