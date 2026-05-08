Arsenal chuẩn bị kích hoạt bom tấn kỷ lục 150 triệu euro mang tên Vinicius Junior Bế tắc trong việc gia hạn hợp đồng khiến Real Madrid ra giá 150 triệu euro cho Vinicius Junior, mở ra cơ hội lịch sử để Arsenal phá vỡ mọi kỷ lục chuyển nhượng.

Cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng đóng băng tại Bernabeu đang mở ra một trong những thương vụ chuyển nhượng gây chấn động nhất lịch sử bóng đá Anh. Arsenal, dưới sự dẫn dắt của HLV Mikel Arteta, sẵn sàng thực hiện bước đi táo bạo nhất trong lịch sử câu lạc bộ: chiêu mộ siêu sao Vinicius Junior với mức phí lên tới 150 triệu euro (tương đương 128,5 triệu bảng).

Bế tắc tài chính tại Bernabeu mở đường cho Pháo thủ

Rào cản lớn nhất ngăn cản Vinicius Junior tiếp tục gắn bó với Real Madrid nằm ở bài toán tài chính. Với việc hợp đồng hiện tại chỉ còn thời hạn 12 tháng, Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đã chủ động đưa ra đề nghị gia hạn với mức thù lao 22 triệu euro mỗi năm. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa thể làm hài lòng tuyển thủ Brazil, người kiên quyết yêu cầu mức lương 30 triệu euro mỗi năm mới chấp nhận đặt bút ký giao kèo mới.

Khoảng cách 8 triệu euro mỗi mùa tạo ra thế bế tắc nghiêm trọng giữa đôi bên. Đối mặt với nguy cơ mất trắng một trong những tài năng xuất sắc nhất thế giới theo dạng tự do vào mùa hè năm sau, Ban lãnh đạo Real Madrid buộc phải cân nhắc phương án bán đứt ngôi sao của mình ngay trong kỳ chuyển nhượng này nhằm tối ưu hóa nguồn thu.

Arsenal sẵn sàng trải thảm đỏ đón Vinicius. Ảnh: Getty.

Nắm bắt được tình thế tại Madrid, Arsenal lập tức nhảy vào cuộc đua với sự quyết tâm cao độ. Đại diện Bắc London không giấu giếm ý định biến Vinicius thành hạt nhân trong dự án nâng cấp đội hình. Đáng chú ý, Pháo thủ sẵn sàng phá vỡ hoàn toàn cấu trúc lương hiện tại của câu lạc bộ để biến tuyển thủ Brazil trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất giải Ngoại hạng Anh.

Mảnh ghép tối thượng cho hệ thống chiến thuật của Mikel Arteta

Về mặt chuyên môn, HLV Mikel Arteta dành sự ngưỡng mộ đặc biệt cho tài năng của Vinicius Junior. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đánh giá cao khả năng tạo đột biến độc lập cùng tốc độ xé gió của chân sút này, đồng thời tin rằng anh sẽ là mảnh ghép hoàn hảo để nâng cấp hành lang cánh trái của Pháo thủ lên một tầm cao mới.

Bất chấp những đồn đoán dồn dập về tương lai, Vinicius hiện đã trở lại hội quân và tham gia các buổi tập thể lực cùng đồng đội. Ngôi sao 26 tuổi cũng chia sẻ rằng anh vừa có những trao đổi trực tiếp với tân HLV Jose Mourinho về định hướng thi đấu cũng như vai trò cá nhân ở mùa giải mới.

Nếu các bên không thể tìm được tiếng nói chung trên bàn đàm phán hợp đồng trong thời gian tới, Real Madrid bắt buộc phải kích hoạt phương án bán người. Với tiềm lực tài chính cùng sự quyết đoán từ thượng tầng, Arsenal hiện sở hữu vị thế rất thuận lợi để thâu tóm Vinicius Junior nếu chấp nhận đáp ứng mức phí kỷ lục mà đại diện Tây Ban Nha yêu cầu.