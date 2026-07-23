Arsenal chuyển hướng sang Antonio Nusa: Giải pháp chiến thuật hoàn hảo sau thương vụ Morgan Rogers Bị Chelsea vượt mặt ở thương vụ Morgan Rogers trị giá 117 triệu bảng, Arsenal lập tức kích hoạt phương án thay thế. Antonio Nusa của RB Leipzig nổi lên như mảnh ghép lý tưởng cho sơ đồ chiến thuật của HLV Mikel Arteta.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026 chứng kiến những bước đi đầy tính toán của Arsenal. Sau khi củng cố hàng phòng ngự cùng vị trí gác đền bằng những bản hợp đồng chất lượng như Piero Hincapie và Illan Meslier, HLV Mikel Arteta tiếp tục dồn toàn lực vào việc nâng cấp hỏa lực trên hàng công. Dù vậy, tham vọng này nhanh chóng vấp phải rào cản lớn khi mục tiêu hàng đầu Morgan Rogers chọn gia nhập Chelsea với mức giá kỷ lục 117 triệu bảng.

Dù quan tâm đặc biệt đến Rogers nhưng sau cùng Arsenal lại để Chelsea vượt mặt trong thương vụ này. Ảnh: Getty Images.

Thất bại trong việc chiêu mộ Rogers không làm ban lãnh đạo Pháo thủ rơi vào thế bị động. Ngay lập tức, Antonio Nusa từ RB Leipzig trở thành mục tiêu thay thế mang tính chiến lược cao, hứa hẹn đem lại giải pháp toàn diện hơn cho cách vận hành lối chơi của đại diện thành London.

Mảnh ghép tốc độ và khả năng tạo đột biến hành lang cánh

Không phải đến khi tỏa sáng rực rỡ tại World Cup trong màu áo tuyển Na Uy, Antonio Nusa mới lọt vào tầm ngắm của các chuyên gia tuyển trạch. Tuy nhiên, màn trình diễn ở cấp độ thế giới đã tái khẳng định giá trị vượt trội của tài năng trẻ này. Nusa sở hữu những phẩm chất đặc trưng mà HLV Arteta luôn tìm kiếm ở một cầu thủ chạy cánh hiện đại: tốc độ xuất phát bùng nổ, sự tự tin trong các tình huống đối đầu 1v1 và tư duy chơi bóng bám biên đầy biến hóa.

Ở tuổi 21, ngôi sao người Na Uy cho thấy sự tiến bộ vượt bậc kể từ khi chuyển đến RB Leipzig vào năm 2024 với mức giá 19 triệu bảng. Những con số thống kê ghi nhận sự ổn định đáng kinh ngạc của cầu thủ này ở một trong những giải đấu khắc nghiệt nhất châu Âu. Trong mùa giải vừa qua, Nusa đóng góp 5 bàn thắng và 4 đường kiến tạo sau 35 lần ra sân. Trước đó một mùa, anh cũng sở hữu thông số ấn tượng không kém với 5 pha lập công cùng 6 lần dọn cỗ qua 36 trận đấu.

Nusa có màn trình diễn khá ấn tượng tại World Cup. Ảnh: Getty Images.

Điểm nổi bật trong phong cách chơi bóng của Nusa chính là khả năng dốc bóng sát đường biên ngang trước khi tung ra các quả căng ngang có độ xoáy cao vào khu vực 16m50. Tại tuyển quốc gia, anh từng tạo nên mối liên kết ăn ý cùng Erling Haaland nhờ tốc độ đủ sức bắt kịp những đợt phản công thần tốc. Việc đã tích lũy kinh nghiệm chinh chiến tại UEFA Champions League dù tuổi đời còn rất trẻ giúp Nusa sẵn sàng hòa nhập ngay lập tức với môi trường áp lực cao tại Arsenal.

Nước đi tài chính khôn ngoan trước cơn bão "thuế cầu thủ Anh"

Bối cảnh thị trường chuyển nhượng hiện tại đang bị đẩy giá nghiêm trọng bởi khái niệm "English tax" (thuế cầu thủ Anh), nơi những cái tên như Morgan Rogers hay Elliot Anderson đều bị thổi giá vượt ngưỡng 100 triệu bảng. Trong hoàn cảnh đó, chuyển hướng sang Antonio Nusa là quyết định sáng suốt về mặt kinh tế.

Thay vì bị kéo vào cuộc đua tiền bạc tiêu tốn nguồn lực tài chính lớn, Arsenal hoàn toàn có thể sở hữu một cầu thủ sở hữu trần tiềm năng tương đương nhưng với mức phí hợp lý hơn nhiều. Mô hình này tương tự cách họ từng đàm phán thành công thương vụ Christos Tzolis từ Club Brugge, ưu tiên giá trị sử dụng thực tế và tính bền vững của quỹ lương.

Sắp xếp lại hệ thống tấn công của Mikel Arteta

Sự xuất hiện của Antonio Nusa hứa hẹn sẽ giải quyết triệt để bài toán bên hành lang cánh trái của Arsenal. Khác với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại Premier League đang loay hoay tìm định hình nhân sự ở vị trí này, Pháo thủ sẽ sở hữu một nhân tố trẻ trung, giàu khao khát và tuân thủ kỷ luật chiến thuật nghiêm ngặt.

Việc bỏ lỡ Morgan Rogers vô tình mở ra cơ hội để Arsenal tái cơ cấu cấu trúc đội hình một cách tối ưu hơn. Antonio Nusa hội tụ đầy đủ phẩm chất từ kỹ năng cá nhân, tư duy chơi bóng hiện đại cho đến kinh nghiệm thực chiến để trở thành trụ cột mới tại Emirates. Hoàn tất thương vụ này sẽ là minh chứng cho bản lĩnh đàm phán của Mikel Arteta, biến biến cố chuyển nhượng thành bước đệm hoàn thiện đội hình cho các mục tiêu danh hiệu.