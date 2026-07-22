Arsenal chuyển hướng sang Bradley Barcola: Canh bạc 100 triệu bảng của Mikel Arteta Thất bại trước Chelsea trong thương vụ Morgan Rogers, Arsenal lập tức nhắm đến ngôi sao Bradley Barcola của PSG với mức định giá kỷ lục nhằm tăng cường hỏa lực.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến những bước đi đầy toan tính và quyết liệt từ phía Arsenal. Sau khi hụt mất mục tiêu hàng đầu Morgan Rogers vào tay đối thủ cùng thành phố Chelsea, đội bóng Bắc London đã ngay lập tức kích hoạt kế hoạch dự phòng với một cái tên thậm chí còn gây tiếng vang lớn hơn: Bradley Barcola của Paris Saint-Germain.

Barcola được định giá hơn 100 triệu bảng. Ảnh: Getty.

Sự chuyển hướng chiến lược sau cú sốc Morgan Rogers

Arsenal từng coi Morgan Rogers là nhân tố then chốt để hoàn thiện đội hình cho mùa giải mới. Tuy nhiên, sự can thiệp chớp nhoáng từ Chelsea với một thỏa thuận đạt kỷ lục chuyển nhượng nước Anh đã buộc HLV Mikel Arteta và các cộng sự phải thay đổi lộ trình. Không chấp nhận bị động, Giám đốc thể thao Andrea Berta hiện đang theo sát từng chuyển động của Bradley Barcola – ngôi sao đang lên của bóng đá Pháp.

Việc nhắm tới Barcola cho thấy tham vọng không hề suy giảm của Pháo thủ. Thay vì tìm kiếm một phương án giá rẻ, Arsenal sẵn sàng đối mặt với những thử thách tài chính khổng lồ để mang về một cầu thủ có khả năng tạo ra sự đột biến ngay lập tức trên hàng công.

Bradley Barcola: Những con số biết nói

Lý do khiến Arsenal sẵn sàng chi đậm cho chân sút của PSG nằm ở phong độ bùng nổ của anh trong thời gian qua. Barcola không chỉ là một tài năng trẻ triển vọng mà đã vươn mình trở thành một trụ cột thực thụ tại Ligue 1.

Tại câu lạc bộ: Ghi 13 bàn thắng và đóng góp 7 đường kiến tạo trong mùa giải gần nhất.

Ghi 13 bàn thắng và đóng góp 7 đường kiến tạo trong mùa giải gần nhất. Tại World Cup: Ghi 3 bàn và 1 kiến tạo sau 7 trận, khẳng định bản lĩnh ở những sân chơi lớn nhất.

Ghi 3 bàn và 1 kiến tạo sau 7 trận, khẳng định bản lĩnh ở những sân chơi lớn nhất. Chỉ số kỹ thuật: Duy trì trung bình 2,34 cú sút mỗi trận, cho thấy tư duy tấn công trực diện và hiệu quả.

Phong cách chơi bóng tốc độ, khả năng dứt điểm đa dạng và sự nhạy bén trong vòng cấm là những yếu tố mà Mikel Arteta đang khao khát để gia tăng chiều sâu đội hình, chuẩn bị cho một mùa giải đầy thách thức trên nhiều mặt trận.

Rào cản 100 triệu bảng và bài toán tài chính

Mặc dù Arsenal rất quyết tâm, nhưng PSG không có ý định để ngôi sao của mình ra đi một cách dễ dàng. Đội bóng nước Pháp đã đưa ra mức định giá vượt mốc 100 triệu bảng, một con số đủ để khiến bất kỳ đội bóng nào cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Đây được xem là rào cản lớn nhất trong thương vụ này.

Về phía Arsenal, việc chấp nhận chi ra khoản tiền kỷ lục này hay không sẽ phụ thuộc vào khả năng cân đối ngân sách và mức độ ưu tiên mà Arteta dành cho vị trí tiền vệ cánh. Nếu thực sự quyết tâm, Pháo thủ sẽ phải thể hiện bản lĩnh trên bàn đàm phán trước một đối tác vốn nổi tiếng cứng rắn như PSG. Thương vụ Bradley Barcola hứa hẹn sẽ là tâm điểm của kỳ chuyển nhượng trong những tuần tới, khi Arsenal nỗ lực tìm lại vị thế sau những biến động nhân sự vừa qua.