Arsenal đại chiến AC Milan giành Goretzka, Chelsea nhắm sát thủ Samu Aghehowa Thị trường chuyển nhượng sôi động với cuộc đua giành Leon Goretzka của Arsenal. Chelsea nhắm Samu Aghehowa và Vlahovic, trong khi tương lai Ronaldo tại Saudi Pro League bỏ ngỏ.

Thị trường chuyển nhượng châu Âu đang nóng dần lên với những diễn biến mới nhất về tương lai của Leon Goretzka và kế hoạch nâng cấp hàng công của Chelsea. Việc Bayern Munich xác nhận tiền vệ người Đức sẽ ra đi tự do vào mùa hè đã kích hoạt cuộc đua gay gắt giữa các đội bóng hàng đầu.

Arsenal và AC Milan tranh giành Leon Goretzka

Theo báo cáo từ Calciomercato, Arsenal đang đối đầu trực diện với AC Milan để giành chữ ký của Leon Goretzka. Tiền vệ người Đức sẽ trở thành cầu thủ tự do vào mùa hè tới sau khi kết thúc hợp đồng với Bayern Munich. Đây được xem là cơ hội vàng để Pháo thủ bổ sung chất thép và kinh nghiệm cho tuyến giữa mà không mất phí chuyển nhượng.

Arsenal và AC Milan đều quan tâm đến Leon Goretzka.

Chelsea và kế hoạch cải tổ hàng công

Đội chủ sân Stamford Bridge đang hoạt động cực kỳ tích cực trên thị trường. Theo Teamtalk, Chelsea đã đưa tiền đạo Samu Aghehowa của Porto vào tầm ngắm. Tuy nhiên, "The Blues" không đơn độc khi cả Tottenham Hotspur và Newcastle United cũng đang theo sát chân sút này.

Chelsea tính chuyện chiêu mộ Samu Aghehowa.

Bên cạnh đó, Chelsea cũng chuẩn bị cạnh tranh với Tottenham để giành Dusan Vlahovic từ Juventus. Tiền đạo người Serbia dự kiến sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối mùa giải năm nay, biến anh trở thành mục tiêu hàng đầu của các ông lớn Ngoại hạng Anh. Ở chiều ngược lại, hậu vệ Benoit Badiashile có thể rời London để gia nhập AC Milan, Juventus hoặc Marseille.

Tương lai của Cristiano Ronaldo và các ngôi sao lớn

Thông tin đáng chú ý từ Saudi Pro League cho biết ban tổ chức giải đấu sẵn sàng để Cristiano Ronaldo ra đi với mức phí 43 triệu bảng. Dù siêu sao 41 tuổi có thể rời Saudi Arabia, nhưng Manchester United hiện không có ý định đưa anh trở lại Old Trafford lần thứ ba.

Trong một diễn biến khác, trung vệ kỳ cựu Sergio Ramos đã chủ động đề nghị đầu quân cho Marseille sau khi bị Sevilla từ chối. Tại Serie A, Napoli vẫn duy trì sự quan tâm tới Raheem Sterling nhưng thương vụ này chỉ khả thi nếu ngôi sao người Anh chấp nhận giảm mức lương 19 triệu euro mỗi năm.

Kế hoạch của Manchester City và Newcastle United

Manchester City đang bắt đầu lên kế hoạch nhân sự dài hạn dưới thời Pep Guardiola, người được tin rằng sẽ gia hạn hợp đồng thêm một năm. Các mục tiêu tiềm năng bao gồm tiền vệ Elliot Anderson (Nottingham Forest) cùng hai hậu vệ cánh Michael Kayode (Brentford) và Givairo Read (Feyenoord).

Tại Newcastle, tương lai của Sandro Tonali đang là dấu hỏi lớn khi anh lọt vào tầm ngắm của Arsenal. Đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh đã bắt đầu tìm kiếm phương án thay thế, với Curtis Jones của Liverpool là ưu tiên hàng đầu. Ngoài ra, Liverpool và Manchester United cũng đang theo đuổi tài năng trẻ 19 tuổi Yan Diomande của RB Leipzig.

Thống kê chuyển nhượng đáng chú ý