Arsenal đại chiến Barca giành Julian Alvarez, MU chốt mục tiêu 60 triệu bảng Thị trường chuyển nhượng hè nóng lên với cuộc đua giành chữ ký Julian Alvarez giữa Arsenal và Barcelona. Manchester United sẵn sàng chi đậm cho Junior Kroupi trong khi tương lai của Andreas Christensen tại Camp Nou dần khép lại.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến những diễn biến kịch tính khi các ông lớn châu Âu bắt đầu tăng tốc trong kế hoạch nâng cấp đội hình. Tâm điểm chú ý đổ dồn vào tương lai của tiền đạo Julian Alvarez, người đang trở thành mục tiêu tranh chấp hàng đầu giữa Arsenal và Barcelona. Trong khi đó, Manchester United cũng không đứng ngoài cuộc đua khi sẵn sàng chi ra những khoản tiền khổng lồ để làm mới hàng công và hàng thủ.

Cuộc đua giành Julian Alvarez: Arsenal đối đầu Barcelona

Arsenal đang bày tỏ sự quan tâm đặc biệt mạnh mẽ đến việc chiêu mộ tiền đạo Julian Alvarez từ Atletico Madrid. Huấn luyện viên Mikel Arteta được cho là đang tích cực tìm kiếm một tiền đạo đa năng, có khả năng gia tăng hỏa lực và linh hoạt trong lối chơi để hoàn thiện đội hình Pháo thủ. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất đối với đại diện thành London không chỉ là mức phí chuyển nhượng mà còn là nguyện vọng cá nhân của cầu thủ.

Alvarez đang ưu tiên việc gia nhập Barca.

Dù nhận được sự săn đón từ Premier League, Julian Alvarez được cho là ưu tiên gia nhập Barcelona nếu quyết định chia tay đội bóng thủ đô Tây Ban Nha. Đội chủ sân Camp Nou đang theo dõi sát sao tình hình, hy vọng có thể thuyết phục chân sút người Argentina cập bến La Liga để thay thế cho những phương án tấn công đã luống tuổi.

Manchester United và kế hoạch 60 triệu bảng cho 'thần đồng'

Tại Anh, Manchester United đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo trẻ Junior Kroupi từ Bournemouth. Cầu thủ 19 tuổi này đã gây ấn tượng mạnh mẽ ngay trong mùa giải đầu tiên hít thở bầu không khí Premier League với lối đá thông minh và khả năng dứt điểm sắc bén. Bournemouth được cho là sẵn sàng để ngôi sao của mình ra đi nếu nhận được lời đề nghị trị giá khoảng 60 triệu bảng.

Bên cạnh sự quan tâm từ Quỷ đỏ, những cái tên như Liverpool, Arsenal và Chelsea cũng đang đặt Junior Kroupi vào tầm ngắm. Điều này dự báo một cuộc đấu thầu gắt gao giữa các đội bóng thuộc nhóm Big Six cho tài năng trẻ người Pháp.

Gia cố hàng thủ với Pierre Kalulu

Song song với việc tìm kiếm tiền đạo, Manchester United cũng đang theo sát trung vệ Pierre Kalulu của Juventus. Các tuyển trạch viên của MU đã có mặt trực tiếp tại Serie A để quan sát màn trình diễn của cầu thủ này. Pierre Kalulu hiện là nhân tố quan trọng tại Turin, và Juventus đang lên kế hoạch đàm phán gia hạn để giữ chân anh trước sự dòm ngó từ các đại gia nước Anh.

Biến động nhân sự tại Barcelona

Barcelona đang đối mặt với những xáo trộn lớn ở hàng phòng ngự. Trung vệ Andreas Christensen đã chính thức từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng mới do mức đãi ngộ không tương xứng. Với việc hợp đồng sẽ hết hạn vào cuối mùa giải, Christensen đang trở thành mục tiêu tự do chất lượng cho nhiều đội bóng tại Premier League, Bundesliga và Serie A.

Để thay thế, đội bóng xứ Catalan đang tăng cường sự quan tâm đối với hậu vệ Marco Palestra của Atalanta. Cầu thủ 21 tuổi này vừa trải qua một mùa giải ấn tượng khi có 32 lần ra sân tại Serie A trong màu áo Cagliari dưới dạng cho mượn và đã được gọi lên đội tuyển quốc gia Ý. Barca sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với Arsenal, Manchester City, Juventus và Inter Milan để có được sự phục vụ của hậu vệ đa năng này.

Các thương vụ đáng chú ý khác tại châu Âu

Thị trường chuyển nhượng còn ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng khác: