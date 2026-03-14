Arsenal đại chiến Everton: Pháo thủ cẩn trọng trước "cái bẫy" của David Moyes Arsenal đang băng băng về đích trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, nhưng sự lỳ lợm cùng tham vọng dự cúp châu Âu của Everton hứa hẹn tạo nên một kịch bản khó lường tại Emirates.

Arsenal đang đứng trước cơ hội lớn nhất để lên ngôi vương Ngoại hạng Anh kể từ năm 2004 khi duy trì khoảng cách 7 điểm với nhóm bám đuổi. Tuy nhiên, cuộc tiếp đón Everton tại Emirates vào tối thứ Bảy tới không đơn thuần là một trận đấu giành 3 điểm, mà là bài kiểm tra bản lĩnh trước lối chơi phòng ngự phản công đầy thực dụng của David Moyes.

Everton là thử thách không hề dễ dàng với Arteta.

Everton và tham vọng vươn ra biển lớn

Đội bóng vùng Merseyside đang bước vào giai đoạn then chốt của mùa giải với sự tự tin cao độ. Dưới sự dẫn dắt của David Moyes, Everton hiện xếp thứ tám trên bảng xếp hạng, chỉ kém vị trí thứ bảy của Brentford đúng một điểm. Với khoảng cách 5 điểm so với nhóm dự cúp châu Âu của Chelsea và Liverpool, mỗi trận đấu còn lại đều được "Toffees" coi như một trận chung kết.

Đáng chú ý, Everton hiện sở hữu thành tích sân khách tốt thứ ba tại Ngoại hạng Anh, chỉ kém chính đội đầu bảng Arsenal. Sự lỳ lợm trong lối chơi phòng ngự và khả năng tận dụng cơ hội giúp họ trở thành đối thủ cực kỳ khó chịu khi phải thi đấu xa nhà. Chuyến hành quân tới Emirates là cơ hội để Everton chứng minh vị thế trong cuộc đua giành vé ra lục địa già.

Vũ khí thực dụng của Arsenal trong cuộc đua vô địch

Phía bên kia chiến tuyến, đoàn quân của Mikel Arteta đang thể hiện bản lĩnh đáng kinh ngạc với 9 chiến thắng trong 12 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Sự hiệu quả của Pháo thủ không chỉ đến từ lối chơi phối hợp đẹp mắt mà còn ở khả năng tận dụng các tình huống cố định. Thống kê cho thấy Arsenal đã ghi tới 23 bàn thắng từ bóng chết và phạt đền, một con số minh chứng cho sự thực dụng cần thiết của một quân vương tương lai.

Rice và các đồng đội cần nhanh chóng trở lại quỹ đạo chiến thắng.

Lịch sử đối đầu và những nút thắt nhân sự

Dù lịch sử đứng về phía Arsenal khi Everton mới chỉ có duy nhất một chiến thắng trên sân khách trước Pháo thủ kể từ năm 1996, nhưng những biến số hiện tại khiến trận đấu trở nên khó đoán. Ở trận lượt đi vào tháng 12 năm 2025, Arsenal thắng sít sao 1-0 nhờ quả phạt đền của Viktor Gyokeres, trong một trận đấu mà VAR đã gây tranh cãi dữ dội khi từ chối một quả penalty rõ ràng cho Thierno Barry của Everton.

Về mặt lực lượng, Everton đón nhận tin vui khi trung vệ trụ cột Jarrad Branthwaite sẵn sàng trở lại sau vấn đề về gân kheo, hỗ trợ cho những cái tên đang có phong độ cao như James Tarkowski hay Kiernan Dewsbury-Hall. Ngược lại, sự thiếu vắng Jack Grealish vì chấn thương nặng sẽ là tổn thất không nhỏ cho đội khách. Tuy nhiên, với sự lỳ lợm vốn có, thầy trò David Moyes hoàn toàn đủ sức tạo nên một cú sốc, khiến cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh trở nên kịch tính hơn bao giờ hết trong giai đoạn về đích.