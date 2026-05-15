Arsenal đại chiến PSG vì thần đồng West Ham, Chelsea chốt mục tiêu Mike Maignan Thị trường chuyển nhượng hè 2026 nóng lên với cuộc đua giành chữ ký Mateus Fernandes, trong khi Chelsea nỗ lực nâng cấp khung gỗ bằng thủ thành tuyển Pháp Mike Maignan.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè 2026 đang chứng kiến những cuộc đối đầu rực lửa trên bàn đàm phán, tâm điểm là cuộc đua giành chữ ký Mateus Fernandes giữa Arsenal và PSG. Bên cạnh đó, Chelsea cũng đang đẩy mạnh kế hoạch tái thiết đội hình với những mục tiêu quan trọng tại Serie A và La Liga.

Arsenal và PSG cạnh tranh chữ ký Mateus Fernandes

PSG và Arsenal hiện đang dành sự quan tâm đặc biệt cho tiền vệ Mateus Fernandes thuộc biên chế West Ham. Cầu thủ người Bồ Đào Nha được giới chuyên môn đánh giá là một trong những tài năng trẻ triển vọng bậc nhất Ngoại hạng Anh hiện nay với lối chơi kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật sắc bén.

Arsenal và PSG tranh Mateus Fernandes của West Ham.

Theo các nguồn tin từ Athletic và The Times, Arsenal sẵn sàng xúc tiến thương vụ này ngay sau khi hoàn tất thủ tục thanh lý tiền vệ Christian Norgaard. Việc chiêu mộ Fernandes được xem là bước đi chiến lược của HLV trưởng Pháo thủ nhằm trẻ hóa tuyến giữa và tăng cường sức sáng tạo.

Chelsea săn đón Mike Maignan và giữ chân trụ cột

Tại Tây London, Chelsea đang lên kế hoạch chi tiết để chiêu mộ thủ môn Mike Maignan của AC Milan. Thủ thành 30 tuổi của đội tuyển Pháp được xem là sự nâng cấp hoàn hảo cho vị trí gác đền tại sân Stamford Bridge. Tuy nhiên, mức độ thành công của thương vụ này phụ thuộc trực tiếp vào việc The Blues có giành được tấm vé dự Champions League mùa tới hay không.

Song song với việc tìm kiếm tân binh, Chelsea cũng thể hiện thái độ cứng rắn trong việc giữ chân các trụ cột. Đội bóng khẳng định không có ý định bán tiền đạo Joao Pedro dù nhận được sự quan tâm nghiêm túc từ Barcelona. Chân sút người Brazil vẫn đóng vai trò hạt nhân trong kế hoạch phát triển dài hạn của đội bóng thành London.

Chelsea không bán Pedro cho Barca.

Những chuyển động đáng chú ý khác tại châu Âu

Trong khi đó, Manchester City và PSG đang chờ đợi cơ hội sở hữu Federico Valverde nếu Real Madrid chấp nhận để ngôi sao này ra đi. Dù tiền vệ người Uruguay ưu tiên ở lại Bernabeu, nhưng mức phí chuyển nhượng khổng lồ của anh là rào cản lớn. Cả hai đội bóng nhà giàu đều sẵn sàng chi đậm để thuyết phục đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha nhả người.

Tại Bồ Đào Nha, Chủ tịch Andre Villas Boas xác nhận Porto không đủ khả năng tài chính để chiêu mộ Robert Lewandowski. Dù tiền đạo người Ba Lan có ý định rời Barcelona, mức lương hiện tại của anh vượt quá cấu trúc tài chính của Porto.

Ở một diễn biến khác, Bayer Leverkusen đang lên kế hoạch chấm dứt hợp đồng với HLV Kasper Hjulmand chỉ sau thời gian ngắn nắm quyền. Chiến lược gia này tiếp quản đội bóng từ tháng 9 nhưng không mang lại kết quả cải thiện như kỳ vọng, buộc đội bóng Đức phải tìm kiếm phương án thay thế trước mùa giải mới.

Thống kê tin đồn chuyển nhượng đáng chú ý: