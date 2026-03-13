Arsenal đàm phán chiêu mộ Lukeba, Real Madrid nhắm 'bom tấn' Osimhen và Haaland Thị trường chuyển nhượng hè nóng lên với kế hoạch của Arsenal dành cho Castello Lukeba, cùng tham vọng sở hữu cả Victor Osimhen và Erling Haaland của Real Madrid.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang bước vào giai đoạn sôi động khi các câu lạc bộ hàng đầu bắt đầu triển khai kế hoạch nhân sự cho mùa giải mới. Tâm điểm chú ý đang đổ dồn vào những động thái quyết liệt từ Arsenal và Real Madrid trong việc gia cố đội hình bằng những ngôi sao đắt giá.

Arsenal và kế hoạch nâng cấp hàng thủ

Giám đốc thể thao Andrea Berta được cho là đã bắt đầu các cuộc đàm phán để đưa hậu vệ Castello Lukeba của RB Leipzig về sân Emirates. Cầu thủ trẻ người Pháp đã lọt vào tầm ngắm của Pháo thủ trong nhiều tuần qua như một phương án chiến lược nhằm tăng cường sự chắc chắn cho hệ thống phòng ngự của huấn luyện viên Mikel Arteta.

Castello Lukeba nằm trong tầm ngắm của Arsenal.

Bên cạnh đó, hàng công cũng là nơi Arsenal muốn làm mới. Các báo cáo cho biết đội bóng thành London đã thảo luận về khả năng chiêu mộ Kevin Schade từ Brentford. Sự đa năng và tốc độ của Schade được đánh giá là yếu tố phù hợp để xoay tua cùng các trụ cột hiện tại.

Real Madrid và tham vọng Galacticos mới

Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha tiếp tục thể hiện tham vọng thống trị bằng việc theo đuổi những tiền đạo hàng đầu thế giới. Victor Osimhen, người hiện đang thi đấu cho Galatasaray dưới dạng cho mượn, đã trở thành mục tiêu ưu tiên. Real Madrid dự kiến sẽ gửi lời đề nghị trị giá hơn 69,1 triệu bảng để thuyết phục các bên liên quan nhả người.

Victor Osimhen được Real Madrid quan tâm.

Đáng chú ý, Chủ tịch Florentino Perez vẫn chưa từ bỏ giấc mơ sở hữu Erling Haaland. Ý tưởng về một cặp bài trùng Haaland - Mbappe đang được ban lãnh đạo Real Madrid ấp ủ nhằm tạo ra một kỷ nguyên thống trị mới. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, đội chủ sân Bernabeu dường như đã thay đổi thái độ với Rodri. Màn trình diễn của tiền vệ thuộc biên chế Manchester City tại Champions League vừa qua đã khiến Perez mất niềm tin vào thương vụ này.

Biến động tại Manchester United và Liverpool

Tại Old Trafford, tương lai của các tiền đạo đang trở nên bất định. Joshua Zirkzee được cho là đang tìm đường rời Manchester United chỉ sau một thời gian ngắn gắn bó để trở lại Serie A. Trong khi đó, Napoli đang tích cực đàm phán để mua đứt Rasmus Hojlund với mức phí khoảng 38 triệu bảng. Đáng lưu ý, điều khoản mua đứt này sẽ trở nên bắt buộc nếu đội bóng của Antonio Conte giành vé dự Champions League.

Liverpool cũng không đứng ngoài cuộc đua khi huấn luyện viên Arne Slot trực tiếp tham gia vào nỗ lực thuyết phục Nico Schlotterbeck rời Borussia Dortmund để chuyển đến Anfield. Ngoài ra, The Kop đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của Pierre Kalulu từ Juventus, vượt mặt hàng loạt đối thủ tại Premier League như Aston Villa, Newcastle và Tottenham.

Những chuyển động đáng chú ý khác

Tại Pháp, PSG đã được cảnh báo rằng họ cần chi tới 129,5 triệu bảng nếu muốn sở hữu Enzo Fernandez từ Chelsea. Đây được xem là mức phí "khủng" cho tiền vệ người Argentina. Trong khi đó, Juventus đang để mắt đến hậu vệ phải Djed Spence của Tottenham để củng cố hành lang biên.

Tại Manchester City, Jeremy Doku đang cân nhắc việc rời sân Etihad để gia nhập Atletico Madrid do lo ngại về thời lượng thi đấu và vai trò trong đội hình của Pep Guardiola. Cuối cùng, tiền đạo Serhou Guirassy của Borussia Dortmund đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các câu lạc bộ tại Ả Rập Xê Út, dù anh vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai.