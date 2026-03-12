Arsenal đàm phán chiêu mộ trung vệ Castello Lukeba giá 68 triệu bảng Arsenal bắt đầu thảo luận sơ bộ với RB Leipzig để kích hoạt điều khoản giải phóng 68 triệu bảng của Castello Lukeba, nhằm củng cố hàng thủ cho mùa giải mới.

Arsenal vừa chính thức khởi động kế hoạch nâng cấp hàng thủ cho mùa giải mới bằng việc mở cuộc đàm phán sơ bộ với trung vệ Castello Lukeba của RB Leipzig. Dù đang sở hữu nhiều lựa chọn chất lượng ở vị trí trung vệ, HLV Mikel Arteta vẫn sẵn sàng đầu tư lớn để sở hữu chữ ký của tài năng trẻ người Pháp.

Arsenal đã mở cuộc hội đàm sơ bộ với Castello Lukeba.

Thương vụ 68 triệu bảng từ Bundesliga

Castello Lukeba, 23 tuổi, hiện là một trong những trung vệ sáng giá nhất tại Bundesliga. Theo các báo cáo từ L'Equipe, Arsenal đã bắt đầu các bước đi đầu tiên trong thương vụ này. Dù mức giá 51 triệu bảng từng được nhắc tới trước đó, chuyên gia Florian Plettenberg của Sky tiết lộ rằng Lukeba sở hữu điều khoản giải phóng hợp đồng lên tới 68 triệu bảng.

Con số này được cho là đã khiến Bayern Munich phải chùn bước, nhưng Arsenal vẫn đang dẫn đầu nhóm các đội bóng Ngoại hạng Anh quyết tâm theo đuổi cầu thủ này. Hợp đồng của Lukeba với Leipzig vẫn còn thời hạn đến năm 2029, giúp đội bóng nước Đức nắm lợi thế lớn trên bàn đàm phán để tối đa hóa lợi nhuận.

Phân tích sức hút của Castello Lukeba

Điểm mạnh nhất khiến Lukeba lọt vào mắt xanh của Mikel Arteta là khả năng chơi bóng bằng chân trái điêu luyện và kinh nghiệm thực chiến dày dặn. Sau 3 mùa giải tại Đức, anh đã có 95 lần ra sân cho RB Leipzig, duy trì phong độ ổn định ở cả giải quốc nội lẫn đấu trường châu Âu.

Các tuyển trạch viên của "Pháo thủ" đã trực tiếp theo dõi Lukeba thi đấu trong trận hòa 2-2 giữa Leipzig và Dortmund hồi tháng 2 để đánh giá khả năng thích nghi của anh với cường độ cao. Việc nhắm đến một trung vệ lệch trái cho thấy Arsenal muốn tăng cường sự đa dạng và tính bọc lót cho hệ thống phòng ngự vốn đã rất mạnh với Gabriel Magalhaes và Riccardo Calafiori.

Bối cảnh tại sân Emirates

Thông tin chuyển nhượng này xuất hiện ngay sau khi Arsenal cầm hòa 1-1 trước Bayer Leverkusen tại lượt đi vòng 1/8 Champions League. Trong trận đấu tại BayArena, hàng thủ Arsenal đã phải chịu áp lực lớn và để Robert Andrich ghi bàn mở tỷ số từ một tình huống cố định. Phải nhờ đến pha lập công muộn của Kai Havertz trên chấm phạt đền, Arsenal mới có được kết quả thuận lợi trước trận lượt về.

Dù hàng thủ hiện tại khá chật chội với sự góp mặt của những cái tên như Gabriel, Calafiori và Piero Hincapie, Arteta vẫn tin rằng việc bổ sung một tài năng như Lukeba là cần thiết để duy trì vị thế cạnh tranh trên nhiều mặt trận. RB Leipzig kỳ vọng một cuộc đua về giá sẽ nổ ra giữa các câu lạc bộ lớn vào mùa hè tới để họ có thể thu về mức phí chuyển nhượng cao nhất cho tài sản quý giá nhất của mình.