Arsenal đàm phán chiêu mộ Wesley Franca, Liverpool dẫn đầu cuộc đua giành Eduardo Camavinga Arsenal đang đẩy nhanh thương vụ Wesley Franca từ AS Roma, trong khi Liverpool gây bất ngờ khi vượt mặt Chelsea để tiếp cận Eduardo Camavinga với mức giá 50 triệu euro.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang chứng kiến những nước đi chiến thuật đầy táo bạo từ các ông lớn Premier League. Theo các báo cáo mới nhất, Arsenal và Liverpool hiện là hai cái tên hoạt động tích cực nhất nhằm củng cố đội hình cho mùa giải mới. Trong khi Pháo thủ tập trung vào việc gia cố hàng phòng ngự, đội bóng vùng Merseyside lại đang nhắm đến những thay đổi mang tính hệ thống ở cả hàng công lẫn tuyến giữa.

Arsenal và kế hoạch nâng cấp hành lang cánh phải với Wesley Franca

Arsenal hiện đang đẩy nhanh tiến trình đàm phán để chiêu mộ hậu vệ phải Wesley Franca từ câu lạc bộ AS Roma. Cầu thủ 22 tuổi người Brazil đã nhanh chóng khẳng định được giá trị tại Serie A sau khi chuyển đến từ Flamengo. Với khả năng lên công về thủ nhịp nhàng cùng 4 bàn thắng ghi được mùa này, Wesley được đánh giá là sự bổ sung chất lượng cho đội hình của Mikel Arteta.

Arsenal nóng lòng muốn có Wesley.

Đáng chú ý, thương vụ này có thể dẫn đến một sự thay đổi lớn về nhân sự tại sân Emirates. Sự xuất hiện của Wesley Franca có thể mở đường cho Ben White rời đi, trong trường hợp Arsenal nhận được một lời đề nghị hợp lý về mặt tài chính vào mùa hè tới.

Liverpool và tham vọng tái thiết tuyến giữa với Eduardo Camavinga

Một trong những thông tin gây sốc nhất sáng nay là việc Liverpool đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Eduardo Camavinga từ Real Madrid. Dù Chelsea đã theo đuổi ngôi sao người Pháp từ lâu, nhưng Liverpool mới là đội đang chiếm ưu thế. Real Madrid được cho là sẵn sàng lắng nghe các lời đề nghị ở mức giá khoảng 50 triệu euro cho tiền vệ trẻ này.

Bên cạnh đó, hàng công của Liverpool cũng đứng trước khả năng biến động lớn. Đội chủ sân Anfield đang xem xét nghiêm túc việc chiêu mộ Anthony Gordon từ Newcastle United. Gordon, 25 tuổi, từng có thời gian gắn bó với lò đào tạo trẻ của Liverpool và đây được xem là động thái nhằm thay thế Cody Gakpo, người đang được liên hệ để chuyển sang các đội bóng khác tại châu Âu.

Đại chiến Real Madrid và Barcelona vì Erling Haaland

Tại Tây Ban Nha, hai gã khổng lồ Real Madrid và Barcelona đều đang bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới Erling Haaland của Manchester City. Tiền đạo người Na Uy dù còn hợp đồng đến năm 2031 nhưng đang trải qua một giai đoạn khó khăn về hiệu suất ghi bàn với chỉ 5 pha lập công sau 18 trận đấu gần nhất.

Real muốn có chữ ký của Haaland.

Mặc dù Manchester City khẳng định không có ý định để ngôi sao số một của mình ra đi, nhưng sự quan tâm từ La Liga chắc chắn sẽ tạo ra áp lực không nhỏ lên đội chủ sân Etihad trong kỳ chuyển nhượng hè tới.

Biến động tại Serie A và tương lai của các ngôi sao trẻ

Juventus cũng đang có những động thái đáng chú ý khi huấn luyện viên Luciano Spalletti thúc giục ban lãnh đạo chiêu mộ trung vệ Antonio Rudiger theo dạng chuyển nhượng tự do. Ở tuổi 33, Rudiger vẫn duy trì phong độ đỉnh cao tại Real Madrid, nhưng việc trở lại Serie A để làm việc cùng người thầy cũ tại AS Roma là một kịch bản hoàn toàn khả thi.

Trong một diễn biến khác, Atletico Madrid đã gửi lời đề nghị trị giá 35 triệu euro cho tiền vệ Ederson của Atalanta. Tuy nhiên, đội bóng Serie A đang kỳ vọng con số ít nhất 40 triệu euro cho nhân tố chủ chốt đã giúp họ vô địch Europa League mùa trước.

Tại Newcastle, tiền vệ Bruno Guimaraes đã dập tắt những tin đồn gia nhập Manchester United bằng việc khẳng định cam kết tương lai lâu dài với đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh. Đây là cú hích tinh thần quan trọng cho Newcastle trong bối cảnh họ đang nỗ lực duy trì vị thế tại Premier League.

Cuối cùng, áp lực đang đè nặng lên Arne Slot tại Liverpool sau trận thua Brighton. Các nguồn tin cho hay Xabi Alonso đang nổi lên như ứng viên hàng đầu để thay thế chiến lược gia người Hà Lan nếu tình hình không sớm được cải thiện. Cùng lúc đó, thủ thành Giorgi Mamardashvili cũng đang cân nhắc tương lai do lo ngại không thể chiếm suất bắt chính tại Anfield.