Arsenal đàm phán mua Christos Tzolis, Rodri chốt tương lai tại Manchester City Thị trường chuyển nhượng tối 13/6 ghi nhận nỗ lực của Arsenal trong thương vụ 46,3 triệu USD Christos Tzolis và quyết định ở lại Etihad của tiền vệ trụ cột Rodri.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè tiếp tục chứng kiến những biến động lớn từ các đội bóng hàng đầu Ngoại hạng Anh. Trong khi Arsenal đang đẩy mạnh kế hoạch nâng cấp hàng công bằng những gương mặt trẻ, Manchester City lại tập trung vào việc giữ chân các trụ cột trước sự chèo kéo từ các thế lực tại La Liga.

Arsenal và kế hoạch tái thiết hàng công

Đội bóng thành London đã xác định Christos Tzolis, ngôi sao chạy cánh thuộc biên chế Club Brugge, là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu. Theo nguồn tin từ The Athletic, Arsenal đang nỗ lực đạt được thỏa thuận trị giá khoảng 46,3 triệu USD để đưa tài năng trẻ người Hy Lạp về sân Emirates. Sự xuất hiện của Tzolis được kỳ vọng sẽ mang lại luồng gió mới và tăng cường chiều sâu cho hành lang cánh của "Pháo thủ".

Christos Tzolis được Arsenal săn đón.

Ở chiều ngược lại, Leandro Trossard có thể sẽ chia tay Arsenal. Tuyển thủ người Bỉ được cho là đã đạt được thỏa thuận cá nhân sơ bộ với câu lạc bộ Besiktas. Hiện tại, ban lãnh đạo hai đội bóng đang chuẩn bị bước vào giai đoạn đàm phán trực tiếp để thống nhất mức phí chuyển nhượng cuối cùng.

Sự ổn định tại Manchester City

Người hâm mộ Manchester City vừa nhận được tín hiệu tích cực khi tiền vệ Rodri quyết định tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Etihad trong mùa giải tới. Bất chấp những tin đồn liên quan đến Real Madrid, ngôi sao người Tây Ban Nha ưu tiên việc duy trì vai trò hạt nhân trong sơ đồ chiến thuật của Pep Guardiola. Phía Man City cũng đang soạn thảo một bản hợp đồng mới với mức đãi ngộ hấp dẫn để cam kết tương lai lâu dài với anh.

Bên cạnh việc giữ chân trụ cột, Man City vẫn duy trì sự quan tâm đặc biệt dành cho Morgan Rogers của Aston Villa. Đội ngũ tuyển trạch của City đánh giá rất cao năng lực của tiền vệ người Anh và coi đây là thương vụ độc lập, không phụ thuộc vào các hoạt động mua sắm khác của câu lạc bộ.

Rogers được Man City theo đuổi.

Biến động tại Real Madrid và Barcelona

Tại Tây Ban Nha, Real Madrid đang đối mặt với thử thách trong việc gia hạn hợp đồng với Vinicius Junior. Ngôi sao người Brazil được cho là đã yêu cầu mức lương cao nhất đội hình, vượt qua cả thu nhập của tân binh Kylian Mbappe, điều này tạo ra một sự bế tắc nhất định trong quá trình thương thảo.

Trong khi đó, tương lai của Robert Lewandowski tại Barcelona đang trở nên khó đoán. Tiền đạo người Ba Lan cùng người đại diện đã có chuyến đi tới Mỹ để thảo luận về khả năng gia nhập Chicago Fire. Đội bóng MLS đã gửi lời đề nghị hợp đồng kéo dài từ 2 đến 3 năm, và quyết định cuối cùng hiện đang nằm trong tay chân sút kỳ cựu này.

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