Arsenal đàm phán mua Vinicius Junior: Giải mã quân bài chiến thuật nâng tầm Pháo thủ Thương vụ chiêu mộ Vinicius Junior mở ra bước ngoặt chiến thuật cho Arsenal, hứa hẹn giải bài toán sáng tạo ở hành lang cánh trái ở mùa giải 2026-27.

Arsenal đang tạo nên một động thái chuyển nhượng gây chú ý lớn khi tiếp cận tiền đạo Vinicius Junior của Real Madrid. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm gia cố hành lang cánh trái, tạo nền tảng vững chắc để đội chủ sân Emirates hướng tới những danh hiệu lớn trong mùa giải 2026–27.

Vinicius được liên hệ đến Arsenal. Ảnh: Getty.

Thời cơ vàng từ cuộc đàm phán bế tắc tại Bernabeu

Ban lãnh đạo Arsenal sớm thể hiện quyết tâm nâng cấp đội hình ngay trước khi phiên chợ hè mở cửa. Họ đã hoàn tất bản hợp đồng với Christos Tzolis từ Club Brugge để thay thế Leandro Trossard, đồng thời từng nỗ lực chiêu mộ Morgan Rogers trước khi cầu thủ này gia nhập Chelsea.

Tuy nhiên, tham vọng của HLV Mikel Arteta không dừng lại ở những phương án bổ sung tầm trung. Đội bóng London đã chuyển hướng sang Vinicius Junior, một trong những tiền đạo cánh trái hàng đầu thế giới hiện nay. Dù các cuộc thương thảo mới ở giai đoạn đầu, hoàn cảnh thực tế đang mang lại lợi thế lớn cho Pháo thủ.

Ngôi sao 26 tuổi chuẩn bị bước vào năm cuối hợp đồng với Real Madrid, trong khi tiến trình gia hạn tại Bernabeu rơi vào bế tắc. Sự bất định về tương lai của chân sút người Brazil chính là cơ hội thuận lợi để Arsenal nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của anh.

Vinicius sẽ vận hành thế nào trong sơ đồ của Mikel Arteta?

Sự xuất hiện của Vinicius Junior hứa hẹn sẽ biến hành lang cánh trái thành khu vực hoạt động độc quyền của ngôi sao này. HLV Mikel Arteta có thể linh hoạt bố trí cầu thủ người Brazil vào hai hệ thống chiến thuật tối ưu nhất là 4-2-3-1 hoặc 4-3-3.

Là mẫu tiền đạo bám biên cực kỳ năng động, Vinicius thường bắt đầu các đợt tấn công sát đường biên dọc, tự tin qua người trước khi đột phá xuống sát đường biên ngang hoặc ngoặt bóng xộc thẳng vào trung lộ. Từ đây, anh có thể tung ra những cú dứt điểm hiểm hóc hoặc chuyền bóng dọn cỗ cho các đồng đội ở vị trí thuận lợi.

Đây là sự bổ sung vô cùng cấp thiết trong bối cảnh Arsenal gặp nhiều khó khăn ở cánh trái suốt mùa giải 2025–26. Cả Leandro Trossard và Gabriel Martinelli gộp lại chỉ ghi vỏn vẹn 7 bàn thắng tại giải VĐQG. Trong khi đó, Eberechi Eze dù thường xuyên dạt cánh trái nhưng chỉ thi đấu bùng nổ nhất khi chơi ở vị trí trung tâm.

Vinicius là cầu thủ giàu đột biến. Ảnh: Getty.

Vũ khí phá vỡ bế tắc và nâng tầm hàng công Pháo thủ

Mùa giải 2025–26 ghi dấu thành công của Arsenal khi họ đăng quang tại Ngoại hạng Anh và tiến vào trận chung kết Champions League dựa trên nền tảng hàng phòng ngự chắc chắn nhất châu Âu. Tuy nhiên, khả năng tạo đột biến từ các tình huống bóng sống ở hàng công đôi lúc vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng.

Vinicius Junior chính là giải pháp lý tưởng cho bài toán này. Anh sở hữu khả năng tác chiến độc lập tuyệt vời, kỹ năng xử lý một chọi một vượt trội cùng phẩm chất kỹ thuật để vượt qua vòng vây đối phương trong phạm vi hẹp. Ngoài ra, khả năng phối hợp nhóm tốc độ cao của anh từng được kiểm chứng qua những pha đập nhả ăn ý với Karim Benzema trong hành trình vô địch Champions League 2021–22.

Đặc biệt, chân sút người Brazil còn là mối đe dọa hàng đầu trong các tình huống phản công nhờ tốc độ bùng nổ. Nếu Martinelli chỉ mạnh khi bứt tốc vào khoảng trống nhưng hạn chế lúc nhận bóng trong thế bị vây ráp, còn Saka hay Noni Madueke thích nhận bóng trực tiếp vào chân, thì Vinicius lại hội tụ đầy đủ cả hai ưu điểm này.

Dù đóng góp cho khâu phòng ngự không phải điểm mạnh nhất của Vinicius, hệ thống phòng ngự kỷ luật của Arsenal hoàn toàn đủ sức bọc lót. Sự đánh đổi này hoàn toàn xứng đáng để Pháo thủ sở hữu một ngôi sao có thể làm thay đổi cục diện trận đấu trong một khoảnh khắc.