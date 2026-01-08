Arsenal dẫn đầu cuộc đua chiêu mộ Ferran Torres từ Barcelona Rào cản phụ phí 6,8 triệu bảng khiến Barcelona cân nhắc chia tay Ferran Torres, mở ra cơ hội lớn cho Arsenal nâng cấp hàng công.

Arsenal đang nổi lên là đội bóng dẫn đầu trong cuộc đua giành chữ ký của chân sút Ferran Torres từ Barcelona. Đứng trước nguy cơ mất trắng khi hợp đồng của tiền đạo này sắp bước vào năm cuối, cùng áp lực tài chính từ các điều khoản phụ phí với đội bóng cũ, ban lãnh đạo Barcelona sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán ngay trong kỳ chuyển nhượng này.

Nút thắt tài chính khiến Barcelona phải lắng nghe đề nghị

Đội chủ sân Camp Nou định giá tiền đạo 26 tuổi trong khoảng từ 39 đến 43 triệu bảng. Việc đàm phán gia hạn hợp đồng giữa đội bóng xứ Catalonia và tuyển thủ Tây Ban Nha hiện rơi vào bế tắc khi giao kèo hiện tại chuẩn bị bước vào 12 tháng cuối cùng. Mối quan hệ giữa hai bên đang gặp nhiều trở ngại lớn.

Đáng chú ý, nguyên nhân cốt lõi thúc đẩy Barcelona nhanh chóng đưa Ferran Torres lên thị trường chuyển nhượng xuất phát từ áp lực tài chính nghiêm trọng. Theo tiết lộ từ The Athletic, nếu đồng ý gia hạn hợp đồng với cựu sao Manchester City, đội bóng xứ Catalonia sẽ bắt buộc phải thanh toán thêm một khoản phụ phí trị giá 6,8 triệu bảng cho đội bóng chủ quản cũ của anh. Trong bối cảnh khó khăn tài chính hiện tại, ban lãnh đạo Blaugrana quyết tâm từ chối kịch bản tốn kém này bằng cách tìm kiếm đối tác chuyển nhượng.

Ferran Torres đã chứng minh được tài năng ở World Cup 2026 vừa qua.

Phương án nâng cấp hàng công lý tưởng cho Mikel Arteta

Bên cạnh yếu tố tài chính từ phía đối tác, Arsenal xem Ferran Torres là giải pháp thực tế và chất lượng cao cho tham vọng nâng cấp đội hình. Đội chủ sân Emirates từng dành sự quan tâm đặc biệt cho Vinicius Junior, tuy nhiên thương vụ này gần như không khả thi do Real Madrid quyết tâm giữ chân ngôi sao của mình.

Dù pháo thủ vừa hoàn tất hợp đồng với tân binh Christos Tzolis, cầu thủ này vẫn chưa được đánh giá là lựa chọn đủ tin cậy cho suất đá chính thường xuyên. Ngược lại, Ferran Torres sở hữu sự đa năng vượt trội. Trong sự nghiệp của mình, tiền đạo sinh năm 2000 đã có gần 100 lần thi đấu ở hành lang cánh trái, hoàn toàn có khả năng chiếm suất đá chính trong sơ đồ của HLV Mikel Arteta.

Ở mùa giải vừa qua, Ferran Torres đã chứng minh giá trị khi được xếp chơi ở vị trí trung phong cắm tại Barcelona. Anh ghi tới 21 bàn thắng và đóng góp 3 đường kiến tạo sau các lần ra sân. Phong độ đỉnh cao của anh còn được khẳng định ở cấp độ đội tuyển quốc gia, khi chính chân sút này ghi bàn thắng duy nhất trong hiệp phụ trận chung kết World Cup, đưa tuyển Tây Ban Nha lên ngôi vô địch thế giới.

Với đẳng cấp đã được chứng minh cùng mức giá hợp lý trong bối cảnh Barcelona chịu áp lực phải bán, Ferran Torres có thể trở thành quân bài chiến lược quan trọng của Arsenal cho mùa giải mới.