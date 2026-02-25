Arsenal dẫn đầu cuộc đua chiêu mộ Rayan Fofana với giá 45 triệu euro Pháo thủ đang nỗ lực chiêu mộ tiền đạo 20 tuổi của Lens nhằm hoàn thiện hàng công bên cạnh Gyokeres và Saka, trong bối cảnh Chelsea và Real Madrid cũng theo sát.

Arsenal đang giữ vị thế dẫn đầu trong cuộc đua giành chữ ký của Rayan Fofana, tài năng trẻ thuộc biên chế Lens, với mức phí chuyển nhượng ước tính khoảng 45 triệu euro. Chân sút 20 tuổi này đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ bộ phận tuyển trạch của sân Emirates nhờ phong cách chơi bóng hiện đại và khả năng săn bàn đáng nể tại Ligue 1.

Sát thủ vòng cấm thế hệ mới

Dù đội hình của Mikel Arteta đã được bổ sung Viktor Gyokeres vào mùa hè 2025 và đang vận hành ổn định, ban lãnh đạo Arsenal vẫn quyết tâm làm mới hàng công. Rayan Fofana nổi lên như một phương án chiến lược dài hạn nhờ tư duy chơi bóng già dặn và kỹ năng di chuyển thông minh để phá vỡ cấu trúc phòng ngự đối phương.

Rayan Fofana có khả năng dứt điểm khá đáng nể.

Theo các báo cáo phân tích từ Sports Boom, Fofana được ví như một "kẻ săn mồi" thực thụ với tốc độ bùng nổ. Dù phần lớn thời gian ra sân mùa này là từ băng ghế dự bị (14 lần thay người và 5 lần đá chính), anh vẫn kịp ghi được 5 bàn thắng. Hiệu suất này chứng minh khả năng tận dụng cơ hội cực tốt của sao trẻ người Pháp trong các thế trận tốc độ cao.

Sức hút trên thị trường chuyển nhượng châu Âu

Màn trình diễn chói sáng nhất của Fofana diễn ra vào giữa tháng 2 năm 2026 trong trận đấu giữa Lens và Paris FC. Trước sự chứng kiến trực tiếp của các tuyển trạch viên Arsenal và Chelsea, tiền đạo này đã ghi cú đúp chỉ sau khi vào sân từ ghế dự bị, góp công vào chiến thắng 5-0 của đội nhà. Sự bình tĩnh trong các tình huống đối mặt là điểm cộng lớn khiến giá trị của anh tăng phi mã.

Bên cạnh Arsenal, Chelsea cũng đã xây dựng hồ sơ dữ liệu chi tiết về cầu thủ này. Tại Tây Ban Nha, hai gã khổng lồ Real Madrid và Barcelona cũng không đứng ngoài cuộc khi liên tục cử người theo dõi sát sao phong độ của Fofana tại Ligue 1.

Mảnh ghép chiến lược cho Mikel Arteta

Mức giá từ 35 triệu đến 45 triệu euro được đánh giá là con số hợp lý cho một tiềm năng lớn như Fofana. Đối với Mikel Arteta, việc có thêm một tiền đạo cánh trái đa năng sẽ giúp đa dạng hóa các phương án tấn công khi kết hợp cùng Bukayo Saka và Viktor Gyokeres.

Arteta rất cần những "sát thủ" như Fofana trong đội hình.

Sự xuất hiện của Fofana không chỉ gia tăng tính cạnh tranh mà còn là bước chuẩn bị cho tham vọng thống trị dài hạn của Pháo thủ tại Ngoại hạng Anh. Với tốc độ và khả năng dứt điểm lạnh lùng, tài năng trẻ của Lens hoàn toàn có thể trở thành quân bài tẩy trong sơ đồ chiến thuật đầy biến ảo của Arteta trong tương lai gần.