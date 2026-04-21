Arsenal dẫn đầu cuộc đua giành Nico Williams, Liverpool sẵn sàng bán Mac Allister

Thị trường chuyển nhượng bóng đá quốc tế tối 21/4 ghi nhận những chuyển động đáng chú ý từ các câu lạc bộ hàng đầu Premier League. Arsenal đang đẩy mạnh kế hoạch chiêu mộ Nico Williams, trong khi Liverpool đứng trước quyết định thanh lọc lực lượng quan trọng để chuẩn bị cho chu kỳ mới.

Arsenal quyết tâm sở hữu Nico Williams

Đội bóng thành London đang gia tăng áp lực trong cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo cánh Nico Williams từ Athletic Club. Giám đốc thể thao Andrea Berta được cho là rất ngưỡng mộ tài năng của tuyển thủ Tây Ban Nha, nhất là khi cầu thủ này vừa chứng tỏ được giá trị trước khi gặp chấn thương háng.

Lợi thế của Arsenal càng trở nên rõ rệt khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Barcelona hiện đang ưu tiên các mục tiêu khác để củng cố đội hình. Điều này mở ra cơ hội lớn cho đội chủ sân Emirates hiện thực hóa thương vụ ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Biến động nhân sự tại Liverpool: Mac Allister và Konate

Tại Anfield, một cuộc cải tổ quy mô lớn đang được ban lãnh đạo Liverpool cân nhắc thực hiện. Đáng chú ý nhất là thông tin tiền vệ Alexis Mac Allister có khả năng sẽ phải rời đi. Việc chia tay ngôi sao người Argentina được xem là bước đi chiến thuật giúp Liverpool giải phóng quỹ lương và huy động ngân sách để mang về những tân binh phù hợp hơn với triết lý xây dựng đội hình mới.

Trái ngược với tình hình của Mac Allister, trung vệ Ibrahima Konate lại đang tiến rất gần đến việc cam kết tương lai lâu dài. Liverpool coi cầu thủ này là nhân tố chủ chốt trong kế hoạch xây dựng hàng phòng ngự và đang hoàn tất những chi tiết cuối cùng để sớm công bố việc gia hạn thành công.

Barcelona đàm phán giữ chân Robert Lewandowski

Đội chủ sân Camp Nou đang lên kế hoạch giữ chân tiền đạo chủ lực Robert Lewandowski đến năm 2027. Đề xuất này đi kèm với một điều khoản giảm lương để phù hợp với quy định tài chính khắt khe của La Liga. Barcelona muốn đảm bảo hiệu suất ghi bàn ổn định trước sự chèo kéo quyết liệt từ các đội bóng tại Saudi Pro League và câu lạc bộ Chicago Fire từ giải nhà nghề Mỹ (MLS).

Các diễn biến chuyển nhượng khác

Tại Chelsea, tiền đạo Nicolas Jackson dường như đã thay đổi ý định và muốn tiếp tục gắn bó với sân Stamford Bridge. Một bản hợp đồng mua đứt từ phía Bayern Munich được đánh giá là khó xảy ra sau khi thời hạn cho mượn kết thúc. Trong khi đó, tài năng trẻ Bailey Rice của Rangers đang thu hút sự quan tâm lớn từ Ajax và Schalke khi anh chuẩn bị trở thành cầu thủ tự do vào mùa hè này.