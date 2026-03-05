Arsenal đánh bại Fulham 3-0 để nới rộng cách biệt trong cuộc đua vô địch Cú đúp của Viktor Gyokeres và pha lập công từ Bukayo Saka giúp Arsenal vượt qua Fulham, tạm thời bỏ xa Manchester City 6 điểm trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Arsenal vừa khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Ngoại hạng Anh bằng chiến thắng áp đảo 3-0 trước Fulham ngay tại sân nhà Emirates. Trong một ngày thi đấu thăng hoa, đoàn quân của Mikel Arteta không chỉ giành trọn 3 điểm mà còn thể hiện sự vượt trội hoàn toàn về mặt chiến thuật lẫn thống kê chuyên môn.

Arsenal thắng tưng bừng Fulham trên sân nhà Emirates.

Sức ép nghẹt thở và sự tỏa sáng của các ngôi sao

Bước vào trận derby London tại vòng 35 với áp lực phải thắng để duy trì lợi thế điểm số, Arsenal nhanh chóng đẩy cao đội hình. Hệ thống pressing tầm cao của Mikel Arteta khiến Fulham gần như không thể triển khai bóng quá vạch giữa sân. Điểm nhấn trong cách vận hành của đội chủ nhà là sự cơ động của Declan Rice và tài năng trẻ Myles Lewis-Skelly, những người đã hoàn toàn làm chủ khu trung tuyến.

Thế bế tắc sớm được phá vỡ ở phút thứ 9. Bukayo Saka thực hiện pha bứt tốc sở trường bên hành lang cánh phải trước khi tung đường kiến tạo thuận lợi để Viktor Gyokeres dứt điểm gọn gàng. Đây là bàn thắng thứ 20 của chân sút người Thụy Điển trong mùa giải đầu tiên khoác áo "Pháo thủ", một hiệu suất vô cùng ấn tượng.

Sự áp đảo tiếp tục được cụ thể hóa ở cuối hiệp một. Phút 40, Gyokeres đáp lễ Saka bằng đường chuyền dọn cỗ để tiền đạo người Anh nhân đôi cách biệt. Ngay trước khi trọng tài thổi còi kết thúc hiệp đấu đầu tiên, Leandro Trossard treo bóng chuẩn xác từ cánh trái cho Gyokeres đánh đầu hiểm hóc, nâng tỷ số lên 3-0 và sớm định đoạt số phận trận đấu.

Sự chênh lệch khủng khiếp về thông số kỹ thuật

Bước sang hiệp hai, Arsenal chủ động giảm nhịp độ trận đấu để giữ sức cho đấu trường Champions League. HLV Mikel Arteta lần lượt rút các trụ cột như Saka và Rice ra nghỉ, nhường chỗ cho Gabriel Jesus và Martin Zubimendi. Dù chơi thong dong, đội chủ nhà vẫn tạo ra thêm những cơ hội nguy hiểm, tiêu biểu là cú đánh đầu dội xà ngang của Riccardo Calafiori.

Arsenal tạm thời nới rộng khoảng cách với Manchester City lên thành 6 điểm.

Thống kê sau trận đấu phản ánh một thực tế đầy khắc nghiệt đối với Fulham. Arsenal đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 2.97, trong khi đội khách chỉ dừng lại ở con số 0.43. Đáng chú ý, đoàn quân của HLV Marco Silva không có nổi một cú sút trúng đích nào suốt 90 phút thi đấu chính thức.

Chiến thắng này giúp Arsenal củng cố vững chắc ngôi đầu bảng với 6 điểm nhiều hơn Manchester City, dù đã thi đấu nhiều hơn đối thủ 2 trận. Đây là bước đệm tinh thần cực lớn cho đội bóng thành London trước khi bước vào cuộc đại chiến với Atletico Madrid tại đấu trường châu Âu vào giữa tuần tới.

Thông số trận đấu Arsenal Fulham Tỷ số 3 0 Bàn thắng kỳ vọng (xG) 2.97 0.43 Cú sút trúng đích Nhiều 0 Người ghi bàn Gyokeres (9', 45+4'), Saka (40') -