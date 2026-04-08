Arsenal đánh bại Sporting Lisbon: David Raya và Kai Havertz tỏa sáng rực rỡ Pha lập công muộn của Kai Havertz cùng sự xuất sắc của thủ thành David Raya giúp Arsenal giành chiến thắng kịch tính trước Sporting Lisbon tại Champions League.

Arsenal vừa khẳng định bản lĩnh tại đấu trường Champions League bằng chiến thắng kịch tính trước Sporting Lisbon. Trong một trận cầu mà hệ thống vận hành của Mikel Arteta có những thời điểm gặp trục trặc, sự tỏa sáng cá nhân của David Raya và quân bài dự bị Kai Havertz đã trở thành chìa khóa định đoạt trận đấu.

Điểm tựa vững chắc nơi hàng phòng ngự

Ngay từ những phút đầu tiên, đội chủ nhà Sporting Lisbon đã dồn lên ép sân nhằm tìm kiếm lợi thế sớm. Tuy nhiên, thủ thành David Raya đã chứng minh giá trị của mình với pha cứu thua xuất thần ở phút thứ 5, tạo tiền đề tâm lý thuận lợi cho toàn đội.

Thủ môn: David Raya - 7.6 điểm. Thủ thành người Tây Ban Nha một lần nữa chứng minh tại sao anh là sự lựa chọn số một trong khung gỗ của Mikel Arteta. Ngay từ phút thứ 5, Raya đã có pha chạm bóng nhạy bén cứu thua sau cú sút sấm sét của Maximiliano Araujo.

Bên cạnh Raya, hàng thủ Arsenal đã có một ngày làm việc cường độ cao. Ben White là người chơi nổi bật nhất trong bộ tứ vệ với sự kỷ luật và khả năng bọc lót hiệu quả. Trong khi đó, cặp trung vệ William Saliba và Gabriel Magalhaes tiếp tục duy trì sự ăn ý để hóa giải các mũi tấn công từ phía đối phương.

Hậu vệ phải: Ben White - 7.7 điểm. Dù phải đối mặt với không ít hoài nghi về phong độ gần đây, Ben White đã có một ngày thi đấu vô cùng hiệu quả.

Trung vệ: William Saliba - 7.4 điểm. Saliba vẫn đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho khu vực trung lộ và không để các chân sút đối phương có quá nhiều khoảng trống.

Trung vệ: Gabriel Magalhaes - 7.5 điểm. Gabriel tiếp tục là "hòn đá tảng" vững chắc nhờ khả năng không chiến và phán đoán tình huống xuất sắc.

Ở hành lang trái, Riccardo Calafiori dù gặp nhiều khó khăn trước tốc độ của các cầu thủ chạy cánh Sporting nhưng vẫn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ giữ sạch lưới.

Hậu vệ trái: Riccardo Calafiori - 7.4 điểm. Dù có những thời điểm bị đối phương vượt qua, Calafiori vẫn nỗ lực bám đuổi và hoàn thành nhiệm vụ giữ sạch lưới cho đội nhà.

Tuyến giữa và những mắt xích chưa trơn tru

Declan Rice tiếp tục đóng vai trò máy quét quan trọng, giúp Arsenal kiểm soát nhịp độ và ngăn chặn các đợt phản công nhanh. Tuy nhiên, sự kết nối ở hàng tiền vệ đôi lúc bị ngắt quãng khi đội trưởng Martin Odegaard không có được thể trạng và cảm giác bóng tốt nhất.

Tiền vệ trung tâm: Declan Rice - 7.4 điểm. Rice có mặt ở hầu hết các điểm nóng trên sân, thực hiện nhiều pha thu hồi bóng quan trọng giúp Arsenal ngăn chặn các đợt phản công nhanh của đối thủ.

Tân binh Martin Zubimendi đã có một hiệp đấu đầy nỗ lực và suýt chút nữa đã có bàn thắng nếu không bị VAR từ chối. Sự hòa nhập của cầu thủ này với lối đá của Arsenal đang có những dấu hiệu tích cực.

Tiền vệ trung tâm: Martin Zubimendi - 6.9 điểm. Tân binh của Arsenal đã có một khoảnh khắc tỏa sáng hụt khi cú dứt điểm tinh tế của anh vào lưới Sporting bị VAR từ chối do lỗi việt vị của đồng đội.

Tiền vệ công: Martin Odegaard - 6.6 điểm. Đội trưởng của Arsenal có một ngày thi đấu dưới kỳ vọng. Việc anh bị đau trong hiệp hai cũng phần nào ảnh hưởng đến hiệu suất thi đấu.

Cái duyên ghi bàn của Kai Havertz

Trên hàng công, trong bối cảnh Bukayo Saka vắng mặt, Noni Madueke đã nỗ lực tạo đột biến nhưng thiếu đi sự sắc sảo cần thiết. Phía bên kia, tiền đạo Viktor Gyokeres trong ngày gặp lại đội bóng cũ cũng không để lại nhiều dấu ấn, thậm chí mắc lỗi vị trí khiến bàn thắng của Zubimendi bị hủy.

Tiền đạo cánh phải: Noni Madueke - 6.7 điểm. Madueke thi đấu đầy nỗ lực với nhiều tình huống đi bóng lắt léo nhưng hiệu quả cuối cùng vẫn chưa thực sự sắc sảo.

Tiền đạo cắm: Viktor Gyokeres - 6.8 điểm. Chính việc anh không kịp lùi về để thoát bẫy việt vị đã khiến bàn thắng của Zubimendi không được công nhận.

Khi trận đấu dần trôi về những phút cuối với thế trận bế tắc, Mikel Arteta đã tung Kai Havertz vào sân. Tiền đạo người Đức một lần nữa cho thấy cái duyên trong những trận cầu lớn bằng pha lập công quyết định ở phút bù giờ, mang về 3 điểm quý giá cho Arsenal.

Tiền đạo cánh trái: Leandro Trossard - 6.8 điểm. Trong một thế trận mà Sporting chơi lùi sâu và kín kẽ, cầu thủ người Bỉ đã không tìm thấy sợi dây liên kết đủ tốt.

Kai Havertz - 7.1 điểm (Thay cho Leandro Trossard, phút 75). Pha di chuyển thông minh đón đường chuyền của Martinelli và cú dứt điểm lạnh lùng ở phút bù giờ đã mang về chiến thắng quý giá.

Chiến thắng này giúp Arsenal củng cố vị thế tại bảng đấu và tạo đà tâm lý cực tốt cho những thử thách sắp tới. Tuy nhiên, Mikel Arteta vẫn còn nhiều việc phải làm để tinh chỉnh những mắt xích chưa thực sự vận hành trơn tru trong đội hình hiện tại.