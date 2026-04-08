Arsenal đánh bại Sporting Lisbon: David Raya và Kai Havertz tỏa sáng rực rỡ
Pha lập công muộn của Kai Havertz cùng sự xuất sắc của thủ thành David Raya giúp Arsenal giành chiến thắng kịch tính trước Sporting Lisbon tại Champions League.
Arsenal vừa khẳng định bản lĩnh tại đấu trường Champions League bằng chiến thắng kịch tính trước Sporting Lisbon. Trong một trận cầu mà hệ thống vận hành của Mikel Arteta có những thời điểm gặp trục trặc, sự tỏa sáng cá nhân của David Raya và quân bài dự bị Kai Havertz đã trở thành chìa khóa định đoạt trận đấu.
Điểm tựa vững chắc nơi hàng phòng ngự
Ngay từ những phút đầu tiên, đội chủ nhà Sporting Lisbon đã dồn lên ép sân nhằm tìm kiếm lợi thế sớm. Tuy nhiên, thủ thành David Raya đã chứng minh giá trị của mình với pha cứu thua xuất thần ở phút thứ 5, tạo tiền đề tâm lý thuận lợi cho toàn đội.
Bên cạnh Raya, hàng thủ Arsenal đã có một ngày làm việc cường độ cao. Ben White là người chơi nổi bật nhất trong bộ tứ vệ với sự kỷ luật và khả năng bọc lót hiệu quả. Trong khi đó, cặp trung vệ William Saliba và Gabriel Magalhaes tiếp tục duy trì sự ăn ý để hóa giải các mũi tấn công từ phía đối phương.
Ở hành lang trái, Riccardo Calafiori dù gặp nhiều khó khăn trước tốc độ của các cầu thủ chạy cánh Sporting nhưng vẫn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ giữ sạch lưới.
Tuyến giữa và những mắt xích chưa trơn tru
Declan Rice tiếp tục đóng vai trò máy quét quan trọng, giúp Arsenal kiểm soát nhịp độ và ngăn chặn các đợt phản công nhanh. Tuy nhiên, sự kết nối ở hàng tiền vệ đôi lúc bị ngắt quãng khi đội trưởng Martin Odegaard không có được thể trạng và cảm giác bóng tốt nhất.
Tân binh Martin Zubimendi đã có một hiệp đấu đầy nỗ lực và suýt chút nữa đã có bàn thắng nếu không bị VAR từ chối. Sự hòa nhập của cầu thủ này với lối đá của Arsenal đang có những dấu hiệu tích cực.
Cái duyên ghi bàn của Kai Havertz
Trên hàng công, trong bối cảnh Bukayo Saka vắng mặt, Noni Madueke đã nỗ lực tạo đột biến nhưng thiếu đi sự sắc sảo cần thiết. Phía bên kia, tiền đạo Viktor Gyokeres trong ngày gặp lại đội bóng cũ cũng không để lại nhiều dấu ấn, thậm chí mắc lỗi vị trí khiến bàn thắng của Zubimendi bị hủy.
Khi trận đấu dần trôi về những phút cuối với thế trận bế tắc, Mikel Arteta đã tung Kai Havertz vào sân. Tiền đạo người Đức một lần nữa cho thấy cái duyên trong những trận cầu lớn bằng pha lập công quyết định ở phút bù giờ, mang về 3 điểm quý giá cho Arsenal.
Chiến thắng này giúp Arsenal củng cố vị thế tại bảng đấu và tạo đà tâm lý cực tốt cho những thử thách sắp tới. Tuy nhiên, Mikel Arteta vẫn còn nhiều việc phải làm để tinh chỉnh những mắt xích chưa thực sự vận hành trơn tru trong đội hình hiện tại.