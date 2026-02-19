Arsenal đánh rơi 2 điểm trước Wolves: Bi kịch tại Molineux và nỗi lo cuộc đua vô địch Dẫn trước hai bàn nhưng Arsenal bất ngờ để đội cuối bảng Wolves gỡ hòa 2-2 ở phút 90+4, lỡ cơ hội bứt phá trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.

Trận hòa 2-2 tại sân Molineux rạng sáng nay là một đòn giáng mạnh vào tham vọng xưng vương của Arsenal. Dù nắm hoàn toàn thế chủ động và dẫn trước đối thủ tới 2-0, đoàn quân của Mikel Arteta lại để Wolves vùng lên mạnh mẽ, giành lại 1 điểm đầy kịch tính ở những giây cuối cùng. Kết quả này không chỉ khiến "Pháo thủ" hụt hẫng mà còn đặt ra những dấu hỏi lớn về bản lĩnh trong những thời khắc quyết định.

Arsenal để mất điểm đáng tiếc.

Sự chủ quan sau lợi thế dẫn bàn

Bước ngoặt của trận đấu tưởng chừng đã sớm an bài khi Piero Hincapie nâng tỷ số lên 2-0 cho Arsenal ở phút 56. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục duy trì áp lực để kết liễu đối thủ, các cầu thủ Arsenal lại có dấu hiệu chơi chùng xuống. Sự tự mãn và tâm lý "đếm ngược" thời gian đã khiến đội khách đánh mất quyền kiểm soát trận đấu, tạo điều kiện cho Wolves tìm lại hy vọng.

Chấn thương của Bukayo Saka và hệ quả chiến thuật

Bukayo Saka, người được xếp đá vai trò hộ công (số 10) trong trận này, đã có một hiệp một bùng nổ. Anh ghi bàn mở tỷ số ngay phút thứ 5 và thực hiện tới 5 pha rê bóng thành công, trở thành linh hồn trong mọi đợt tấn công của đội bóng London.

Việc Saka phải rời sân ở phút 73 do chấn thương đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện. Thiếu đi sự đột biến của ngôi sao người Anh, hệ thống tấn công của Arsenal trở nên rời rạc, các pha phản công mất đi tính sát thương và khiến áp lực dồn lên hàng thủ ngày một lớn hơn.

Nỗi lo từ hàng công và sai lầm của David Raya

Dù kiểm soát bóng tới 68% và tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 1.86, Arsenal vẫn không thể có bàn thắng thứ ba. Gabriel Martinelli đã bỏ lỡ một cơ hội đối mặt mười mươi, trong khi tiền đạo Viktor Gyokeres tiếp tục cho thấy dấu hiệu sa sút phong độ khi chỉ ghi được 1 bàn trong 5 trận gần nhất.

Arteta không giấu được sự thất vọng của mình.

Đỉnh điểm của sự thất vọng đến ở phút 90+4. Thủ thành David Raya, người vốn có phong độ ổn định, đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi để bóng tuột khỏi tay từ một quả tạt đơn giản. Bóng tìm đến chân cầu thủ trẻ Tom Edozie, dứt điểm đập chân Calafiori đi vào lưới, ấn định tỷ số hòa 2-2. Một khoảnh khắc mất tập trung đã phá hỏng mọi nỗ lực trước đó của tập thể.

Tinh thần quật khởi của đội bóng cuối bảng

Bên kia chiến tuyến, Wolves đã chứng minh vì sao Ngoại hạng Anh là giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh. Dù có chỉ số xG cực thấp (0.29), đoàn quân của Rob Edwards đã chiến đấu với tinh thần không còn gì để mất. Siêu phẩm rút ngắn tỷ số của Hugo Bueno ở phút 61 đã thắp lại hy vọng cho đội chủ nhà, trước khi tài năng 19 tuổi Tom Edozie tạo nên cú sốc trong ngày ra mắt.

Nhìn chung, trận hòa này là bài học đắt giá cho Mikel Arteta về cách quản trị trận đấu và nhân sự. Arsenal vẫn đang trong cuộc đua, nhưng những cú sảy chân trước các đối thủ yếu như Wolves có thể sẽ là nguyên nhân khiến họ phải trả giá bằng cả danh hiệu vào cuối mùa.