Arsenal đánh rơi chiến thắng phút 90+4: Arteta vất vả kiềm chế trợ lý Nicolas Jover Sai lầm của David Raya ở phút bù giờ khiến Arsenal bị Wolves cầm hòa 2-2, dẫn đến màn bùng nổ giận dữ của trợ lý Nicolas Jover ngay trên đường biên.

Arsenal đã phải trải qua một kịch bản nghiệt ngã tại Molineux trong khuôn khổ vòng 31 Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26. Dù hai lần vươn lên dẫn trước, đoàn quân của Mikel Arteta đã để đội bóng đang đứng cuối bảng Wolves gỡ hòa ở những giây cuối cùng, qua đó lỡ cơ hội nới rộng khoảng cách với Manchester City lên 7 điểm.

Kịch tính phút bù giờ và sai lầm tai hại

Trận đấu bắt đầu đầy hứa hẹn cho "Pháo thủ" khi Bukayo Saka mở tỷ số ngay từ phút thứ 5 bằng một pha đánh đầu tinh tế. Sang hiệp hai, dù Hugo Bueno rút ngắn tỷ số cho Wolves, Piero Hincapie đã kịp thời tái lập thế dẫn bàn cho đội khách bằng cú dứt điểm cận thành gọn gàng. Tuy nhiên, sự thiếu tập trung trong hệ thống phòng ngự đã khiến Arsenal phải trả giá đắt.

Phút 90+4, từ một quả tạt không quá nguy hiểm, thủ thành David Raya mắc sai lầm nghiêm trọng khi không thể bắt dính bóng. Áp lực từ cầu thủ trẻ Tom Edozie khiến Riccardo Calafiori lúng túng phản lưới nhà, ấn định tỷ số hòa 2-2 trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ ban huấn luyện Arsenal.

Sự phẫn nộ ngoài đường biên

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, ống kính truyền hình đã ghi lại khoảnh khắc đầy căng thẳng tại khu vực kỹ thuật của Arsenal. Nicolas Jover, chuyên gia các tình huống cố định của đội bóng, đã không giữ được bình tĩnh và định lao về phía trọng tài thứ tư với thái độ vô cùng gay gắt.

Jover tức giận khiến Arteta can thiệp.

Nhận thấy nguy cơ về một án phạt kỷ luật, HLV trưởng Mikel Arteta đã phải lập tức can thiệp. Ông dùng cả hai tay giữ chặt và kéo người cộng sự của mình trở lại băng ghế chỉ đạo. Phản ứng dữ dội của Jover cho thấy áp lực cực lớn mà Arsenal đang phải đối mặt trong cuộc đua vô địch đầy khốc liệt.

Đòn giáng mạnh vào tâm lý trước thềm Derby

Trận hòa này không chỉ là một thất bại về mặt điểm số trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, mà còn bộc lộ những bất ổn về mặt tâm lý của Arsenal. Việc chỉ giành được 1 điểm trước đội bóng đang ở nhóm cầm đèn đỏ là bước chạy đà tồi tệ cho trận Derby Bắc London gặp Tottenham Hotspur sắp tới.

Nếu không sớm cải thiện sự tập trung của hàng thủ và giữ được cái đầu lạnh trong những thời điểm quyết định, tham vọng xưng vương của thầy trò Arteta tại Premier League mùa này sẽ gặp thử thách cực lớn.