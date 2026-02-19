Arsenal đánh rơi chiến thắng phút 94 sau bàn phản lưới nhà trước Wolves Dẫn trước 2 bàn nhờ công của Saka và Hincapie, Arsenal bất ngờ bị Wolves cầm hòa 2-2 tại Molineux. Bàn thua ở phút 94 khiến 'Pháo thủ' lỡ cơ hội bứt phá trong cuộc đua vô địch.

Arsenal vừa trải qua một đêm nghiệt ngã tại sân Molineux khi đánh rơi 2 điểm quý giá ở phút bù giờ cuối cùng trong trận hòa 2-2 trước Wolves. Dù sớm thiết lập lợi thế dẫn trước hai bàn, sai lầm nơi hàng thủ và chấn thương của Bukayo Saka đã khiến đoàn quân của Mikel Arteta không thể bảo toàn thành quả.

Arsenal bị Wolves cầm hòa 2-2 trên sân khách.

Dấu ấn Saka trong vai trò mới và bàn thắng sớm

Bước vào vòng 27 Ngoại hạng Anh, HLV Mikel Arteta đã đưa ra quyết định táo bạo khi đẩy Bukayo Saka vào chơi ở vị trí số 10 thay vì hành lang cánh phải quen thuộc. Chiến thuật này nhanh chóng phát huy tác dụng ngay phút thứ 5. Từ quả tạt của Declan Rice, ngôi sao người Anh băng vào đánh đầu hiểm hóc hạ gục thủ thành Jose Sa, chấm dứt chuỗi 15 trận tịt ngòi.

Arsenal hoàn toàn áp đảo trong hiệp một với tỷ lệ kiểm soát bóng lên đến 68%. Ưu thế của đội khách được cụ thể hóa ở phút 56 khi Piero Hincapie dứt điểm quyết đoán nhân đôi cách biệt. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài xác nhận bàn thắng đầu tiên của hậu vệ Ecuador trong màu áo Arsenal là hoàn toàn hợp lệ.

Sự trở lại của 'Bầy sói' và bước ngoặt chấn thương

Hy vọng của Wolves bất ngờ được thắp lại ở phút 61 nhờ siêu phẩm cứa lòng vào góc cao của Hugo Bueno. Bàn thắng này không chỉ rút ngắn tỷ số mà còn thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu, đẩy bầu không khí tại sân Molineux lên mức náo nhiệt nhất. Arsenal bắt đầu bộc lộ sự lúng túng khi đối phương chủ động đẩy cao đội hình.

Khó khăn thêm chồng chất cho Mikel Arteta khi ngôi sao sáng nhất Bukayo Saka phải rời sân vì chấn thương ở phút 73. Việc mất đi trụ cột khiến lối chơi của "Pháo thủ" mất đi sự gắn kết và tính đột biến trong các tình huống phản công, tạo điều kiện cho Wolves liên tục dồn ép trong những phút cuối.

Kịch tính phút 94 và sai lầm tai hại

Cao trào của trận đấu diễn ra ở phút bù giờ thứ 4. Từ một tình huống xử lý lỗi của thủ thành David Raya sau quả tạt cánh trái, tài năng trẻ Tom Edozie có cơ hội dứt điểm quyết đoán ngay trong trận ra mắt. Bóng đập trúng người hậu vệ Riccardo Calafiori đi thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ đội hình Arsenal.

Lỗi sơ đẳng khiến Arsenal đánh rơi 2 điểm.

Trận hòa 2-2 này là gáo nước lạnh dội vào tham vọng vô địch của đội chủ sân Emirates. Dù vẫn giữ ngôi đầu, khoảng cách của Arsenal với Manchester City nhiều khả năng sẽ bị thu hẹp đáng kể sau vòng đấu này.

Thống kê trận đấu Wolves 2-2 Arsenal

Thông số Wolves Arsenal Bàn thắng 2 2 Người ghi bàn Hugo Bueno (61'), Riccardo Calafiori (90+4' - OG) Bukayo Saka (5'), Piero Hincapie (56') Kiểm soát bóng 32% 68% Cú sút trúng đích (H1) 0 2