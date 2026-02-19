Arsenal đánh rơi chiến thắng tại Molineux: Màn trình diễn số 10 của Saka là không đủ Dù Bukayo Saka tỏa sáng rực rỡ trong vai trò mới và giúp Arsenal dẫn trước hai bàn, những sai lầm nơi hàng phòng ngự đã khiến Pháo thủ chia điểm đầy tiếc nuối trước Wolves.

Arsenal đã trải qua một buổi tối đầy biến động tại Molineux khi đánh rơi 2 điểm đầy cay đắng trước Wolves dù đã dẫn trước 2-0. Trận hòa 2-2 không chỉ khiến đội bóng của Mikel Arteta lỡ cơ hội bứt phá mà còn phơi bày những lỗ hổng tâm lý nghiêm trọng trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.

Saka và sự biến ảo trong vai trò số 10 mới

Ngay sau khi cam kết tương lai bằng bản hợp đồng 5 năm, Bukayo Saka đã được HLV Mikel Arteta thử nghiệm ở một vị trí hoàn toàn mới: hộ công (số 10). Quyết định này lập tức mang lại hiệu quả khi Saka chơi bó vào trung lộ, tạo ra tầm ảnh hưởng rộng lớn lên lối chơi chung thay vì chỉ bám biên như thường lệ.

Saka đã có một trận đấu đầy nỗ lực.

Phút thứ 19, từ quả tạt chính xác của Declan Rice, Saka đã chọn vị trí thông minh để đánh đầu dũng mãnh tung lưới Wolves. Đáng chú ý, lịch sử dường như lặp lại khi đây là lần thứ ba ngôi sao người Anh nổ súng vào lưới "Bầy sói" ngay sau khi gia hạn hợp đồng (trước đó vào tháng 7/2020 và tháng 5/2023). Bàn thắng này minh chứng cho nhận định của Arteta rằng Saka sẽ nguy hiểm hơn gấp bội khi được chơi gần khung thành.

Phân tích thống kê: Đẳng cấp của ngôi sao hàng đầu

Những con số sau trận đấu đã phác họa rõ nét nỗ lực phi thường của ngôi sao 24 tuổi. Theo Fotmob, Saka được chấm điểm cao nhất trận (8.6) với những thông số kỹ thuật ấn tượng:

Khả năng rê bóng: Thành công tuyệt đối 5/5 pha qua người.

Thành công tuyệt đối 5/5 pha qua người. Tranh chấp: Thắng 11 pha tranh chấp tay đôi.

Thắng 11 pha tranh chấp tay đôi. Hỗ trợ phòng ngự: Thực hiện 3 cú tắc bóng và 3 pha cắt bóng chính xác.

Khi Piero Hincapie nâng tỷ số lên 2-0, người hâm mộ Arsenal đã tin rằng màn tỏa sáng của Saka sẽ đảm bảo trọn vẹn 3 điểm. Tuy nhiên, sự xuất sắc của cá nhân anh không đủ để khỏa lấp những sai lầm mang tính hệ thống nơi hàng thủ.

Thảm họa phòng ngự và nỗi lo cuộc đua vô địch

Arsenal thua liền hai bàn trong hiệp hai.

Sự chủ quan trong hiệp hai đã khiến Arsenal đánh mất hoàn toàn thế trận vào tay Wolves – đội bóng đang đứng ở nhóm cuối bảng. Hugo Bueno rút ngắn tỷ số trước khi Tom Edozie tận dụng tình huống phối hợp không hiểu ý giữa thủ môn David Raya và Gabriel để gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ, sau khi bóng chạm chân Calafiori đi vào lưới.

Trận hòa này khiến khoảng cách giữa Arsenal và Manchester City bị thu hẹp xuống còn 5 điểm, trong khi đối thủ vẫn còn một trận chưa đấu. Bukayo Saka đã làm tất cả những gì có thể ở vị trí mới, nhưng nếu tập thể Pháo thủ không thể duy trì sự tập trung để kết liễu trận đấu, những nỗ lực cá nhân của anh sẽ trở nên vô nghĩa trong hành trình chinh phục danh hiệu.