Arsenal đạt thỏa thuận 90 triệu euro mua Bruno Guimaraes: Newcastle tái thiết với Martinelli Arsenal chuẩn bị hoàn tất thương vụ bom tấn Bruno Guimaraes trị giá 90 triệu euro từ Newcastle, trong khi đối thủ nỗ lực chiêu mộ Gabriel Martinelli theo chiều ngược lại.

Thị trường chuyển nhượng hè 2026 đang chứng kiến cuộc tái thiết quy mô lớn tại Newcastle United. Đội bóng vùng Tyneside bước vào giai đoạn biến động mạnh sau sự ra đi của HLV Eddie Howe cùng các trụ cột như Sandro Tonali và Anthony Gordon. Trong bối cảnh đó, Arsenal đã tiến sát thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Bruno Guimaraes với mức phí 90 triệu euro, đồng thời Newcastle cũng tìm cách đưa Gabriel Martinelli về sân St James' Park theo chiều ngược lại.

Cú hẫng 90 triệu euro và cuộc đại tu của Newcastle

Mức giá 90 triệu euro dành cho Bruno Guimaraes không chỉ mang đến bước ngoặt cho tuyến giữa Arsenal mà còn đẩy Newcastle vào một chiến dịch tái cơ cấu đầy thách thức. Việc chia tay tuyển thủ người Brazil là tổn thất lớn với đội chủ sân St James' Park. Trong kỷ nguyên HLV Eddie Howe, Bruno Guimaraes đóng vai trò nhịp đập trong lối chơi, góp công lớn đưa "Chích chòe" hai lần dự Champions League và vô địch League Cup.

Arsenal đang tiến gần hơn đến thương vụ Bruno Guimares. Ảnh: Getty Images.

Newcastle vừa trải qua mùa giải đáng thất vọng khi chỉ cán đích ở vị trí thứ 12 tại Ngoại hạng Anh. Mặc dù ban lãnh đạo đã nhanh chóng chiêu mộ các tài năng trẻ như Bazoumana Toure, Sean Steur, Ewen Jaouen, Aladji Bamba và tiến gần thỏa thuận với thủ môn Lukas Hornicek, giới chuyên môn đánh giá chất lượng đội hình của họ vẫn chưa thể bằng mùa giải trước. Thực tế này buộc đại diện vùng Tyneside phải tìm kiếm những bản hợp đồng giàu kinh nghiệm hơn.

Gabriel Martinelli: Lối thoát cho Pháo thủ, cơ hội sống lại tại St James' Park

Để khỏa lấp khoảng trống nhân sự trên hàng công, Newcastle đã đàm phán chiêu mộ Gabriel Martinelli từ Arsenal. Tiền đạo cánh 25 tuổi từng là nhân tố quan trọng tại sân Emirates nhưng dần mất vị trí ưu tiên trong sơ đồ chiến thuật hiện tại.

Martinelli đứng trước những đồn đoán về tương lai. Ảnh: Getty Images.

Phía Arsenal định giá cầu thủ chạy cánh người Brazil khoảng 50 triệu bảng. Dù mức giá này khá cao so với phong độ gần đây của Martinelli, Newcastle vẫn xem anh là mục tiêu hàng đầu, cạnh tranh trực tiếp với Manchester United và Bayern Munich. Việc chuyển đến St James' Park có thể trở thành bước ngoặt giúp tuyển thủ Brazil tìm lại phong độ đỉnh cao.

Nước đi chiến thuật trên bàn đàm phán tài chính

Nhằm tuân thủ các quy định tài chính và quy tắc chuyển nhượng 45 ngày, thương vụ Martinelli nhiều khả năng được cấu trúc dưới dạng hợp đồng cho mượn kèm điều khoản mua đứt (tùy chọn hoặc bắt buộc). Phương án này giúp Newcastle cân đối sổ sách sau khi đã đầu tư đáng kể cho các cầu thủ trẻ, đồng thời vẫn có được một ngôi sao chất lượng để củng cố lực lượng.

Sự bổ sung Bruno Guimaraes hứa hẹn mang lại chất thép và khả năng kiểm soát trận đấu vượt trội cho tuyến giữa Arsenal. Ở chiều ngược lại, nếu hoàn tất việc chiêu mộ Gabriel Martinelli, Newcastle sẽ có một điểm tựa quan trọng để bắt đầu hành trình trở lại nhóm dẫn đầu Ngoại hạng Anh.