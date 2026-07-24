Arsenal đạt thỏa thuận cá nhân với Bruno Guimaraes nhưng vấp phải rào cản từ Newcastle Đội bóng của HLV Mikel Arteta chốt xong điều khoản cá nhân với Bruno Guimaraes, song Newcastle chuẩn bị bác bỏ mức giá 70 triệu bảng mà Arsenal sắp gửi tới.

Kế hoạch tái thiết và nâng cấp tuyến giữa của Arsenal đang bước vào giai đoạn then chốt khi đại diện bắc London đạt được thỏa thuận cá nhân với tiền vệ Bruno Guimaraes. Mặc dù sở hữu lợi thế lớn từ phía cầu thủ, "Pháo thủ" vẫn phải đối mặt với thử thách cực kỳ gian nan trên bàn đàm phán trước thái độ cứng rắn từ Newcastle United.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Arsenal dự kiến sẽ chính thức gửi lời đề nghị đầu tiên trị giá khoảng 70 triệu bảng trong ít ngày tới nhằm thuyết phục đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh nhượng lại ngôi sao người Brazil.

Arsenal có bước tiến quan trọng ở thương vụ Bruno Guimaraes.

Mảnh ghép chiến thuật tối quan trọng của Mikel Arteta

Sự quyết tâm của Arsenal xuất phát từ yêu cầu trực tiếp của HLV Mikel Arteta. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đánh giá rất cao năng lực của tuyển thủ Brazil và xem Guimaraes là nhân tố hoàn hảo để nâng tầm sức mạnh khu trung tuyến mùa giải mới.

Tại Newcastle, Guimaraes đang giữ vai trò đội trưởng và là hạt nhân không thể thay thế. Ngôi sao 28 tuổi sở hữu khả năng thoát pressing ấn tượng, nhãn quan chiến thuật nhạy bén cùng khả năng điều tiết nhịp độ linh hoạt. Giới chuyên môn hiện đánh giá anh là một trong những tiền vệ trung tâm toàn diện nhất giải đấu.

Thách thức lớn trên bàn đàm phán

Bất chấp sự đồng thuận từ tiền vệ người Brazil, quá trình làm việc giữa hai câu lạc bộ đang gặp rào cản lớn. Ban lãnh đạo Newcastle tỏ ra vô cùng khó chịu với chiến thuật đàm phán từ phía Arsenal và sẵn sàng bác bỏ ngay lập tức mức giá 70 triệu bảng ban đầu.

Dù đối mặt với thái độ cứng rắn từ phía đội chủ sân St James' Park, đại diện bắc London vẫn giữ tinh thần vô cùng lạc quan. Arsenal tin tưởng họ có thể tìm ra tiếng nói chung nếu đưa ra những bước nhượng bộ thích hợp trong các vòng đàm phán tiếp theo.