Arsenal đạt thỏa thuận cá nhân với Vinicius Junior: Cú sốc chuyển nhượng tại Ngoại hạng Anh Arsenal được cho là đã đạt thỏa thuận cá nhân với Vinicius Junior. Pháo thủ chuẩn bị gửi lời đề nghị khổng lồ tới Real Madrid để hoàn tất thương vụ bom tấn.

Thị trường chuyển nhượng chứng kiến bước ngoặt lớn khi Arsenal được cho là đã đạt thỏa thuận cá nhân với tiền đạo Vinicius Junior của Real Madrid. Thương vụ tiềm năng này hứa hẹn trở thành một trong những bản hợp đồng bom tấn đắt giá và đáng chú ý nhất lịch sử giải Ngoại hạng Anh.

Bước ngoặt từ thỏa thuận cá nhân

Thông tin chấn động trên được tiết lộ bởi tài khoản ‘HandofArsenal’ trên mạng xã hội X, một nguồn tin có độ uy tín cao liên quan đến các hoạt động chuyển nhượng của đội bóng Bắc London. Theo nguồn tin này, Pháo thủ về cơ bản đã thống nhất các điều khoản cá nhân với ngôi sao chạy cánh người Brazil.

Vinicius đồng ý đến Arsenal?

Bước đi tiếp theo phụ thuộc vào công ty đại diện Roc Nation. Đơn vị này chuẩn bị bước vào cuộc đàm phán trực tiếp với ban lãnh đạo Real Madrid cùng một lời đề nghị khổng lồ được gửi từ đại diện nước Anh.

Tầm nhìn chiến lược của HLV Mikel Arteta

Hợp đồng của ngôi sao người Brazil tại thủ đô Tây Ban Nha chỉ còn lại 12 tháng. Nhận thấy thời điểm nhạy cảm này, HLV Mikel Arteta cùng các cộng sự đã nhanh chóng nhận định Vinicius là một "cơ hội vàng" không thể bỏ lỡ trên thị trường chuyển nhượng để nâng cấp sức mạnh hàng công.

Trước đó, giới chuyên môn từng hạ thấp khả năng xảy ra của thương vụ khi Real Madrid luôn giữ hy vọng gia hạn hợp đồng lâu dài với cầu thủ này. Mặc dù vậy, sự quyết tâm và kiên trì từ ban lãnh đạo Arsenal đã mở ra hy vọng lớn cho đội bóng nước Anh.

Quyết định thuộc về Real Madrid

Hiện tại, quả bóng trách nhiệm đã được chuyển sang phía Kền kền trắng. Việc chấp nhận mức phí chuyển nhượng khổng lồ hay mạo hiểm giữ chân ngôi sao hàng đầu trong năm cuối hợp đồng sẽ là bài toán mà ban lãnh đạo Real Madrid phải đưa ra quyết định trong thời gian tới.